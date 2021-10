Dyscyplina muzyczna: Magda Stysiak

Jestem osobą, która słucha każdego rodzaju muzyki. Czasem bywa tak, że włączę jakąś playlistę na Spotify i po prostu słucham tego, co leci. Oczywiście moja lista piosenek, kiedy jestem przed meczem, różni się od tej, gdy siedzę sama w domu i na przykład sprzątam. (śmiech) Przed meczem zdecydowanie wolę spędzać czas z muzyką nowoczesną i rytmiczną. Mam na myśli np. takich artystów jak: Acivii, Jason Derulo czy Rihanna. W dni wolne sięgam po starsze i bardziej spokojne piosenki. Może to dziwne, ale lubię i znam naprawdę dużo serbskich piosenek. Lubię ten rytm.

Magda Stysiak: Jestem osobą, która słucha każdego rodzaju muzyki. Czasem bywa tak, że włączę jakąś playlistę na Spotify i po prostu słucham tego, co leci. Oczywiście moja lista piosenek, kiedy jestem przed meczem, różni się od tej, gdy siedzę sama w domu i na przykład sprzątam. (śmiech) Przed meczem zdecydowanie wolę spędzać czas z muzyką nowoczesną i rytmiczną. Mam na myśli np. takich artystów jak: Acivii, Jason Derulo czy Rihanna. W dni wolne sięgam po starsze i bardziej spokojne piosenki. Może to dziwne, ale lubię i znam naprawdę dużo serbskich piosenek. Lubię ten rytm.

Dobre pytanie. (śmiech) Na pewno wpływ na to, ma fakt, że mam wielu znajomych z reprezentacji Serbii. Co sezon zdarza się też, że w drużynie Saugella Monza (w której obecnie gram) mamy w drużynie siatkarki z Serbii. Można powiedzieć, że na co dzień jestem w ich klimacie. Rozmawiam nawet w ich języku. W serbskich piosenkach bardzo lubię melodie. Oczywiście słowa niektórych piosenek także są piękne, ale jednak melodia daję im odpowiedniego uroku. Mam na myśli głównie starsze piosenki.

Pierwsze, które przychodzą mi do głowy to: „Halo” Beyonce, „Take Your Time” Sama Hunta, „Dilemma” Nelly'ego, „All of Me” Johna Legenda czy „Better in Time” Leony Lewis. Moim zdaniem

Niestety nie, ponieważ w pierwszym roku nie dokończyliśmy rozgrywek przez wyjątkową sytuacją na świecie. W ubiegłym sezonie prawie wszystko było zamknięte i imprez było bardzo mało, a kiedy już się odbywały, to ja nie miałam czasu. Mam nadzieję, że w tym sezonie uda mi się pójść na jakiś koncert. Powiem ci więcej... Wiem, że być może trudno w to uwierzyć, ale ja naprawdę nigdy nie byłam na żadnym koncercie! Nieraz chciałam się wybrać, ale że wydarzenia muzyczne odbywają się głównie w weekendy, to niestety nie miałam za bardzo możliwości, gdyż w tym czasie jestem na parkiecie.

