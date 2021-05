Czy pójdą śladami Magdy Stysiak? Młodzież walczy o Siatkarskie Skrzydła!

“Zawsze podążaj do celu i zdobywaj to, co chcesz” - to motto życiowe młodej zawodniczki. Gdy w 2018 roku walczyła o medale mistrzostw Polski juniorek, prawdopodobnie jeszcze nie wiedziała, że kilkanaście miesięcy później będzie siatkarką, od której trenerzy będą rozpoczynali kompletowanie składu.

Magda zdaje sobie sprawę, że w siatkówce wiele zawdzięcza warunkom fizycznym. Ma aż 203 cm wzrostu, co w żeńskim sporcie zdarza się rzadko. “Nie ukrywam, że bardzo mi to pomaga na boisku, ale w życiu codziennym jest różnie” -