Magda Stysiak przed MŚ: Nareszcie wróciłam i to mnie cieszy najbardziej

Ma dopiero 21 lat, ale trudno wyobrazić sobie bez niej reprezentację Polski siatkarek. Magda Stysiak , liderka narodowej drużyny opowiada o powrocie po kontuzji, sile polskiej kadry i grze przy biało-czerwonych trybunach.

Edyta Kowalczyk (Przegląd Sportowy Onet): Da się odczuć, że pierwszy mecz mundialu zbliża się wielkimi krokami?

Magda Stysiak: Już sam przylot do Holandii, gdzie rozegramy mecz otwarcia z Chorwacją, dał nam zastrzyk pozytywnej adrenaliny. Czujemy, że zbliża się wielki turniej, widzimy, jak pięknie przygotowany jest stadion, na którym ustawiono trzy boiska i my zagramy swoje pierwsze spotkanie. Na pewno emocje będą jeszcze większe, gdy na dalszą część fazy grupowej przeniesiemy się do Polski i wystąpimy przed swoją publicznością. Cieszę się, że bilety na nasze mecze się wyprzedają i będziemy mogły rywalizować przy pełnych trybunach. Może przypomni się 2019 rok, gdy rozgrywałyśmy u siebie mistrzostwa Europy.

Mistrzostwa świata będą pierwszym oficjalnym turniejem, w którym zagrasz z kadrą w tym sezonie, bo kontuzja kolana uniemożliwiła ci występ w Lidze Narodów. Co czułaś, gdy dołączyłaś do zespołu i odbyłaś pierwszy trening z koleżankami?

Kiedy moi znajomi pytają mnie, jak jest na kadrze, ja zawsze mam tę samą odpowiedź: „Cieszę się, że nareszcie wróciłam”. Wiadomo, że ciężko trenowałyśmy i nie był to łatwy czas przygotowań, a dziewczyny są jeszcze bardziej obciążone, bo dla nich to już blisko pół roku pracy w kadrze. Jednak ja najbardziej cieszę się z tego, że zdrowie pozwoliło mi wrócić.

Magda Stysiak © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool Chcemy cieszyć się grą i zdobyć, co się da

Który moment tego sezonu był dla ciebie najtrudniejszy?

Gdy kontuzjowana oglądałam w telewizji mecze dziewczyn w Lidze Narodów, kibicowałam im, cieszyłam się ze zwycięstw i smuciłam porażkami. Jednak trudno śledziło mi się te spotkania sprzed telewizora, bo to najgorsze dla sportowca, gdy chciałby pomóc zespołowi na boisku, a kontuzja mu to uniemożliwia.

Jak oceniasz teraz swoją formę? Czy ta przerwa w jakikolwiek sposób wpłynęła na twoją dyspozycję?

Na szczęście nie odczuwam żadnej bariery psychologicznej przed wykonywaniem danych ćwiczeń na treningu czy podczas samych meczów. Obawiałam się, że coś takiego może się pojawić, ale na szczęście mogę spokojnie pracować. Wiadomo, że czasami lekki ból się pojawi, ale tak jak już kiedyś zażartowałam – mam kolano 60-latki i ono nigdy nie będzie w idealnym stanie.

Przygotowując się do występu w mundialu, czyli docelowej imprezie tego sezonu, grałyście towarzysko z Bułgarią, a ostatnim sprawdzianem był silnie obsadzony turniej w Neapolu z udziałem Włoszek, Serbek i Turczynek, które będą także waszymi grupowymi rywalkami. Jak reprezentacja Polski wypadła na tle tych drużyn?

Byłyśmy też bliskie doprowadzenia do tie-breaka z Włoszkami, a to przecież mistrzynie Europy. Jeśli chodzi o spotkanie z Turcją, to nie poszło ono po naszej myśli. Źle rozpoczęłyśmy ten mecz i było nas stać na dużo więcej. Jednak to była dla nas cenna lekcja, a co nas nie zabije, to nas wzmocni, więc takie doświadczenie z pewnością zaprocentuje w mundialu. Poza tym nasza dyspozycja na treningach wygląda coraz lepiej.

Magda Stysiak podczas meczu ligowego Vero Volley Monza © Andrea Torelli / Verovolley

Trzy lata temu debiutowałaś w reprezentacji Polski, a od tamtej pory zmieniał się i zespół, i wasz system gry. W tym sezonie nie omijały was kontuzje, a na mundial pojechałyście bez dwóch ważnych zawodniczek. Jak odnajdujesz się w tej sytuacji?

Trudno porównywać te poprzednie drużyny również ze względu na to, że ja sama zmieniłam pozycję z przyjmującej na atakującą. Jeśli chodzi o nasz zespół, to w tym sezonie kontuzje dały nam się we znaki, a przed mistrzostwami świata wypadły Martyna Łukasik i Martyna Czyrniańska, które są bardzo ważnymi zawodniczkami dla nas. Trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Tym bardziej, że nie mamy wpływu na takie sytuacje. A czy w poprzednich sezonach grało się lepiej lub gorzej? Nie odpowiem jednoznacznie, bo jest po prostu inaczej. Chociażby ze względu na naszego nowego trenera, nowe wymagania.

Wspomniałaś o trenerze Stefano Lavarinim – z jakiej strony dał się do tej pory poznać nowy selekcjoner kadry?

Z różnych stron (śmiech). Treningi są ciężkie, bo trener jest bardzo wymagający. Bywa, że się denerwuje, gdy coś nam nie wychodzi, ale to też dlatego, że wie, na co nas stać. Wie, kiedy dokręcić śrubkę, ale znajduje też miejsce na śmiech i żarty. Ja rozmawiam z trenerem po włosku, daje mi wiele cennych wskazówek do wykorzystania na boisku, więc mamy bardzo dobry kontakt.

Dużo dyskusji wywołuje system rywalizacji w mistrzostwach świata. Zwłaszcza to, że gracie w innej formule niż panowie, którzy 11 września zakończyli swój turniej. Was czekają m.in. trzy mecze z rzędu, dzień po dniu w fazie grupowej. To coś dla was zmienia?

Na pewno ta intensywność grania da nam się we znaki podczas turnieju, ale szkoda tracić energię na denerwowanie się na system, bo na jego kształt nie mamy wpływu. Ja jestem zawodniczką i mam robić to, co do mnie należy, czyli grać w siatkówkę. Będzie ciężko, ale nie zamierzam rozmyślać i kalkulować, co by było dla nas lepsze.

Reprezentacja Polski siatkarek czekała aż 12 lat na występ w mistrzostwach świata. Dla ciebie, jak i dla większości zawodniczek będzie to debiut w turnieju tej rangi. Co może dać udział w mundialu takiej drużynie jak wasza?

Poza naszą rozgrywającą Joanną Wołosz, żadna z nas nie uczestniczyła wcześniej w mistrzostwach świata. Chociaż rywalizujemy ze światową czołówką w Lidze Narodów, to udział w mundialu będzie zupełnie innym doświadczeniem i cenną lekcją. W końcu mistrzostwa globu to po igrzyskach olimpijskich, najwyższa rangą impreza. Chcemy wyciągnąć jak najwięcej doświadczenia z tego turnieju, cieszyć się grą i zdobyć, co się da.

Na co was stać w tym turnieju?

Nie chcę składać konkretnych deklaracji. Na pewno stać nas po prostu na dobre wyniki. Mamy za sobą wiele miesięcy ciężkiej pracy i nie chciałybyśmy wyrzucić tego w błoto czy zaprzepaścić naszego wysiłku. Najważniejsze, abyśmy wszystkie dotrwały w zdrowiu i mogły skorzystać z całego składu. A na boisku pokazać to, co mamy najlepszego.