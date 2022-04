Magda Stysiak wzorem dla młodych siatkarek. Szukamy kolejnych laureatów!

bardzo szybko się rozwijała jako zawodniczka i znakomicie radziła sobie z przejściem z juniorskiej do seniorskiej siatkówki. Dziś jest filarem reprezentacji Polski i gra w najlepszej żeńskiej lidze świata. Na tym poziomie już nie tylko umiejętności decydują o końcowym wyniku… “Na profesjonalnym poziomie bardzo ważne są determinacja i motywacja” - mówi Stysiak. “Trzeba zawsze podchodzić do meczu na sto procent. Jak się okazało w naszej lidze w tym sezonie, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Było kilka zaskoczeń, kiedy faworyt przegrywał. Dlatego trzeba zawsze podchodzić do spotkań na najwyższym poziomie.

Choć Stysiak nie może narzekać na na przebieg swojej kariery, to cały czas powtarza, że przed nią bardzo dużo pracy. “Nie można spoczywać na laurach. Ja cele stawiam sobie równo, nie zachywcam się tym, co już jest. Kiedy trzeba, daję z siebie wszystko i staram się pomóc zespołowi. Wiem, że cały czas muszę się udoskonalać jako siatkarka” - podkreśla.

