Mafia: Edycja Ostateczna to udany remake kultowej gry!

Prawie dwie dekady temu (w 2002 roku) na rynku gier wideo pojawiła się Mafia: The City of Lost Heaven - pierwsza, a zarazem najbardziej doceniona odsłona kultowej dla wielu serii gier o przestępczym półświatku. Wielu uważało, że ma ona szansę konkurować z Grand Theft Auto , jednak historia pokazała, że były to tylko pobożne życzenia. O ile druga odsłona spolaryzowała miłośników cyklu - jednym gra przypadła do gustu, innym się nie spodobała - tak trzecia część pogrzebała aspiracje twórców, aby konkurować z GTA, serią stworzoną przez Rockstar i będącą najbardziej lukratywnym cyklem w przemyśle gier wideo. Jak na tle poprzednich części - i w kontekście pierwowzoru - prezentuje się remake pierwszej odsłony Mafii, która zamiast "The City of Lost Heaven" otrzymała podtytuł "Definitive Edition" ?

Mafia - ładniejsza od oryginału, ale... jak za dawnych lat!

Oprawa wizualna to pierwszy z najpotężniejszych atutów Mafii: Edycji Ostatecznej - który rzuca się w oczy po chwili od uruchomienia gry. Ładniejsze jest tu niemalże wszystko - od miasta będącego tłem dla gangsterskich porachunków, których świadkami jesteśmy w trakcie poznawania fabuły, przez świetnie wyreżyserowane i naprawdę kapitalnie zaprojektowane cut-scenki (mowa tu m.in. o świetnych animacjach mimiki bohaterów, których pozazdrościć mogą o wiele większe produkcje), a skończywszy na efektach graficznych godnych 2020 roku. Może poza ogniem, który w niektórych przypadkach - jak chociażby podczas wybuchów koktajli mołotowa, w przeciwieństwie zresztą do nawet dobrze prezentujących się eksplozji pojazdów i czerwonych beczek - jest niezbyt mile dla oka odwzorowany. Świetnie więc, że deweloperzy z Hangar 13 nie pokpili sprawy - pomimo faktu, że Mafia nie grafiką, a fabułą stoi .

Historia przedstawiona w Mafii: Edycji Ostatecznej jest niemalże identyczna, jak w wersji z 2002 roku - od pierwowzoru różnią ją jednak smaczki , które bez trudu dostrzegą miłośnicy oryginalnej wersji. Jedną z tego typu zmian jest początek gry - to nie Thomas Angelo wchodzi do baru, dosiadając się do stolika detektywa Normana, a Norman dosiada się do stolika, przy którym zasiada protagonista. Tego typu smaczków w grze jest o wiele więcej i cieszą. Wciąż jednak to opowieść o przestępczym półświatku - w który bohater gry wplątał się zupełnym przypadkiem, nie mogąc później z niego uciec. Opowieść wzbogacona jednak została o dodatkowe sceny przerywnikowe, dzięki czemu nie tylko poczuć można większą spójność pomiędzy poszczególnymi misjami, ale i połączenie z drugą częścią gry - do głosu doszli też wreszcie drugoplanowi bohaterowie, przez co mafijna historia zyskuje na autentyczności i pogłębia dramat protagonisty oraz innych postaci fabularnie związanych z Tommym - świetnym przykładem jest Sarah, partnerka głównego bohatera, którą na ekranie widzimy o wiele częściej, niż w pierwowzorze.

Na olbrzymi plus zasługuje również poruszanie się wszelkiego typu samochodami - do gry zostały dodane również motocykle, ale te niestety wydają się doklejone jakby na doczepkę (przez co jedną z misji, w dużej części przechodzoną na grzbiecie tego wehikułu, ogrywa się raczej z zaciśniętymi zębami). Samochody są jednak nie tylko ładnie wykonane - i ulegają destrukcji niemal każdego elementu, podobnie jak w przypadku oryginalnej gry - ale i cechuje je niezwykle przyjemny model jazdy, szczególnie na poziomie "klasycznym", gdzie wszelka arcade'owość odchodzi do lamusa . Pojazdy wchodzą w zakręty, które trzeba kontrolować i kontrować - to maszyny z lat 30, a nie współczesne wózki, co czuć już od pierwszej misji, gdy w taksówce należy zwiewać przed gliniarzami - a przy pokonywaniu kolejnych winkli pracująca za samochodem kamera w świetny sposób nadaje dynamiki jeździe. Nie mówiąc już o świetnie wyglądających misjach, w trakcie których przyjdzie nam ścigać się i strzelać z pojazdami wrogiej rodziny mafijnej lub gangu. To bezdyskusyjnie najciekawsze i najbardziej dynamiczne misje w całej grze!

Jeśli podejdziemy do Mafii: Edycji Ostatecznej jako fabularnej gry z pseudo-otwartym miastem, w którym jednak główną atrakcję stanowi liniowa historia z całą masą liniowych poziomów i liniowego czyszczenia ich z atakujących wrogów - będzie to produkcja idealna . W dodatku świetnie adaptująca niegdysiejsze mechaniki na dzisiejsze standardy - wystarczy rzucić okiem na misję z wyścigiem , która nawet dzisiaj jest niezwykle trudna do przejścia (o ile ogrywa się ją na klasycznym poziomie trudności). Jeśli jednak ktokolwiek myślał, że będzie to świetna produkcja z otwartym światem... może się od tego tytułu odbić - bo w grze tej nacisk położony został na historię, a nie wykonywanie szeregu misji pobocznych (jak w przypadku wspomnianego już GTA).

Nie wszystko tak błyszczy w Mafii: Edycji Ostatecznej...

W remake'u Mafii nie wszystko jednak jest idealne. Poza głównymi misjami w grze nie ma kompletnie nic do roboty - po zakończeniu wątku głównego można więc jeździć samochodem w tę i na zad, uciekając przed policją (na wyższym poziomie trudności raczej na dłuższą metę nie sprawia to jednak takich emocji, jak uciekanie przed funkcjonariuszami prawa chociażby w GTA V ), a także zbierać nieodkryte dotąd znajdźki (niezbyt efekciarskie - to karty papierosowe, a nie rozkładówki Playboya, jak w przypadku drugiej odsłony) i... praktycznie tyle. Fakt ten znacznie skraca czas zabawy przy produkcji - grę ukończyć można w około 10 godzin , i to grając na najtrudniejszym poziomie trudności, a po kampanii można tytuł ten wyinstalować z systemu. Szkoda.

Warto nadmienić również o wielu glitchach, które pojawiają się w trakcie rozgrywki - o ile nie są one wyjątkowo problematyczne (to kwestie zabawnych bugów, które zdarzają się, gdy postać wchodzi do samochodu lub przykleja się do niektórych osłon), tak zaburzyć mogą one immersję. Podobnie zresztą jak i poruszanie się głównego bohatera (jego czasem koślawych animacji) oraz AI przeciwników (tych da się w bystry sposób oflankować, co daje mnóstwo radochy) wbiegających pod lufy pistoletów i koła pędzących samochodów.

Gra - pomimo faktu, że wygląda naprawdę konkurencyjnie, jak na 2020 rok - różni się od pierwowzoru między innymi brakiem kultowych detali, które oszałamiały 18 lat temu . O ile oczywiście pełno jest wizualnych wodotrysków, tak popękane w trakcie misji szkło (np. po rozbiciu szyb w samochodzie) znika w teksturze ulicy, podobnie zresztą jak i łuski po zużytych nabojach już nie opadają efekciarsko na chodnik. Remake Mafii kuleje jednak pod wieloma więcej względami - o ile oczywiście w trakcie rozgrywki jesteśmy na tyle skrupulatni, by np. oglądać mijane na ulicach okna (w których ujrzymy puste tekstury miernej jakości).

Czy warto kupić remake Mafii?

Bardzo dobrze stało się, że Mafia: Edycja Ostateczna powstała, dzięki czemu zarówno miłośnicy pierwowzoru, jak i zupełnie nieobyci z serią gracze mogą poznać historię znaną z oryginału - i to w standardzie godnym gier wideo w 2020 roku. Pewne jest, że to nie produkcja idealna - i raczej nie zawalczy o tytuł gry roku, ponieważ daleko jej chociażby do świetnie ocenianego Ghost of Tsushima , a i mierzyć się z Cyberpunkiem miałaby ciężko - niemniej jednak warto pomyśleć nad zakupem Mafii: Edycji Ostatecznej, gdyż to gra co najmniej dobra , a miłośnicy pierwowzoru będą nią najzwyczajniej w świecie oczarowani. To o wiele większy przeskok jakościowy między oryginałem, a odświeżoną wersją, niż remastery "dwójki" i "trójki", które również doczekały się uwspółcześnienia. Warto więc brać i grać - bo lepszej gry osadzonej w klimacie mafijnym na tę chwilę po prostu nie ma .

