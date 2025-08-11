Mafia: The Old Country czyli powrót do dawnej świetności

Pierwsze dwie gry z serii Mafia od studia 2K cieszą się w pełni zasłużonym statusem kultowych tytułów. Nie bez powodu, ponieważ oferują one udane połączenie akcji w otwartym świecie i porywającej epopei gangsterskiej. Po nieco rozczarowującej trzeciej części seria powraca w wielkim stylu z prequelem Mafia: The Old Country.

01 Epopeja gangsterska starej szkoły

Po tym, jak Mafia III zbytnio skupiła się na otwartym świecie, Mafia: The Old Country ponownie nawiązuje do korzeni serii. Większy nacisk na fabułę, bardziej linearna rozgrywka i otwarty świat gry, którego swobodne eksplorowanie nie stanowi jednak epicentrum doświadczeń gracza.

Mafia: The Old Country opowiada trzymającą w napięciu historię. © 2K Games

The Old Country przedstawia dramatyczną, wręcz filmową, historię gangsterów, która doskonale sprawdziłaby się również jako serial telewizyjny lub po prostu film kinowy. Najnowsza część serii rozpoczyna się jeszcze przed pierwszą częścią i przenosi nas do Sycylii z początku XX wieku.

W „starym kraju” wcielacie się w postać Enzo Favary, który prowadzi smutne życie jako górnik, dopóki boss mafii Don Torrisi nie bierze go pod swoje skrzydła i nie przyjmuje do swojej rodziny. Ta porywająca i emocjonująca opowieść spełnia typowe gangsterskie stereotypy, ale potrafi zapewnić doskonałą rozrywkę przez cały czas trwania gry, wynoszący około 15–20 godzin.

02 Pełna akcji gra

Oprócz ekscytującej fabuły, Mafia: The Old Country koncentruje się przede wszystkim na rozgrywce, która jest znacznie bardziej bezpośrednia niż w poprzedniej części. Czeka na Was klasyczna gra akcji z perspektywą trzeciej osoby i mechaniką osłaniania się, tak popularną w latach 2010.

Noże miały ważne znaczenie kulturowe w dawnej Sycylii © 2K Games

Pod wieloma względami przypomina to pierwszą część serii i jest absolutnie wiarygodne, co wynika również z urozmaiconych sekwencji akcji i współczesnego arsenału.

Nowością są przedmioty do walki wręcz w postaci różnych noży, które w zależności od kategorii, mają własne efekty specjalne. Ponieważ jednak narzędzia te szybko się zużywają, po intensywnym użytkowaniu należy je ponownie naostrzyć na kamieniu do ostrzenia. Nie jest to jednak tylko fajna zabawka, ale także możliwość, która daje zupełnie różne style gry – od cichej rozgrywki typu stealth po precyzyjnie mierzone rzuty. Pasuje to do faktu, że przybory kuchenne odgrywały ważną rolę kulturową w dawnej Sycylii.

W grze Mafia: The Old Country skradanie się odgrywa zasadniczo ważną rolę. W wielu misjach jest ono podstawowym warunkiem ich powodzenia. Jedynie nieco nudnawa sztuczna inteligencja przeciwników mogłaby w niektórych miejscach działać nieco lepiej.

03 Światło otwartego świata

Chociaż Mafia: The Old Country ponownie stawia na otwarty świat gry, stanowi on raczej miły dodatek do podstawowej rozgrywki. Przez większość czasu przemieszczacie się od misji do misji i rzadko macie okazję zboczyć z wytyczonej ścieżki, aby wybrać się na zwiedzanie. Podobnie, jak to było w Mafia 1.

Świat gry jest klimatycznie zrealizowany. © 2K Games

Nie oznacza to jednak, że w każdej chwili nie możecie zboczyć z głównej ścieżki. Na Sycylii nie ma jednak zbyt wiele do zrobienia. The Old Country konsekwentnie rezygnuje z zadań pobocznych, ale za to oferuje liczne przedmioty do zebrania, które pozwalają utrzymać zainteresowanie również poza głównymi misjami.

Nowe stroje, broń palna, konie i samochody można odblokować, zbierając odpowiednie przedmioty w otwartym świecie, ale na szczęście nie jest to konieczne. Jedynie rozbudowa różańca zapewnia korzyści w grze, ponieważ różne elementy, takie jak medaliony i perły, pozwalają odblokować nowe umiejętności. Należą do nich na przykład większa wytrzymałość i szybsze przeładowywanie.

04 Epicka gangsterska opowieść z niezapomnianym klimatem

Fabuła i atmosfera to bez wątpienia największe atuty gry Mafia: The Old Country. Ta gra akcji zachwyca doskonale zrealizowaną, porywającą i intensywną atmosferą, która momentami przypomina nawet gry Red Dead firmy Rockstar Games. Tylko że w zauważalnie mniejszej skali.

Mafia: The Old Country spodoba się fanom serii. © 2K Games

Tytuł ten doskonale oddaje też atmosferę początku XX wieku we Włoszech i oddaje urok kultowych filmów i seriali o mafii. Nie należy oczekiwać prawdziwych innowacji ani dramatycznych zwrotów akcji, ale ci, którzy polubili pierwsze części serii, z pewnością będą zadowoleni z The Old Country.