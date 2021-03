Magda Stysiak: W siatkówce można się wyszaleć

Ruszyła kolejna edycja programu Red Bull Siatkarskie Skrzydła , skierowanego do młodych siatkarzy i siatkarek. Na najlepszych, którzy zabłysną na tegorocznych juniorskich MP, czekają specjalistyczne badania i fachowe porady, które mogą być odskocznią do wielkiej zawodowej kariery. Trzy lata temu tą drogą poszła Magdalena Stysiak - wtedy obiecująca juniorka, dziś filar reprezentacji Polski i czołowa atakująca w lidze włoskiej. Z Magdą rozmawiamy o transformacji jaką przeszła przez ostatnie lata, ale też o siatkarskiej przeszłości i włoskiej teraźniejszości.

Grzegorz Wojnarowski: Jesteś jedną z laureatek pierwszej edycji programu Red Bull Siatkarskie Skrzydła. Jaką rolę odegrał w twoim siatkarskim rozwoju?

Magdalena Stysiak , siatkarka reprezentacji Polski i zespołu Savino Del Bene Scandicci: Do programu zostałam wybrana w 2018 roku po mistrzostwach Polski juniorek w Dębicy. Red Bull otoczył mnie opieką, przeszłam specjalistyczne badania w ośrodku w Warszawie. Określano siłę moich mięśni, koordynację. Sprawdzano, co muszę wzmacniać, żeby stawać się coraz lepszą zawodniczką. Pokazano ćwiczenia, które mi w tym pomogły. To bardzo dobry program, bardzo potrzebny polskiej siatkówce młodzieżowej. Wśród kadetów i juniorów znają go wszyscy, każdy chce się do niego dostać, bo wie, że na tym skorzysta.

Skorzystałaś na programie?

Siatkarsko na pewno, w ostatnich latach bardzo się rozwinęłam, czuję, że lepiej znałam swoje możliwości, a poza tym związałam się niedawno z Red Bullem na stałe. Z tego co mi wiadomo, jako pierwsza zawodniczka w Europie. Przede mną byli Zbigniew Bartman i Ivan Zaytsev, ale siatkarki jeszcze żadnej. Bardzo się cieszę. Red Bull to uznana marka, już teraz dostaję sporo gratulacji i pytań jak doszło do tego, że się z nią związałam.

Magda Stysiak © Magdalena Stysiak

W którym momencie poczułaś, że chcesz zostać zawodową siatkarką?

Chyba w drugiej klasie gimnazjum, kiedy zdecydowałam się pójść do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku. Wcześniej to była raczej zabawa, a w SMS-ie mieliśmy już reżim treningowy, zajęcia dwa razy dziennie. I to mi się podobało. Tęskniłam trochę za domem, ale i tak żałuję, że spędziłam w Szczyrku tylko rok. Polecam tę szkołę każdej młodej siatkarce.

Odkąd pamiętam. Zawsze byłam najwyższa. Magda Stysiak Warunki fizyczne do siatkówki masz wymarzone. Zawsze górowałaś wzrostem nad równieśnikami? Odkąd pamiętam. Zawsze byłam najwyższa. W przedszkolu, w podstawówce. Najbardziej wystrzeliłam w górę właśnie w drugim roku nauki w gimnazjum, kiedy w ciągu roku urosłam 26 centymetrów i jako trzynastolatka mierzyłam aż 196 centymetrów. Wzrost bardzo mi pomagał. Kiedy w 2018 roku trafiłam do Chemika Police, czasem brakowało mi techniki, ale że byłam wysoka, zawsze jakoś sobie radziłam. Wzrost to jednak nie wszystko, nad umiejętnościami technicznymi też trzeba pracować. Ja uważam, że moja technika jest na całkiem dobrym poziomie.

+6

Twoi rodzice też byli sportowcami?

Nie. Wszyscy w rodzinie są wysocy, ale mama i tata nie uprawiali zawodowo sportu. Tata grał trochę w koszykówkę, ale tylko hobbystycznie.

Jeśli nie rodzice, to kto natchnął cię do obrania sportowej ścieżki?

Brat, Tomasz. On jest ode mnie starszy o rok, ale do szkoły poszedł dwa lata wcześniej. Pierwszy zaczął trenować siatkówkę i zawsze mnie do tego namawiał. Na podwórku mieliśmy boisko, które zrobił nam tata, i tam często graliśmy razem. Grał w młodzieżowych reprezentacjach, był w SMS-ie Spała, jednak jego rozwój zatrzymały kontuzje. Miał problemy z plecami, z kolanem i w 2019 roku całkowicie zakończył zawodowe granie. Wielka szkoda, bo uważam, że miał większy potencjał niż ja. Jest jeszcze wyższy ode mnie, ma 208 centymetrów. I też grał jako atakujący.

Czym są Red Bull Siatkarskie Skrzydła?

Kto był twoim pierwszym trenerem?

Pani Ewa Panek, dyrektorka szkoły w Kurowie, która prowadziła SKS-y. Potem trafiłam do Wielunia, tam uczyli mnie pani Kasia Pluskota, pani Irena Wolniak i pan Dariusz Witas. Stamtąd poszłam już do SMS-u Szczyrk.

Co ci się najbardziej spodobało w siatkówce?

Wszystko mi się podobało. Teraz jestem atakującą lub przyjmującą, ale kilka lat temu wygrałam gimnazjadę występując na rozegraniu. Pozycja nie grała dla mnie roli. Lubiłam poszaleć. Nie tylko atakować, ale i przyjmować, bronić, nawet rozgrywać.

Magda Stysiak © Gabriele Seghizzi

Poza bratem miałaś jakichś idoli?

Moim wzorem zawsze była Małgorzata Glinka-Mogentale. Teraz jestem do niej porównywana, choćby dlatego, że bardzo szybko zaczęłyśmy grać w reprezentacji i w podobnym wieku wyjechałyśmy do Włoch. Teraz moim menadżerem jest mąż Gosi, Roberto.

Dlaczego właśnie Glinka-Mogentale? Kiedy ona przeżywała swoje największe chwile chwały, zdobywała złoto mistrzostw Europy 2003 i 2005, ty miałaś odpowiednio 3 i 5 lat.

I ja tych sukcesów nie pamiętam, bo byłam za mała. Jednak jak chodziłam do szkoły, pani Gosia mnie fascynowała. Grała w najlepszych klubach, w Novarze we Włoszech, w Vakifbanku Stambuł. Podobał mi się też jej styl gry.

Magda Stysiak © Gabriele Seghizzi

Bardzo szybko przeszłaś z rozgrywek juniorskich do seniorskich. A mówi się, że to zupełnie inne granie. Odczułaś to?

Wiadomo. Już jak zaczęłam występować w Policach, w najlepszym zespole w Polsce, było inaczej. Zawodniczki z zagranicy, zagraniczny trener. Jednak największym przeskokiem były dla mnie mistrzostwa Europy w 2019 roku, które częściowo odbywały się u nas. Głównie ze względu na oprawę naszych spotkań. W Łodzi grałyśmy przy dziesięciu tysiącach kibiców na trybunach, a ja zupełnie nie pamiętam tego, co się działo. Ale na boisku nie czułam się jak sparaliżowana. Inne dziewczyny się śmieją, że nie mam nerwów, bo takie rzeczy mnie nie przerażają. Byłam dumna, że mogę grać w takim spotkaniu w reprezentacji Polski, cieszyłam się starciami z Serbią czy Włochami. Lubię ten dreszczyk emocji, kiedy czuję rangę spotkania. Na przykład jak przy stanie 12:12 w tie-breaku idę na zagrywkę. Kiedy cała widownia na mnie patrzy, trybuny skandują moje imię, dodaje mi to "powera".

Moim wzorem zawsze była Małgorzata Glinka-Mogentale Magda Stysiak Kolejny ważny krok w twojej karierze to wyjazd do Włoch i gra w Serie A w barwach Savino del Bene Scandicci. Pierwszy rok był dla ciebie trudny, sezon przerwano z powodu pandemii, przez długie tygodnie byłaś zamknięta w mieszkaniu. Czy ja wiem, czy tamten sezon był taki trudny? Z powodu pandemii tak, ale sportowo to był dla mnie bardzo dobry rok. Dobrze odnalazłam się we Włoszech. Dziewczyny z drużyny mnie zaakceptowały, nawiązałam świetne przyjaźnie. Byłam "świeżakiem", a dostawałam szanse i je wykorzystywałam, dzięki czemu grałam coraz więcej. To zbudowało moją rolę w Scandicci i teraz jestem już pierwszą atakującą.

Drugi sezon w Serie A masz świetny. Przez dwa miesiące nie grałaś, z powodu choroby w zespole, potem przez kontuzję, a i tak jesteś siódma w rankingu najlepiej punktujących siatkarek w lidze.

Przed tą przerwą byłam nawet druga. Potem wypadłam na kilka tygodni z powodu choroby, a ja na pierwszym treningu w nowym roku złamałam palec. Ale ja nie patrzę na indywidualne rankingi. Najważniejsze, żebym dobrze grała i pomagała zespołowi wygrywać.

Pomagasz, i to bardzo. Jesteś pierwszą "armatą" swojego zespołu.

Czuję na sobie ciężar odpowiedzialności. Podoba mi się to. Lubię, jak dużo ode mnie zależy. Im więcej, tym lepiej mi się gra.

Magdalena Stysiak © PZPS

Jaki wynik zadowoli Was w Serie A?

Naszym celem na sezon jest miejsce na podium. Pierwsze miejsce jest zarezerwowane dla Conegliano, ale już drugie lub trzecie może być nasze. Chcemy też pokazać się jak najlepiej w Lidze Mistrzyń, choć w ćwierćfinale trafiłyśmy właśnie na Conegliano [rozmawialiśmy przed meczem, drużyna Magdy przegrała to starcie - red.].

A twoje cele z reprezentacją Polski? Na igrzyskach w Tokio was zabraknie, ale po nich zdaniem wielu ekspertów przyjdzie wasz czas.