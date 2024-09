Mad Mike o finale Drift Masters w Warszawie: Muszę być tego częścią!

Wielki finał sezonu Drift Masters na PGE Narodowym w Warszawie już w dniach 13-14 września . Jedną z gwiazd motorsportu, które pojawią się przed 50 tys. kibiców, będzie Nowozelandczyk "Mad" Mike Whiddett . To żywa legenda driftingu - ciężko w jednym zdaniu wymienić jego osiągnięcia i kultowe maszyny, które zbudował. Mad Mike przed laty rywalizował w Formule Drift w USA oraz Japonii, brał udział w niezliczonej liczbie pokazów i projektów, np. uczył niedawno driftować mistrza F1 Maxa Verstappena , a na driftowozy przerabiał m.in. Lamborghini Huracan i McLarena P1, zaprezentowanego na niedawnym Goodwood Festival of Speed . Za kilka dni zobaczmy go w Warszawie w chyba najbardziej legendarnym z jego aut - HUMBULU , czyli Maździe FD RX-7. Przeczytajcie, co Mike miał do powiedzenia przed przyjazdem do Polski...

Kacper Nowogrodzki: Cześć, Mike, słyszałem że wybierasz się do Warszawy?

Mad Mike: Zgadza się!

Co przekonało Cię, żeby wziąć udział w finale Drift Masters? Z Nowej Zelandii jest kawał drogi!

Jeździliśmy z moim zespołem w Formule Drift w USA, wygraliśmy Formułę Drift Japan i mistrzostwa Nowej Zelandii. Ale wiesz, dla mnie drifting to nie tylko rywalizacja. Jeżdżę w drifcie, żeby zapewniać kibicom rozrywkę. Robimy też nagrania z autami dla Red Bulla. I jak zobaczyłem zeszłoroczny finał, te 50 tysięcy ludzi, to stwierdziłem, że muszę być tego częścią.

'Mad' Mike i driftingowe Lamborghini Huracán © Graeme Murray Szalony Mike Whiddett © Graeme Murray

To wystarczająco szalone zawody jak na Twoje standardy?

Jasne. Drift Masters to dla mnie totalny top – najlepsi kierowcy, najlepsze auta, szalone rozwiązania w samochodach. A do tego ta różnorodność torów. No i oczywiście najwyższy poziom rywalizacji. Więc dla mnie i mojej ekipy to wspaniała wyzwanie i okazja, by przywieźć wyjątkowe auto. Bo Drift Masters jeszcze nie widziało szalonego silnika Wankla.

Twoim zdaniem Drift Masters to najlepsza liga driftingowa na świecie?

Wiesz, trudno powiedzieć. Miałem szczęście rywalizować na całym świecie. I tym, co mi się podoba, jest to, że każda seria ma swój charakter. W takiej Formule Drift masz duże zaangażowanie producentów aut i dużo amerykańskich muscle carów. W Europie z kolei masz charakterystyczny sposób budowy zawieszenia i podobnych rzeczy, inne tory i styl jazdy. A Japonia jest jeszcze inna. Drift Masters jest naprawdę wyjątkowe i start tutaj to dla mnie nowe wyzwanie. I szansa do walki z najlepszymi. Chociażby z Jamesem Deane’em, z którym obaj debiutowaliśmy na międzynarodowej scenie w trakcie tych samych zawodów w Long Beach [mowa o imprezie Red Bull Drifting World Championship zorganizowanej w 2008 roku – przyp. red.]. I 16 lat później nadal robimy show i cieszymy się z jazdy w drifcie. Bo wiesz, ludzie mówią, że drifting to sędziowany sport. Ale ja na to tak nie patrzę. Wiadomo, jest trzech sędziów i jeśli chcesz wygrać zawody, to musisz im zaimponować. Jednak ja widzę drifting jako sport kibiców. I jak patrzę na trybuny wypełnione 50 tysiącami ludzi, to chcę być tego częścią i dać im się rozerwać. Ale biorę mój najlepszy samochód i najlepszy zespół, więc mamy potencjał, by dojechać tam do końca. Nie mogę się doczekać!

Mad Mike i zaledwie kilka aut z jego pokaźnej kolekcji © Graeme Murray

A co w ogóle myślisz o rywalizowaniu na środku stadionu? W Formule Drift spotkałeś się już z arenami, na których odbywały się wyścigi NASCAR. Ale jednak stadion piłkarski to zupełnie inne miejsce.

Myślę, że właśnie z ich charakteru bierze się ta atmosfera. Owszem, prędkości są tutaj dużo niższe, ale wiesz, bliskość ścian, odległość od innych kierowców, dźwięk, zapach. Rywalizowałem już na stadionach, ale nie przed 50 tysiącami osób. A dźwięk wydostający się z RX-7 w tych warunkach będzie czymś wyjątkowym. Nie mogę się doczekać, by spotkać polskich i zagranicznych fanów. Dostałem mnóstwo wiadomości od ludzi ze Stanów, Japonii, w ogóle Azji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Wielkiej Brytanii, że jadą oglądać mnie i oczywiście resztę stawki.

Uważasz, że rundy organizowane na stadionach to dobry sposób na promocję driftingu? W końcu drifting jako dyscyplina motorsportu wywodzi się z torów wyścigowych. To pewne odejście od tradycji…

Pochodzę z freestyle motocrossu. W starym motocrossie fani musieli chodzić po całym torze, żeby zobaczyć kilka zakrętów, a później motocykle znikały za górką i trzeba było iść dalej. A my przybliżyliśmy ten sport do kibiców, robiąc te wszystkie triki, umieszczając loga sponsorów. Wszystko zaczęło dziać się przed twoją twarzą. I tak samo myślę o driftingu. Sprowadzanie tego sportu w miejsce, gdzie ludzie nie muszą ciągle chodzić, żeby śledzić rywalizację, jest dobre. Wiadomo, niektórzy mogą powiedzieć, że to finał, że powinien być zorganizowany na wielkim obiekcie, pozwalającym na rozwijanie ogromnych prędkości. Ale ja wierzę w moją wizję driftingu jako sportu kibiców. Więc przeniesienie zawodów na stadion, który może pomieścić 50 tysięcy osób, jest absolutnie niesamowite. Tym bardziej, jeśli można w ten sposób ich zainspirować i – miejmy nadzieję – udowodnić, że tutaj nie są potrzebne ogromne zespoły z najszybszymi autami. Że wszystko sprowadza się do… driftingu.

HUMBUL, czyli 1200-konna Mazda RX-7 - tym Mike pojedzie w Warszawie © Red Bull Content Pool

Masz jakieś wyobrażenie, jak te zawody będą dla Ciebie wyglądać?

Mam mój najlepszy zespół i świetny samochód, który dał nam zwycięstwo w Formule Drift Japan w 2018 roku. Zamierzamy wystartować właśnie z setupem z 2018 roku i zobaczymy. Czuję, że mamy potencjał, żeby wypaść nieźle. Ale wiem, że będziemy rywalizować z – moim zdaniem – najlepszymi drifterami na świecie. Wiesz, jak patrzę na czołówkę, to poza Jamesem i kilkoma innymi chłopakami, nie znam ich stylu. Więc trzeba będzie dostosować się i nauczyć się innych kierowców tak szybko, jak to możliwe. Bo jak znasz zawodników i masz do nich zaufanie, to z tego rodzą się dobre pary. Ale dla mnie priorytetem jest zabawienie publiczności. A jeśli ludzie się dobrze bawią, to mnie to tylko napędza do dalszej jazdy. Wiadomo, marzeniem jest stanąć na pudle, jednak wiem, że będzie bardzo ciężko. Tam są najlepsi kierowcy, walczący o mistrzostwo.

Wspominałeś już o różnicach między poszczególnymi ligami. A co sądzisz o samej rywalizacji w Drift Masters?

Chcę jeszcze wrócić do kwestii widzów, bo transmisja na żywo jest absolutnie niesamowita. Dzięki niej możemy oglądać wszystko nawet tutaj, w Nowej Zelandii. Komentarz też jest świetny, zwłaszcza poziom zaangażowania komentatorów. Bo jedna rzecz to mieć na torze niesamowite auta. Ale jak masz apatycznego komentatora, który jest po prostu monotonny i nie zna się na sporcie, który komentuje, to oglądanie czegoś takiego jest naprawdę trudne. Szczerze uważam, że Drift Masters ma wszystko. To prawdziwy szczyt, jeśli chodzi o serie driftingowe. Jasne, teraz rywalizujemy w D1GP, które nazwałbym pierwszą dużą, profesjonalną ligą driftingową. I myślę, że tak z 95% nas, profesjonalnych kierowców driftingowych, czerpało inspirację właśnie z niej. Więc możliwość jazdy w obu [Drift Masters i D1GP – przyp. red.], będzie czymś niebywałym. I wiesz, kiedy rywalizowaliśmy z Naokim Nakamurą w Japonii, to mówił, jak niesamowite było dla niego startowanie w Drift Masters i jak dobrze się bawił. Dla niego największym wyzwaniem było odpowiednie ustawienie auta, a jego styl jazdy mocno różnił się od tego europejskiego. Myślę, że właśnie tym się musimy zająć. Nie mieliśmy całego sezonu, żeby się tego nauczyć. Dosłownie przyjeżdżamy na finałową rundę. Więc jechanie z dziką kartą to duża presja. Ale ja mawiam, że jeśli się nie stresujesz, to znaczy, że stawka nie jest wystarczająco wysoka. Nie mogę się doczekać, żeby się tam pojawić sprawić, że mój wankel będzie wrzeszczał i pluł płomieniami. To będzie świetna zabawa!

4 min 'Mad Mike' Whiddett i jego RADBUL w Danii

Masz jakieś obserwacje dotyczące sędziowania na bazie oglądania transmisji?

Pamiętam jak w Stanach mówiono o płynności przejazdu. Ale ja nie chcę jechać płynnie. Ja chcę jechać niebezpiecznie i dynamicznie. Chcę, żeby ludzie z podekscytowania przesuwali się na krawędź swojego siedzenia. I myślę, patrząc na transmisje z zawodów, że w Drift Masters sędziowie lubią ten styl, sędziują pod to, co fani chcą widzieć. Ale trzeba pamiętać, że styl to najbardziej subiektywna kwestia, dla niektórych płynność może być ważniejsza od dynamiki. Jednak patrząc na sposób sędziowania w Drift Masters, to myślę, że mamy się z czym pokazać.

Jesteś fanem i twórcą nietuzinkowych projektów. Co powiesz o autach, które można spotkać w Drift Masters?

Wrócę do tego, co mówiłem wcześniej o różnych seriach driftingowych i tym, jak różnią się auta w nich. W USA masz samochody na dużych oponach, z dużym skokiem zawieszenia, chłopaki zrobili tam dragstery, które potrafią jeździć w zakrętach. One nadal są niskie, nie twierdzę, że nie wyglądają dobrze. Po prostu są w innym stylu. Z kolei w Drift Masters jest nadal ten charakter OG [orginal gangsta – przyp. red.], japoński vibe. Wyglądają kozacko, brzmią kozacko. No i jest mnóstwo szalonych przeróbek. Wiesz, np. Teemu [Peltola – przyp. red.] i jego Mercedes w kombi z dieslem. Miałem okazję jechać z nim wiele razy w ramach festiwalu Gatebil i widziałem, jak się rozwija. To, co właśnie uwielbiam w drifcie, to nie tylko jeżdżenie bokiem czy zabawianie publiczności, ale też budowanie samochodów. Ta okazja do nieszablonowego myślenia. Wszystkie samochody, które zbudowaliśmy, były pierwszymi takimi na świecie – od MX-5 czy RX-8 do McLarenów i Lamborghini. I ta strona driftu związana z budowaniem aut też inspiruje wielu ludzi do tego sportu.

Do Warszawy bierzesz swoją Mazdę RX-7. Możesz powiedzieć o niej coś więcej? W Drift Masters miewaliśmy już Mazdy RX-8, ale z silnikami 2JZ. Będziesz chyba pierwszy z wanklem.

Tak, pamiętam, jak widziałem RX-8, a później okazało się, że jest z 2JZ-em. I ja wtedy: o stary… [śmieje się]. Przywozimy ze sobą auto, które nazywam HUMBUL, czyli 1200-konną Mazdę RX-7 z czterorotorowym silnikiem twin-turbo. Tym autem wygraliśmy w 2018 roku Formułę Drift Japan. I od tamtego czasu niczego w nim nie zmienialiśmy. Czuję się w nim bardzo komfortowo i wszystko nadal działa, więc będzie identyczne. To nadwozie jest z 1992 roku, czyli to najstarsze auto w Formula Drift Japan. Co wydaje się niedorzeczne, bo to jeden z tych samochodów o ponadczasowej sylwetce. Po prostu nadal wygląda świetnie. Mamy tam silnik 26B z dwiema turbosprężarkami Garrett G35, które dają ciśnienie 19 PSI [1,3 bara – przyp. red.]. Do tego opony Toyo R888R, na których wygraliśmy mistrzostwo. I głośny, tytanowy wydech oraz poczwórny wastegate wyprowadzony przez maskę. Auto działa na ECU Haltech, ma 6-biegową sekwencyjną skrzynię, dyferencjał Wintersa i zawieszenie KW. Układ kierowniczy i podobne rzeczy zrobiliśmy sami, bo niewiele znajdziesz na półce w sklepie dla RX-7. Jeśli składasz BMW albo Nissana to masz mnóstwo opcji, zestawów zawieszenia itd. Ale dla nas budowanie auta to połowa zabawy.

Masz jakiś setup w głowie specjalnie na tę rundę?

Przełożenia będziemy mieli ustawione mniej więcej tak jak na rundę na torze Okuibuki [w Japonii – przyp. red.], czyli krótką, techniczną trasę. Oczywiście mamy dyferencjał umożliwiający łatwą zmianę przełożeń, więc możemy to szybko zmienić.

Mad Mike Whiddett driftuje wokół Maxa Verstappena © Patrik Lundin/Red Bull Content Pool

Czy Twoim zdaniem silnik wankla ma w takich warunkach jakąś przewagę nad typowymi R-szóstkami czy V-ósemkami?

Największą przewagą silnika z obrotowym tłokiem jest to, że jest zawsze najbardziej lubiany przez tłum [śmieje się]. Wadą jest to, że ma bardzo niski moment obrotowy. Mamy 1 200 koni, ale niski moment i musisz mocno pracować sprzęgłem, pilnować, żeby silnik był w optymalnym zakresie obrotów i mieć bardzo krótkie przełożenia w skrzyni biegów. Ale na tym polega całe wyzwanie i wygrana w takiej sytuacji smakuje o wiele lepiej.

Widziałem Twój najnowszy projekt – MADMACa, wygląda imponująco! I w mojej głowie pojawiło się pytanie: dlaczego nie widujemy hipersamochodów w drifcie. To kwestia budowy czy bardziej kosztów? Myślisz, że auto z silnikiem umieszczonym centralnie może być konkurencyjne?

Staramy się tak wyważać auta, żeby miały jak najwięcej przyczepności. Więc im więcej masy na tylnych kołach, tym lepiej. Zatem, jak dla mnie, superauta czy hiperauta są idealne. MADMAC jest niesamowity, bo jego przednie zawieszenie zrobiliśmy w oparciu o nasze doświadczenie z podwójnymi wahaczami. I ten samochód ma setup praktycznie identyczny jak nasze RX-7. Z tym rozkładem mas, z tym lekkim nadwoziem i z tą przyczepnością to byłby bardzo konkurencyjny wóz. Jednak koszty sprawiają, że raczej nie widujemy takich aut na zawodach.

10 min Wymarzony supersamochód „Mad” Mike Whiddett zaczyna misję życia: przeróbkę Lamborghini Huracán w driftowy supersamochód.

Twój każdy projekt wygląda, jakby pochodził ze snu pięciolatka. Skąd biorą się Twoje pomysły?

Szczerze mówiąc, to nie wiem. Mam warsztat blisko, więc czasami, jak na coś wpadnę, to po prostu do niego idę. Zawsze się coś pojawi. Wiele osób chcących stworzyć własny projekt myśli, że muszą zacząć od jakiegoś drogiego auta. A ja po prostu lubię robić takie rzeczy. I może to być Mazda RX-8, którą wygraliśmy NZ Drift Championship. Wzięliśmy ją, bo wiedziałem, że jest tania. A była tania, bo wielu fanów wankla hejtuje ten model za to, że po RX-7, czyli aucie ze świetnym nadwoziem, prowadzeniem i turbo, Mazda poszła w inną stronę i zrobiła czterodrzwiowy samochód z wolnossącym silnikiem. A ja po prostu lubię podjąć wyzwanie i zrobić coś wyjątkowego. I właśnie dlatego drifting jest dla mnie ekstra, bo nieważne, jaką bazę weźmiesz, może to być taki Mercedes, jak ma Teemu albo stara Toyota Corolla, możesz stworzyć auto, które będzie miało osobowość i styl. Ja oprócz wizji mam dodatkowo to szczęście, że mogę współpracować z największymi markami, które pozwalają mi budować takie auta, tworzyć z nimi nagrania, rywalizować w nich.

Mad Mike © Graeme Murray/Red Bull Content Pool Chcę jechać niebezpiecznie i dynamicznie. Chcę, żeby ludzie z podekscytowania przesuwali się na krawędź swojego siedzenia.

A jak to się w ogóle stało, że zacząłeś się interesować driftem?

Kiedy byłem młody, jeździłem w motocrossie. Nie znałem mojego ojca, a mama nie miała dużo pieniędzy, ale dawała mi sporo wolności. W weekendy ona jeździła konno, a ja się kręciłem na starym dirt bike’u. Na posiadłości, na której spędzaliśmy czas, było kilku chłopaków, trochę starszych. Bardzo się z nimi zżyłem. Mieliśmy 10-11 lat, braliśmy stare Toyoty Corolle i jeździliśmy nimi po padoku, obijając się o płoty. Więc cztery kółka prowadziłem również od wczesnych lat. Ale dopiero jak byłem nastolatkiem, zaraziłem się silnikami rotacyjnymi [z obrotowym tłokiem], bo były głośne, (raczej) tanie, szybkie i dawały dużo frajdy. Jak widać, one napędziły moją karierę. Z czasem pojawiły się jakieś zawody w paleniu gumy i takie rzeczy. No i w końcu trafiłem na płyty DVD z D1GP, zobaczyłem Yoichiego Imamurę w RX-7, Kumakubo, Nomukena i innych. I pomyślałem sobie: stary, to jest to, co mogę robić. W 2002 roku właśnie wychodziłem z długiej serii kontuzji spowodowanych przez freestyle motocross. Złamałem kręgosłup, mało brakowało, a bym już nigdy nie mógł chodzić. I wtedy odkryłem drifting. Więc sprzedałem wszystko i zbudowaliśmy MADBULA, którego mam do dziś. Bardzo chciałbym zabrać go na Drift Masters i pokazać fanom, ale to starszy setup i nie ma tej mocy oraz przyczepności, żeby był na maksa konkurencyjny. Zakwalifikowanie się w tym aucie byłoby ogromnym wyzwaniem. A nie chcę przyjechać tylko po to, żeby zrobić kilka kółek i iść na obiad. Chcę być częścią głównego show.

To na koniec jak zachęciłbyś fanów do oglądania finału Drift Masters w Warszawie?

Przyjdź na finał Drift Masters, zobaczysz najlepszych kierowców z całego świata, najbardziej szalone auta i zespoły, rywalizujące w dzikiej atmosferze z 50 tysiącami ludzi na trybunach. Nie mogę się doczekać, by być tam pierwszym Kiwi i pierwszym kierowcą z silnikiem Wankla!

Dzięki za rozmowę i do zobaczenia!