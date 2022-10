Maciej Janowski: „Czuwała nade mną jakaś dobra energia”

Maciej Janowski odniósł największy sukces w dotychczasowej karierze. Wywalczył brązowy medal Indywidualnych Mistrzostw Świata . Dokonał tego w niesamowitych okolicznościach. Opowiedział nam o tym i zdradził, jak spędził czas po zawodach. W pierwszej części tej wyjątkowej rozmowy zdradził też, jak cienka jest w żużlu granica między zwycięstwem i porażką. Zapraszamy!

Tomasz Dryła: Ile esemesów dostałeś od soboty?

Maciej Janowski: Kurczę, zaczynasz od trudnych pytań (śmiech). Precyzyjnie nie odpowiem, ale na pewno kilkaset. I podobną ilość połączeń. Od kilku dni odpisuję na wiadomości i ten temat mam zamknięty. Teraz zbieram się do tego, by zacząć oddzwaniać.

Po zawodach w Toruniu telefon na pewno się grzał…

Telefon tak, ale ja nie. Wsiadłem do samochodu z przyjacielem i ruszyliśmy do Wrocławia. Nie tylko zawody, ale ostatnie trzy tygodnie były dla mnie bardzo obciążające, fizycznie i emocjonalnie. Czułem się po prostu mega zmęczony. Ruszyliśmy, rozmawialiśmy, włączyliśmy fajną muzykę, a telefon odłożyłem na bok. Widziałem, że ciągle się świecił, ale nie miałem sił, by wtedy się tym zajmować. A w domu, to wiadomo – dziewczyna, rodzina, radość, rozmowy itd. Jednak bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. To miłe i ogromnie to doceniam, dlatego po paru dniach odpisałem na wszystkie.

Maciej Janowski wywalczył brązowy medal SGP 2022 © Tomasz Jedrzejowski / Gazeta Polska / Forum

Pamiętam, jak opowiadałeś o zwycięstwie w turnieju Speedway Grand Prix w rodzinnym Wrocławiu. To był pandemiczny czas, nie było wokół ciebie tłumów i przyznałeś, że takie spokojne, intymne świętowanie, bardzo ci się podobało. To jest twój sposób na przeżywanie sukcesów?

Wiesz co, po części może tak. Ja generalnie taki jestem. Wyjeżdżając ze stadionu, preferuję spokój, wyciszam się i szukam oddechu. Dużo rzeczy analizuję wtedy sam, przerabiam w głowie mnóstwo myśli. I tu nie ma nawet wielkiego znaczenia, czy poszło mi dobrze, czy źle. Sukces, oczywiście, jest miły, ale nie wpadam w żadne euforyczne stany. Cieszę się raczej świadomością, że właściwie się przygotowałem i dobrze wykonałem swoje zadanie. To pomaga. Uświadamiam sobie, po co były te wszystkie nerwy, pot wylany na treningach, przygotowania, nieprzespane noce itd. Kiedyś na pewno byłem inny, ale od paru lat wolę na spokojnie ładować akumulatory do kolejnych wyzwań. Wiele spraw zmienia się z wiekiem i nabytym doświadczeniem.

A jeśli chodzi o doświadczenia z ostatniego tygodnia - jak cienka jest granica między żużlowym rozczarowaniem, a wielkim sportowym szczęściem?

Bardzo, bardzo cienka. Trybów w maszynie, jaką stanowi team żużlowy, jest mnóstwo i żeby ta maszyna wygrywała, wszystkie muszą pracować perfekcyjnie. Każdy sportowiec pewnie sam narzuca sobie wielkie oczekiwania. Ja mam tak samo, bo po prostu chcę wygrywać. Jak najczęściej i jak najwięcej. A czasem o zwycięstwie, bądź porażce, decydują niuanse, ułamki sekund… Ciężko trenuję, pilnuję wszystkiego wokół, daje z siebie absolutne maksimum, ale to nadal nie gwarantuje sukcesu. Z drugiej strony wiem, że zrobiłem wszystko, by móc o niego walczyć na całego. A na torze i tak wszystko rozstrzyga się w mgnieniu oka. Dlatego ta granica jest tak nikła. Zobacz, jechałem do Torunia niepewny utrzymania w cyklu SGP, a wróciłem z medalem indywidualnych mistrzostw świata. Speedway to jest emocjonalny rollercoaster.

Maciej Janowski na podium SGP w Toruniu © Mateusz Wójcik Jechałem do Torunia niepewny utrzymania w cyklu SGP, a wróciłem z medalem MŚ. Speedway to jest emocjonalny rollercoaster. Maciej Janowski

Wiele razy zaznaczałeś, że w trakcie zawodów skupiasz się na sobie i nie śledzisz wyników innych zawodników. W Toruniu twoi najważniejsi rywale tracili punkty i z każdą serią szanse na medal wzrastały. Miałeś tego świadomość?

Toruńska runda pod wieloma względami była wyjątkowa i pod tym kątem także. Przed turniejem wszystko przebiegało ustalonym rytmem. Przyjechałem po wielu treningach, bardzo skupiony i zmotywowany do walki. Motocykle były świetnie przygotowane, co potwierdziły poranne eliminacje. Wiedziałem, że chcąc się utrzymać w cyklu, muszę wjechać do finału i na tym się koncentrowałem. Wydawało się, że wejdziemy do swojego boksu i do końca turnieju, jak zwykle, będziemy zajmować się tylko sobą. Ale faktycznie, w trakcie zawodów zorientowaliśmy się, że Brytyjczykom (Robert Lambert i Daniel Bewley – przyp. redakcji) i Patrykowi Dudkowi nie idzie i otwiera się szansa medalowa. Wiedziałem, że w generalce był ścisk, ale nie miałem świadomości, jakie konkretnie wyniki dają wymarzony rezultat, więc nadal starałem się skupić na swojej robocie. Trzymałem się swojego celu, chciałem za wszelką cenę awansować do finału.

Wywalczyłeś ten awans w wyjątkowych okolicznościach…

To prawda. Historia była niebywała. Wyjechałem do wyścigu półfinałowego i poczułem, że przednia opona ociera się o błotnik. Błyskawicznie podjechałem do chłopaków i okazało się, że zeszło powietrze z amortyzatora. Nigdy w życiu nie miałem takiego defektu. Greg Hancock, który ścigał się kilkadziesiąt lat i jeździł na tych samych amortyzatorach, też nigdy nie miał takiej sytuacji. Rozumiesz, nigdy! Musiałem w ostatniej chwili zmienić motocykl. Na szczęście zespół pracował perfekcyjnie i drugi sprzęt był przy każdym moim wyjeździe w pełnej gotowości. Zmiany w ustawieniach chłopaki przenosili w trakcie zawodów także na ten drugi motor. No i wyjechałem. Wyścig był mega ciężki i myślę, że podobał się kibicom. Sprzęt był super, mogłem odważnie zaatakować i awansować do tego upragnionego finału. A wiesz, co jest najdziwniejsze?

Umieram z ciekawości!

Że w finale wróciłem na ten pierwszy motocykl. W trakcie wyścigu pękła regulacja sprzęgła i straciłem całkowicie luz! Jechałem na ciągnącym sprzęgle i w ogóle się nie rozpędzałem. Gdyby nie ten pierwszy w historii defekt amortyzatora, w najważniejszym wyścigu w karierze wystartowałbym na motocyklu, który nie nadawał się do jazdy. Nie rozmawialibyśmy teraz o medalu, tylko wspominali zakończony na jakiś czas rozdział mojego życia pod tytułem „jak wspominam starty w Speedway Grand Prix”…

Jak sobie to tłumaczysz?

To coś bardzo dziwnego i szczególnego. Splot zdarzeń, który finalnie doprowadził mnie do podium w mistrzostwach świata, był nieprawdopodobny. Cóż, myślę, że tak po prostu musiało być. Jakaś dobra energia z góry czuwała nade mną. Wiele rzeczy sobie przemyślałem jeszcze przed zawodami, sam wewnętrznie zaakceptowałem wszystkie możliwe scenariusze. Czułem duży spokój i poszło. To wspaniałe uczucie.

Podium podczas SGP w Szwecji: Lindgren, Zmarzlik, Janowski © Stefan Jerrevĺng / TT newsagency / Forum

Jesteś teraz szczęśliwy?

Na pewno jest przyjemnie, ale szczęśliwy byłem już wcześniej. Cieszę się, że spełniłem wielkie marzenie mojego teamu, najbliższych i tysięcy kibiców. To sprawia mi największą satysfakcję.

* * *

Ciąg dalaszy nastąpi...

Druga część rozmowy, w której Maciej Janowski zdradzi m.in., co robił rano, następnego dnia po zdobyciu medalu i gdzie znajduje się teraz jego krążek, a także komu dedykuje swój sukces - już wkrótce!

