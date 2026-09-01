Poznaj Mad Mike’a: szaloną gwiazdę Red Bull Drift Masters Grand Finale!

Cel: wygrać z bolidami na PGE Narodowym

Mad Mike podjął się nietypowego wyzwania: pokonać kierowców F1 w robieniu donutów na czas. Nie chodzi rzecz jasna o amerykańskie pączki, ale o bączki kręcone za pomocą auta. Nowozelandczyk będzie miał do dyspozycji profesjonalny samochód do driftu, a jego rywale rasowe bolidy Formuły 1. Kto wysmaży więcej donautów w 15 sekund? Przekonamy się w trakcie Red Bull Drift Masters Grand Finale. Impreza odbędzie się 11 i 12 września na PGE Narodowym w Warszawie. A pojedynek z autami F1 to nie wszystko. Mad Mike ma więcej atrakcji w arsenale – zaprezentuje też swoje umiejętności w trakcie specjalnego pokazu.

Mazda Mad Mike'a podczas niedawnego projektu z motoparalotnią w Grecji © Red Bull Content Pool

Znowu w Warszawie, znowu w Maździe

Jazda przed polską publicznością to nie pierwszyzna dla nowozelandzkiego kierowcy i konstruktora. Mike powróci do Drift Masters i na PGE Narodowy po dwuletniej przerwie. W 2024 roku brał udział w imprezie jako uczestnik. Wtedy wziął ze sobą Mazdę RX-7. Tę samą, która dała mu w 2018 roku koronę mistrza Formula Drift Japan. Teraz zrobi show za kierownicą znacznie świeższego projektu, również z wirującymi tłokami pod maską – zmodyfikowanej Mazdy 3. Zmodyfikowanej to mało powiedziane. Pod jego wodzą niepozorny hatchback za rozsądną cenę zmienił się w plującą ogniem i wyjącą w niebogłosy bestię.

"Bullet" Mad Mike w nowej odsłonie na pokazie w Grecji w 2026 roku © Red Bull Content Pool Mad Mike i jego mazda "Bullet" w najnowszej wersji © Red Bull Content Pool

Bullet – Mazda 3 na sterydach

Bullet – bo tak ochrzcił swoje dziecko – ma czterorotorowy silnik Wankla z dwiema turbosprężarkami Garrett G40, który wytwarza aż 1 400 KM . Cała ta moc trafia na tylne koła za pośrednictwem 6-biegowej sekwencyjnej skrzyni. Ale żeby to było możliwe, inżynierowie musieli radykalnie przerobić fabrycznie przednionapędowe auto. Części nie było na półce w żadnym sklepie, więc mechanicy wykorzystali do tego wał napędowy i półosie zrobione na zamówienie. Wszystko spina dyferencjał Wintersa pozwalający na szybką zmianę przełożenia. A więc rozwiązanie, z którego korzysta wielu zawodników Drift Masters. Konwersji wymagał również układ wnętrza. Stanowisko kierowcy przeniesiono z prawej na lewą stronę. To posunięcie wydaje się sprzeczne z logiką – w końcu Mad Mike pochodzi z Nowej Zelandii, gdzie jeździ się po lewej stronie. Sprawcą zamieszania były… wydechy wystające niczym kły z maski. Na tyle wpływają na widoczność, że takie rozwiązanie miało największy sens. A ich umiejscowienie nie jest przypadkowe – układ wydechowy znajduje się po prawej stronie silnika.

Mad Mike podczas niedawnego projektu w Japonii © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Mazda 3 Bullet Mad Mike’a (specyfikacja)

🌀Czterorotorowy silnik Wankla

💨 Dwie turbosprężarki Garrett G40

Oryginalny Red Bull Red Bull Energy Drink Dowiedz się więcej

💪 Ponad 1 400 KM

🕹️ Sześciobiegowa skrzynia sekwencyjna

⚙️ Dyferencjał Wintersa

🛞 Napęd na tylne koła

Driftowóz do jazdy na… czas

Technicznie Mazda 3 Mad Mike’a to rasowy driftowóz. Ma nawet hydrauliczny hamulec ręczny. I z pewnością kręci bączki jak szalona. Ale najciekawsze jest to, że projekt powstał z myślą o… jeździe na czas! A dokładnie starcie w legendarnym wyścigu górskim Pikes Peak. Tak, to nie pomyłka. Mike i jego ekipa po prostu stwierdzili, że najlepiej znają się na budowaniu aut do latania bokiem. Dlatego zamiast uczyć się robić wyścigówki, stworzyli kolejny driftowóz, który następnie nieco okiełznali, by nie zarzucał tyłem tak chętnie i wykręcał lepsze czasy. Pomogły w tym pokaźny splitter, wielkie skrzydło na klapie bagażnika i tylny dyfuzor przypominający bronę ciągniętą przez ciągnik rolniczy. Coś, czego w typowym driftowozie nie uświadczymy. Ale w tym przypadku zdało egzamin. W 2023 roku auto pokonało prawie 20-kilometrową trasę Pikes Peak International Hill Climb w czasie 10:34.980. Takim wynikiem ustanowiło dwa rekordy: najszybszej Mazdy i najszybszego auta z silnikiem Wankla w ponad 100-letniej historii imprezy.

Mad Mike Whiddett © Red Bull Content Pool

Fan Mazdy i silników z wirującym tłokiem

Mad Mike jest prawdopodobnie najwierniejszym fanem marki Mazda i silników Wankla, który kiedykolwiek stąpał po tej planecie. Bullet to tylko jedna z wielu pozycji w jego bogatej kolekcji. Świat usłyszał o nim, kiedy jeździł Mazdą 808 FURSTY. Na początku lat 2000. wygrywał tym potężnym kombi zawody w paleniu gumy. Później zaangażował się w drifting za kierownicą modelu RX-7 i w oparciu o to auto zbudował projekt MADBUL. To był jego pierwszy profesjonalny driftowóz, który z biegiem lat przechodził liczne modyfikacje, ostatecznie otrzymując przód klasycznej Mazdy RX-3. Na jednej Maździe RX-7 się nie skończyło. Inny egzemplarz tego modelu – HUMBUL – dał mu tytuł mistrza Formula Drift Japan. (To właśnie to auto, które w 2024 roku zabrał do Warszawy). Na liście jest też Mazda RX-8 BADBUL , jeden z niewielu samochodów, które przeszły przez ręce Mike’a i zachowały oryginalny silnik (oczywiście poddany odpowiedniemu tuningowi). A także dwie generacje projektu RADBULL, czyli auta bazującego na filigranowej Maździe MX-5 . Za kierownicą tych samochodów można go było oglądać w amerykańskiej Formule Drift.

'Mad' Mike i driftingowe Lamborghini Huracán © Graeme Murray

V-ósemka? Wolę Wankla!

Na popularnych sportowych coupé się nie skończyło. Mad Mike wziął na warsztat również kosztujące krocie egzotyczne perełki. We współpracy z Lamborghini stworzył projekt oparty na modelu Huracan LP580-2. Lambo otrzymało kryptonim #NIMBUL, a jego 5,2-litrowy silnik V10 zastrzyk nitro (Włosi nie zgodzili się na turbo). Całość została okraszona absurdalnie szerokim body kitem Liberty Walk, przez który auto wygląda, jakby zaczęło rozpuszczać się na słońcu. Z kolei w 2024 roku dogadał się z Anglikami i pokazał MadMaca, czyli własną interpretację jednego z najbardziej ekstremalnych aut drogowych na świecie – McLarena P1. Nowozelandczyk nie podszedł do drogiej konstrukcji z respektem, lecz ze szlifierką i zestawem narzędzi. Bez skrupułów wyrwał jej serce. V-ósemkę o pojemności 3,8 l z dwiema turbosprężarkami zastąpił trzyrotorowym, dwulitrowym, uturbionym silnikiem Wankla. A na zewnątrz dorzucił od siebie body kit od RocketBunny stworzony specjalnie na potrzeby tego jednego samochodu.

8 min Mad Mike uczy driftować Maxa Verstappena! Kierowca Oracle Red Bull Racing – Max Verstappen wskakuje za kierownicę driftówki ‘Mad’ Mike'a Whiddetta.

Bokiem w aucie F1

Wymieniać dalej? No to przypomnijmy jeszcze pojazd MADAZ 787D – hołd dla wyścigowej Mazdy 787B , pierwszego japońskiego auta, które wygrało słynny wyścig Le Mans. Tą maszyną Mad Mike również napisał historię – to pierwszy samochód na świecie z silnikiem mającym aż pięć rotorów. Przy okazji latający bokiem, to jasne. Obecnie Nowozelenadczyk pracuje nad projektem FORMIDABUL , czyli driftującego auta Formuły 1. Konstrukcja bazuje na bolidzie March 87P z 1987 roku, a w ruch wprawiać ją będzie… a jakby inaczej – silnik z wirującym tłokiem!

Mad Mike i jego najnowszy projekt - driftujący bolid wyścigowy © Red Bull Content Pool

Historia Mad Mike’a: z motocykla do driftowozu

Mad Mike trzyma w rękach kierownicę od ponad 30 lat. Urodził się 10 stycznia 1981 roku w Auckland jako Michael Brandon Whiddett . Szybko porzucił resoraki na rzecz większych zabawek. Zresztą opowiedział nam o tym sam. “Kiedy byłem młody, jeździłem w motocrossie. Nie znałem mojego ojca, a mama nie miała dużo pieniędzy, ale dawała mi sporo wolności. W weekendy ona jeździła konno, a ja kręciłem się na starym dirt bike’u. Na posiadłości, na której spędzaliśmy czas, było kilku chłopaków, trochę starszych. Bardzo się z nimi zżyłem. Mieliśmy 10-11 lat, braliśmy stare Toyoty Corolle i jeździliśmy nimi po padoku, obijając się o płoty. Więc cztery kółka prowadziłem również od wczesnych lat” – wspominał w wywiadzie przed przyjazdem do Polski w 2024 roku.

Początki razem Jamesem Deane’em

“Ale dopiero jak byłem nastolatkiem, zaraziłem się silnikami rotacyjnymi, bo były głośne, (raczej) tanie, szybkie i dawały dużo frajdy. Jak widać, one napędziły moją karierę. Z czasem pojawiły się jakieś zawody w paleniu gumy i takie rzeczy. No i w końcu trafiłem na płyty DVD z D1GP, zobaczyłem Yoichiego Imamurę w RX-7, Kumakubo, Nomukena i innych. I pomyślałem sobie: stary, to jest to, co mogę robić. W 2002 roku właśnie wychodziłem z długiej serii kontuzji spowodowanych przez freestyle motocross. Złamałem kręgosłup, mało brakowało, a mógłbym już nigdy chodzić. I wtedy odkryłem drifting. Więc sprzedałem wszystko i zbudowaliśmy MADBULA, którego mam do dziś”. Kariera dritingowa Mad Mike’a osiągnęła światowy poziom w 2008 roku, kiedy wystartował w zawodach Red Bull Drifting World Championship w Long Beach w Kalifornii. W tej samej imprezie na największej scenie debiutował o 10 lat młodszy James Deane, dziś jeden z najlepszych kierowców w historii dyscypliny.

Mad Mike Whiddett i jego RADBUL © Miles Holden/Red Bull Content Pool

Motoryzacyjny showman i autor nietypowych projektów

Nic dziwnego, że ze wszystkich dziedzin motorsportu Mad Mike wybrał właśnie drifting. Wydaje się najlepiej pasować do jego osobowości. “Widzę drifting jako sport kibiców. I jak patrzę na trybuny wypełnione 50 tysiącami ludzi, to chcę być tego częścią i dać im się rozerwać” – mówił przed finałem Drift Masters dwa lata temu. “To, co właśnie uwielbiam w drifcie, to nie tylko jeżdżenie bokiem czy zabawianie publiczności, ale też budowanie samochodów. Ta okazja do nieszablonowego myślenia. Wszystkie samochody, które zbudowaliśmy, były pierwszymi takimi na świecie – od MX-5 czy RX-8 do McLarenów i Lamborghini. I ta strona driftu związana z budowaniem aut też inspiruje wielu ludzi do tego sportu”.

Do zobaczenia 11 i 12 września na PGE Narodowym

Też jesteś fanem nietypowych projektów motoryzacyjnych? Też kochasz ryk silników Wankla? W takim razie zajmij miejsce na trybunach PGE Narodowego w trakcie Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 ! Zobaczysz popisy Mad Mike’a, jego szaloną Mazdę 3 Bullet i samochody Formuły 1 w akcji. A przede wszystkim driftingowe pojedynki w ramach wielkiego finału sezonu Drift Masters. Pierwsze i drugie miejsce w tabeli zajmują Polacy – Piotr Więcek i Paweł Korpuliński. Który z nich zdobędzie przed własną publicznością najbardziej prestiżowy tytuł w świecie driftu ? Dowiemy się już 11 i 12 września. Przyjdź i poczuj te emocje. Nie może Cię tam zabraknąć!

Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 z udziałem bolidów Red Bulla © Red Bull Polska