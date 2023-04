Maciej Janowski: Juniorskie Asy pilnie poszukiwane!

Myślę, że to świetny pomysł. Wszystko, co wzmaga konkurencję w tej grupie wiekowej, może znacznie wzbogacić rywalizację w samej PGE Ekstralidze. Jestem pewien, że to otworzy fajne furtki najlepszym juniorom. Wiem doskonale, że dla młodych zawodników już nie tylko finanse mogą stanowić barierę. Trzeba mieć dostęp do najlepszych silników, części i wiedzy z różnych dziedzin. Nagrody w Red Bull Juniorskie Asy mogą zapewnić wszystkie te potrzeby, więc na pewno jest o co walczyć. A dla kibiców będzie to kolejna klasyfikacja, którą będą mogli śledzić z wypiekami na twarzy.

Maciej Janowski: Myślę, że to świetny pomysł. Wszystko, co wzmaga konkurencję w tej grupie wiekowej, może znacznie wzbogacić rywalizację w samej PGE Ekstralidze. Jestem pewien, że to otworzy fajne furtki najlepszym juniorom. Wiem doskonale, że dla młodych zawodników już nie tylko finanse mogą stanowić barierę. Trzeba mieć dostęp do najlepszych silników, części i wiedzy z różnych dziedzin. Nagrody w Red Bull Juniorskie Asy mogą zapewnić wszystkie te potrzeby, więc na pewno jest o co walczyć. A dla kibiców będzie to kolejna klasyfikacja, którą będą mogli śledzić z wypiekami na twarzy.

Maciej Janowski: Myślę, że to świetny pomysł. Wszystko, co wzmaga konkurencję w tej grupie wiekowej, może znacznie wzbogacić rywalizację w samej PGE Ekstralidze. Jestem pewien, że to otworzy fajne furtki najlepszym juniorom. Wiem doskonale, że dla młodych zawodników już nie tylko finanse mogą stanowić barierę. Trzeba mieć dostęp do najlepszych silników, części i wiedzy z różnych dziedzin. Nagrody w Red Bull Juniorskie Asy mogą zapewnić wszystkie te potrzeby, więc na pewno jest o co walczyć. A dla kibiców będzie to kolejna klasyfikacja, którą będą mogli śledzić z wypiekami na twarzy.