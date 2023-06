Maciek Dobranowski zgarnia dziką kartę na Red Bull Roof Ride Rookies

Przejazd, który Maciek wpakował do systemu jest dla nas świetnym dowodem na to, że organizacja zawodów dla lokalnej sceny rowerowej jest prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Całe środowisko dostało motywacyjnego kopa, który nakłonił wielu zawodników do opuszczenia własnej strefy komfortu. Jesteśmy przekonani, że nasza inicjatywa pomoże wielu młodym riderom wyjść z “cienia” i zwrócić na siebie uwagę łowców talentów, sponsorów i rowerowych działaczy.

