Maciej Janowski: „Ja nie potrafię stać w miejscu”

Maciej Janowski: Wynik drużyny jest bardzo dobry i tu nie ma się do czego przyczepić – dwa wygrane mecze muszą robić wrażenie. Ja natomiast borykałem się w tych spotkaniach z problemami sprzętowymi. Zaczęło się na Stadionie Olimpijskim. Rozpakowywaliśmy się w parku maszyn w naprawdę dobrych humorach. Miałem dwa sprawdzone i świetnie przygotowane motocykle. Niestety, już na próbie toru, w tym pierwszym doszło do awarii prądu. To wybiło nas trochę z rytmu, bo po słabszych wyścigach nie byliśmy pewni, czy przyczyna leży we mnie, w ustawieniach motoru, czy jednak w skutkach tej drobnej usterki. Przesiadłem się na drugi motocykl dopiero na swój czwarty start…

Na pewno nie jest to łatwe zadanie, ale nie niemożliwe. O ile… ten sprzęt działa. Tego dnia jednak wisiało nade mną jakieś fatum. W drugim motocyklu miałem nowiutkie sprzęgło. Przejechałem na nim dosłownie kilka niewinnych kółek na treningu. I co? Ano to, że zatarło się łożysko w koszu sprzęgłowym. To był niemal nowy komponent, w normalnym świecie nie miał prawa się zepsuć. Na szczęście zespół spisał się znakomicie i na rewanż do Grudziądza jechaliśmy ze sporą zaliczką. To jest mega ważne, by sobie wzajemnie pomagać i w razie kłopotów uzupełniać. Ja też nie raz zastępowałem kolegów, którzy mieli jakieś kłopoty, a tym razem sam nie byłem w stanie dać drużynie wystarczająco dużo i to inni musieli zrobić punkty, które zgubiłem. W tym aspekcie żużel to nadal sport drużynowy.

Wszystko szło nieźle, aż do ostatniej serii fazy zasadniczej. W wyścigu, w którym startowało trzech Polaków, wszyscy poszliśmy w kozły po ostrym ataku Leona Madsena. Mój motocykl został zgruzowany dokumentnie i nie było mowy o tym, by próbować go reanimować. Znów musiałem więc zmieniać sprzęt w trakcie zawodów. Wydawało się, że ten drugi jest równie dobry – w powtórce powalczyłem i przyjechałem tuż za Bartkiem Zmarzlikiem. Spokojnie wszedłem do półfinału i… tuż po starcie spadł mi łańcuch. Za kilka minut to samo przydarzyło się Bartkowi! Szok, jakaś kumulacja niefartu. Taki jest motorsport. Masz świadomość, że na sukces składa się wiele czynników, a wśród nich bardzo ważne miejsce zajmuje sprzęt. Wiesz, że to tylko maszyna – zawsze może nawalić, ale wierzysz, że nie stanie się to w jakimś kluczowym momencie. I zwykle się nie zdarza, ale jednak, raz na jakiś czas, tak się dzieje i wtedy zostajesz brutalnie sprowadzony na ziemię.

