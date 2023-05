Janowski pomylił okrążenia i… zgarnął Złoty Kask!

To był bez wątpienia najlepszy, jak dotąd, turniej żużlowy w tym sezonie! W Opolu rozegrano Złoty Kask – imprezę o długiej i pięknej tradycji, a także krajowe eliminacje do cyklu Speedway Grand Prix. Choć w Opolu w sobotę od rana lał deszcz, tor udało się przygotować, a rozpoczęte z godzinnym opóźnieniem zawody dostarczyły nieprawdopodobnych emocji. Zwyciężył, po raz drugi w karierze, Maciej Janowski , który w całym turnieju stracił tylko punkt.

„Bardzo się cieszę. Ten sukces smakuje szczególnie, bo kiedy przyjechaliśmy do Opola, nie mieliśmy pewności, czy zawody w ogóle się odbędą. Wszyscy wiedzieliśmy, jak mocna jest stawka i o co walczymy, dlatego zależało nam na jak najlepszych warunkach, by rywalizować twardo, ale i bezpiecznie. Myślę, że turniej podobał się kibicom, a większość zawodników miała sporo frajdy ze ścigania. Okazało się, że ten deszcz bardzo fajnie przygotował tor i dzięki temu odjechaliśmy super zawody” – powiedział „Magic”.

Janowski jako jedyny zawodnik turnieju pokonał 21 okrążeń, o jedno więcej, niż pozostali. A to dlatego, że w pierwszym wyścigu trzeciej serii… nie zorientował się, że minął już metę i pełnym gazem przejechał nadprogramowe okrążenie. W tym biegu pokonał uznanych rywali, w tym zwycięzcę trzech ostatnich edycji Złotego Kasku, Bartosza Zmarzlika.

„Sytuacja faktycznie była niecodzienna (śmiech). Wynikała z zaangażowania w rywalizację. Miałem w tym wyścigu znamienitych rywali i wiedziałem, że będę musiał dać z siebie coś ekstra, by wygrać. Dużo emocji towarzyszyło temu biegowi, bo ruszałem z ciężkiego trzeciego pola, Bartka miałem po lewej stronie, a na skrajnych torach stali świetni startowcy. Miałem swój plan na ten wyścig, ale już w szczycie pierwszego wirażu musiałem go skorygować. Zrobiłem to skutecznie i potem gnałem do przodu, starając się na każdym okrążeniu wybierać jak najlepsze linie, bo miałem świadomość, kto mnie goni. I chyba w tym skupieniu umknęło mi, że wyścig się skończył... Wyhamowała mnie dopiero czerwona flaga. Najpierw myślałem, że któryś z kolegów upadł na ostatnim kółku i dopiero po chwili zorientowałem się, że rywale już skończyli wyścig, a flaga była dla mnie! Nie zanotowałem szachownicy, bo byłem tak skoncentrowany na znalezieniu optymalnej linii jazdy. Cóż, takie rzeczy się dzieją. Rzadko, ale jednak. Już kiedyś mi się zdarzyło nie zarejestrować mety – lepiej zrobić okrążenia za dużo, niż za mało (śmiech)” – wyjaśnił z uśmiechem zwycięzca turnieju.

Złoty Kask jest krajową przepustką do eliminacji do cyklu SGP. Janowski i Zmarzlik wywalczyli oczywiście prawo przystąpienia do kwalifikacji międzynarodowych, ale – jako stali uczestnicy tegorocznej serii – zrezygnowali z niego. Po ich decyzji, szansę dostaną Piotr Pawlicki, Dominik Kubera, Bartosz Smektała i Przemysław Pawlicki. Turnieje eliminacyjne rozegrane zostaną 27 i 29 maja. Nadanie Złotemu Kaskowi rangi eliminacji do SGP dodatkowo podnosi prestiż rozgrywanego nieprzerwanie od 63 lat turnieju.

„Złoty Kask to dla mnie szczególny turniej. Jak miałem roczek, akurat zaczęto rozgrywać jednodniowe finały. Dziesięć kolejnych odbyło się we Wrocławiu. Zabierał mnie na nie ojciec, rok po roku. Nie umiałem jeszcze chodzić, a w wózku już chłonąłem ten klimat. Jak byłem w wieku przedszkolnym i zaczynałem coś kumać, seriami zwyciężał Tomasz Gollob. Pamiętam te chwile, to były wyjątkowe, wielkie wydarzenia, które pewnie w jakimś stopniu wpłynęły na moją życiową drogę, bo zakochałem się wtedy w sporcie. Potem, jeszcze jako junior, wygrałem turniej o Złoty Kask w Rawiczu, a teraz, po dekadzie, dołożyłem drugi triumf i to na torze, na którym zostałem żużlowcem – w Opolu, gdzie zdałem licencję i wkroczyłem na dobre w tę dyscyplinę. To bardzo miłe, szczególne uczucie” – kończy Janowski.

Złoty Kask w Opolu, wyniki:

1. Maciej Janowski 14 pkt

2. Bartosz Zmarzlik 13 pkt

3. Piotr Pawlicki 12 pkt