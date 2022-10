Maciej Janowski: „Medal niczego nie zmienia, jestem tym samym gościem”

O, widzisz. Wszystkie wywiady, których udzieliłem po zdobyciu medalu, zaczynały się od tego pytania, a my dochodzimy do niego pod koniec rozmowy. I dobrze. Wiesz, ostatnio rozmawiałem o tym z moją menedżerką. Zapytała, co czułem na podium.? A ja na to, że nawet ciężko mi to nazwać. Stałem na tym pudle, medal wisi na szyi, rozglądam się dookoła, biorę go do ręki i pytam sam siebie: to już, tyle, to jest to, po co my to wszystko robimy? Te nerwy, emocjonalne huśtawki, ryzyko, poświęcenie życia prywatnego, pół roku w busie i na promie, ciągła gonitwa, rozkminki sprzętowe, niekończące się narady i treningi… wszystko po to, by dostać ten kawałek metalu? Oczywiście mówiłem to żartobliwie. Sam krążek to jedynie symbol, który oddaje pewne wartości.