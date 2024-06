Maciej Janowski: To były niezapomniane chwile dla fanów motorsportu!

Ponad 11 tys. kibiców obejrzało w czwartek na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu Red Bull Speed Ways , niezwykłe wydarzenie motrosportowe z udziałem bolidu F1 Red Bull Racing, za kierownicą którego usiadł David Coulthard , a także - m.in.: Adama Małysza (w aucie WRC2), Kuby Przygońskiego (w driftingowej Toyocie GR86) oraz Łukasza Czepieli , który wylądował samolotem na płycie boiska ( pełna relacja z wydarzenia – TUTAJ ).

Czy, widząc twój szeroki uśmiech, warto pytać, jak ci się podobało?

Maciej Janowski: Trochę brakuje mi słów, żeby logicznie wyjaśnić, co się wydarzyło i jakoś sensownie to podsumować. Bawiłem się fantastycznie i przeżyłem wyjątkowe chwile. Zapowiadaliśmy wielkie święto motorsportu i myślę, że nie zawiedliśmy! Mam nadzieję, że kibicom spodobała się możliwość spotkania tylu gwiazd różnych dyscyplin, a potem szansa na oglądanie ich za sterami swoich sprzętów. Na mnie zrobiło to ogromne wrażenie.

Widać, że gra w tobie dużo różnych emocji. Która jest najważniejsza?

Czuję wielką wdzięczność. Bardzo dziękuję wspaniałym sportowcom, którzy przyjęli moje zaproszenie i zechcieli porywalizować ze mną w różnych, niecodziennych i na pewno niełatwych dla nich challenge’ach. Dziękuję kibicom za to, że tak licznie przybyli na tę imprezę i stworzyli na trybunach niesamowitą atmosferę. Dziękuję wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do organizacji tego eventu. Nawet siłom natury winny jestem podziękowania – za to, że niebiosa się zlitowały i choć niszcząca burza wisiała w powietrzu, udało się zrealizować wszystkie plany. Wydaje się, że lało wszędzie dookoła Stadionu Olimpijskiego, więc wygląda na to, że ktoś nad nami czuwał.

Miło było pełnić obowiązki gospodarza tak wyjątkowej imprezy?

Kilka razy sam się łapałem na tym, że nie do końca cały czas miałem tego świadomość. Ja stałem na środku i co chwilę podjeżdżał do mnie wielki zawodnik, fachowiec światowego formatu – żeby zamienić kilka zdań i pościgać się ze mną. To było totalnie odjechane! Czułem się, jak najszczęśliwsze dziecko w lunaparku (śmiech). Miałem wątpliwości, czy to wszystko dzieje się naprawdę i faktycznie mam takiego farta, a tymczasem… ci sportowcy, publiczność i spiker ciągle przypominali mi, że to dla mnie tu przybyli i to ja jestem w centrum uwagi. Coś niesamowitego. Jeszcze raz powtórzę – jestem bardzo wdzięczny i gorąco dziękuję wszystkim, którzy dali coś od siebie, by wszystko tak świetnie wyszło.

Ze sportowego punktu widzenia – które wyzwanie było najtrudniejsze?

Wszystkie na pewno były wyjątkowe, a najtrudniejsze były pewnie te zadania, których nie wykonuję na co dzień, czyli hamowanie i jazda w prawo motocyklem żużlowym. Mój sprzęt nie jest do tego przystosowany, a ja sam czułem się w tym zupełnie nienaturalnie. Co jednak wcale nie znaczy, że gorzej się bawiłem – przeciwnie! To było megafajne i ciekawe doświadczenie. Robiłem, co w mojej mocy, ale jednak – jadąc w przeciwnym dla mnie kierunku – musiałem uznać klasę Davida. Mamy zatem remis. Może wymyślimy wkrótce jakieś kolejne wyzwanie, żeby rozstrzygnąć tę rywalizację? Sportowcy nie lubią tak zostawiać tego typu spraw (śmiech).

Z Kubą Przygońskim też macie remis. Byłeś szybszy od niego, ale Kuba pokonał cię w jeździe precyzyjnej.

Zgadza się. Kuba to wybitny kierowca, który potrafi mierzyć w centymetrowe cele, więc nie robię z tego dramatu. Pokazał, że nieprawdopodobnie panuje nad autem, niezależnie od nawierzchni, po której się przemieszcza. Wielki szacun dla niego. Ja popełniłem jeden, drobny błąd przy najeździe na zewnętrzną zonę. Być może trochę zmylił mnie tor, który po opadach w ciągu dnia, znacznie różnił się od tego, który mieliśmy na testach dzień wcześniej. To nie jest szukanie wymówki – mówię tylko, skąd mogła wynikać ta pomyłka.

Dobrze, że zahaczyłeś o środowe testy. Ty ścigasz się i trenujesz na tym torze niemal codziennie, ale dla Davida, Adama i Kuby to była zupełna nowość. Jak oni wyglądali podczas testów i który z nich zrobił największy postęp w trakcie głównego eventu.

Zszokował mnie na pewno Adam. I to już w środę – może nawet bardziej, niż podczas imprezy. Na treningu tor był bardzo twardy i Adam radził sobie naprawdę znakomicie. Zaczęliśmy się ścigać, po dwóch okrążeniach spojrzałem przez lewe ramię i… zobaczyłem go na równi ze mną! Pomyślałem: „co jest, czy to on tak zaiwania, czy ja jestem taki wolny”?! Byłem trochę zszokowany widząc, jak szybko i pewnie pokonuje kolejne kółka. W dniu głównego eventu, kilka godzin przed startem, mocno popadało i zauważyłem, że chłopakom miny trochę zrzedły, a dla mnie to była woda na młyn. Znam ten tor i wiedziałem, że ulewa go nie zniszczy, a sprawi, że ja będę szybszy.

W rezultacie, w wyścigach na dochodzenie, doganiałeś każdego ze swoich rywali. Czyja szpryca była najbardziej dotkliwa?

Sędziowie przerywali wyścigi, kiedy zbliżałem się do rywali, więc jakoś szczególnie mocno tej szprycy nie czułem. Na pewno mogę jednak powiedzieć, że duże i ciężkie porcje materiału wyrzucał spod swoich kół „Diabeł” Kuby Przygońskiego, ale… chyba największe wrażenie zrobił na mnie tyłek bolidu F1. To jest w ogóle jakiś kosmos, sam fakt, że mówimy o tym na serio! Widok, który miałem przed oczami, zostanie ze mną na zawsze. Jechałem sobie po swoim ukochanym stadionie – moje trybuny, wieża zegarowa, widok na dobrze znane drzewa itd. – i… zamiast rywala na motocyklu, mam przed sobą Davida Coultharda w bolidzie F1! Tego nie można nawet nazwać spełnieniem marzeń…

Bo nigdy nawet o tym nie marzyłeś?

Dokładnie! Kiedy byłem dzieciakiem, miałem 10 lat, mnóstwo czasu spędziłem przed telewizorem, oglądając niezapomnianie skoki Adama, czy wielkie wyścigi Davida. To był ich prime, najlepszy czas. Byli moimi prawdziwymi idolami, ludźmi, których szczerze podziwiałem! A teraz, nie dość, że poznaliśmy się osobiście, to przyjęli moje zaproszenie i zgodzili się na rywalizację. Mam nadzieję, że daliśmy kibicom dużo radości.

Gdybyś na jeden dzień mógł przejąć talent i umiejętności któregoś ze swoich rywali i prowadzić ich sprzęt tak dobrze, jak oni to potrafią – kogo byś wybrał?

Odpowiedź jest banalnie prosta – każdego (śmiech)! Po pierwsze dlatego, że nie chciałbym nikogo szczególnie wyróżnić, a po drugie dlatego, że… naprawdę nie umiałbym wybrać! To są niesamowite sprzęty – ultraszybkie, ultramocne i precyzyjne. Ja uwielbiam motoryzację w ogóle, ale przyznam, że maszyny wyczynowe, przeznaczone do uprawiania dyscyplin ekstremalnych – niezależnie, jakich dokładnie – kręcą mnie na maksa, wręcz fizycznie podniecają. Taki już jestem! Podzieliłbym więc tę dobę na cztery równe części i przez 6 godzin jeździłbym rajdówką, kolejnych 6 ślizgałbym się „Diabłem”, potem przez sześć godzin biłbym rekordy prędkości w bolidzie, a na koniec latałbym nad Wrocławiem samolotem Łukasza Czepieli. Nie musiałbym spać i jeść, zrobiłbym to kolejnego dnia.