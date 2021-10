Madars: Fajnie było poznać polskie spoty i ludzi

Madars Apse: To bardzo proste, do zrobienia „Skatepark Review” zostałem zaproszony przez ekipę polskiego Red Bulla, a zawsze, kiedy Red Bull mi coś proponuje, to jest to fajna akcja. Tak było też tym razem - mogłem zobaczyć najlepsze polskie spoty, poznać związanych z nimi ludzi i pojeździć na desce. Idealny plan, zwłaszcza że akurat z dziewczyną musiałem samochodem przejechać z Łotwy do Portugalii, gdzie obecnie mieszkam - więc przejazd przez Polskę był jak najbardziej po drodze. Ale nie chcę opowiadać za dużo, co się działo w Polsce i jak oceniam skateparki, obejrzyjcie wszystkie odcinki, to się dowiecie! (śmiech).