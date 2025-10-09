Maciej Janowski: Jarek Hampel był i jest dla mnie wzorem

Maciej Janowski przedłużył kontrakt z Betard Spartą Wrocław . Niedawno wystartował w turnieju pożegnalnym Jarosława Hampela, ale zapowiada, że to nie był jego ostatni występ w tym roku. „Magic” opowiedział nam o sezonie, planach na przyszłość i relacji z Hampelem.

„Turniej pożegnalny Jarosława Hampela” – jak to w ogóle brzmi?

Maciej Janowski: Prawda, że strasznie dziwnie?! Jarek był na torze przez całe moje żużlowe życie, nie znam tej dyscypliny bez niego. Jego wkład w nasz krajowy żużel jest nie do przecenienia – był, jest i będzie wielką postacią. Ścigał się prawie przez trzydzieści lat, z reprezentacją osiągnął wszystko, a indywidualnie prawie wszystko. Wielka i wyjątkowa postać, bez dwóch zdań.

Co według ciebie decyduje od tej wyjątkowości?

Sam nie wiem. „Jaro” ma w sobie coś, co czyni go niepowtarzalnym gościem. Na wielu płaszczyznach jest nie do podrobienia. Sportowo – wiadomo, to jest gigant. Liczba medali indywidualnych, wywalczonych z kadrą narodową, z klubami w różnych ligach robi niesamowite wrażenie. Ale nie wiem, czy jeszcze ważniejsze nie jest to, jakim człowiekiem jest Jarek? To fantastyczny kolega, typ, z którym można się mocno pościgać, podyskutować na ważne tematy i świetnie pobawić. Jest szalenie pozytywnym facetem. Nie znam nikogo, kto miałby o nim złe zdanie, nie szanował go, nie cenił, miał jakiekolwiek zastrzeżenia. To fenomen, że przez tyle lat u nikogo sobie nie nagrabił. „Jaro” to po prostu „Jaro” i tyle w temacie.

Jarek Hampel pożegnał się z kibicami w Lublinie © Przemysław Gąbka

Dlatego bez wahania przyjąłeś zaproszenie do Lublina na jego pożegnalny turniej?

Oczywiście, nie mogło mnie zabraknąć! Przyznam, że miałem już wcześniej inne plany i potwierdziłem pewne zobowiązania, ale kiedy zadzwonił Jarek, nie pozostawało mi nic innego, jak grzecznie przeprosić i stawić się w Lublinie. Żaden inny wariant nie wchodził w grę.

Jak długo się znacie?

Na pewno ja znam go dłużej, niż on mnie (śmiech). Jarek był jednym z tych zawodników, których śledziłem odkąd zacząłem interesować się żużlem. Kibicowałem mu i imponowało mi, że był tak dobry w tak młodym wieku. Pierwszy raz nasze drogi przecięły się bardzo szybko. „Jaro” przeszedł do wrocławskiego klubu, kiedy ja byłem jeszcze w szkółce. Rany, co to było za przeżycie! Mój idol w tym samym klubie, w tym samym parku maszyn! Nie wiedziałem, czego się spodziewać, a okazało się, że mogłem liczyć na same dobre rzeczy.

Jarek Hampel © Łukasz Nazdraczew/Red Bull Content Pool

Na przykład?

Jarek od początku skracał dystans. Nigdy nie budował wokół siebie muru, nie był zarozumiały itp. Przeciwnie, zawsze znalazł czas dla wszystkich, nawet najmłodszych adeptów. Tworzył wokół siebie jakąś szczególną aurę, był bardzo otwarty i wszyscy do niego lgnęli. Można było poprosić go o radę i kiedy tylko potrafił, chętnie pomagał. Przecież dla mnie wtedy, jeszcze dzieciaka, to był „Pan Jarosław, Pan żużlowiec”! Długo zbierałem się na odwagę, by zapytać go, czy nie ma przypadkiem jakichś starych gogli, których już nie używa, bo mi akurat brakowało tego sprzętu. Co zrobił Jarek? Oddał mi swoje, nowiuteńkie, tak piękne, że mi nie wypadało nawet o takich marzyć. Co zrobił mały Maciek? Oczywiście nigdy ich nie użył (śmiech)! Były zbyt cenne, żeby je zniszczyć. Są u mnie na półce do dzisiaj, nieużywane, od ponad dwudziestu lat…

Jak zmieniała się wasza relacja?

Na pewno bardzo, ale zawsze u jej podstaw leżał wzajemny szacunek. Mnie coś do Jarka od początku ciągnęło, czułem, że to jest porządny człowiek, z którym warto być blisko. Ja przecież w szkółce miałem wokół siebie mnóstwo rówieśników, a jednak lepszy flow od początku złapałem ze starszym o dekadę „Jarem”. Potem zostaliśmy kolegami, a później naprawdę dobrymi kumplami. Przez lata wspólnie jeździliśmy w teamie Red Bulla i wykonaliśmy kilka iście szalonych akcji. Nigdy nie zapomnę wyścigu pod górę po hałdzie w Bieruniu! Jarek zajmuje w moim życiu wyjątkowe miejsce. Uczyłem się od niego żużla, podejścia do sportu i właściwej postawy – w tym był i jest dla mnie wzorem do dziś.

Jarek Hampel i Maciek Janowski © Łukasz Nazdraczew/Red Bull Contentpool

Co masz na myśli?

Podejście, skromność, wrażliwość i koleżeńskość. W tych aspektach Jarek jest bardzo podobny do Grega Hancocka. Obaj osiągnęli w sporcie bardzo wiele, a jednocześnie nie pozwolili, by sukces zmienił ich w negatywny sposób. Nie odfrunęli, nie zaczęli zadzierać nosa. Obserwowanie ich i przebywanie z nimi uświadomiło mi, że ci najlepsi, wybitni zawodnicy tym właśnie różnią się od pozostałych – błyszczą na torze, a w relacjach międzyludzkich pozostają uważni i normalni. Jestem pewien, że to właściwa droga, którą też chcę podążać. Walczmy w wyścigach, dawajmy w nich z siebie wszystko, ale po zdjęciu kasku pozostawajmy kumplami, szanujmy się i bądźmy po prostu w porządku.

Turniej Jarka był twoim ostatnim występem w sezonie?

I tu wracamy do Grega (śmiech). 25 października mam jeszcze jeden start, wyjątkowy, w Kalifornii. Cały czas jestem w kontakcie z Gregiem, bo mój występ nie jest jeszcze pewny na 100 procent, ale liczę, że wszystko dobrze pójdzie i kolejny raz wystartuję w tych zawodach. To raczej takie luźne, pokazowe ściganki na ultrakrótkim torze, ale jest przy tym mnóstwo dobrej zabawy i spotkań z ciekawymi ludźmi. Bilet do Stanów już mam i wierzę, że nie przepadnie!

Maciek Janowski i Jarek Hampel w Hiszpanii © Tomek Dryła

Mało ci żużla w tym roku?

Trochę tak. Może inaczej – mało mi radości z jazdy. To był trudny rok, mam świadomość, że wielu celów nie udało mi się osiągnąć i czuję zawód. Najchętniej zacząłbym kolejny sezon za tydzień, byle tylko jak najszybciej wróciła radość ze ścigania. Ale spokojnie, zima szybko minie, a ja na pewno przygotuję się najlepiej, jak tylko będę w stanie.

Jak oceniasz sezon 2025?

Indywidualnie nic spektakularnego się nie wydarzyło i przez większość roku pracowałem nad tym, by znaleźć prędkość w motocyklach. Pod koniec sezonu pojawiło się światełko w tunelu, więc coś drgnęło, ale na pewno nie byłem sobą w wydaniu, jakiego oczekiwali kibice i ja sam. Drużynowo skończyliśmy z medalem, ale też wielkim apetytem na coś więcej i myślę, że ten głód sukcesu będzie nas motywował od początku kolejnych rozgrywek.

Po jakim czasie docenia się brązowy medal? Musi minąć chwila, żeby opadło rozczarowanie brakiem awansu do finału?

Nie znam odpowiedzi na to pytanie i nie patrzę na sprawę w ten sposób. Każdy dookoła powtarza, że medal to medal i trzeba się z niego cieszyć. Nie wiem, może…? Ale idąc tym tokiem myślenia, można doceniać każdy ukończony wyścig, tylko do czego to doprowadzi? W sporcie chodzi o zwycięstwa, a wszystko, co jest w dalszej kolejności, już tak nie imponuje. Nie ma wielkiej różnicy, czy kończysz drugi, trzeci, czy czwarty. Każda drużyna w PGE Ekstralidze chce wygrać rozgrywki. W klubach pracuje na to wielu zaangażowanych ludzi i wszyscy dążą do tego samego celu. Brązowy medal nie jest sukcesem, o jakim marzyliśmy, ale trzeba się pogodzić z faktem, że w tym roku wygrali lepsi. Możemy tylko pracować ciężej, żeby w kolejnym sezonie ścigać się w finale.

„My” w twojej odpowiedzi zabrzmiało wiele razy. Nieprzypadkowo?

Nieprzypadkowo. Zostaję w Betard Sparcie na kolejny sezon. Cieszę się z takiego scenariusza, bo Wrocław to mój dom – rodzinny, sportowy i emocjonalny. Zbyt wiele mam do udowodnienia i za dużo chciałbym jeszcze dać tej drużynie, by teraz coś zmieniać. Fajnie, że się dogadaliśmy i z czystą głową mogę chwilę odetchnąć, a potem zabrać się za przygotowania do kolejnego sezonu. To jest też pewnie odpowiednie miejsce i czas, żeby podziękować kibicom, którzy wspierali mnie w tym roku mimo różnych perturbacji. Jestem bardzo wdzięczny za każde dobre słowo. Zrobię wszystko, żeby dać w przyszłym sezonie więcej powodów do radości.