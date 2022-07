Masz tyle energii, co Maciej Janowski? Oto jego sposoby na utrzymanie formy

„Biegam kilka razy w tygodniu, zdarza się, że codziennie. Wybieram różne pory dnia. Preferuję poranki, ale kiedy plan dnia nie pozwala mi na to, ruszam na trasę po południu, albo wieczorem. Zwykle pokonuję ok. 10-12 km. Mój najdłuższy dystans to blisko 25 km. Nie biegam dla rekordów, nie porównuję i nie walczę o poprawę swoich czasów. To ma sprawiać mi przyjemność i trzymać mnie w formie, pomóc oczyścić głowę. Dlatego może uwielbiam biegać w terenie, w lesie, po polach, albo szutrowych ścieżkach. Próbowałem kilka razy na bieżni, w zamkniętym pomieszczeniu i wiem, że to nie jest dla mnie. W dniu meczowym robię rozruch, ok. 5 km. Niezależnie od tego, czy mam zawody w Polsce, czy zagranicą, biegania nie odpuszczam. Bardzo lubię ligę szwedzką, bo skandynawskie krajobrazy – mnóstwo zieleni, jezior i lasów – są wspaniałym terenem do biegania”.

