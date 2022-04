Magda Stysiak: Kibice przekazują mi wielką siłę

Kibice są dla mnie bardzo ważną częścią sportu. Jak ważną, pokazały nam ostatnie dwa lata, kiedy hale były puste. Fani nakręcają do gry, zwiększają naszą determinację, dają adrenalinę. Podziwiam ich za to, jak wspierają swoje drużyny i zawsze traktuję ich z szacunkiem.

