Magda Stysiak po MŚ: “Zaczyna się nowa era”

Maciej Nowocień: Emocje po mistrzostwach świata już opadły?

Magdalena Stysiak: Tak, ale były to dobre emocje! Mistrzostwa świata były dla nas fajnym turniejem i naprawdę w kadrze zaczyna to fajnie wyglądać i jesteśmy bardzo zadowolone. A ostatnie dni spędziłam już z rodziną. W niedzielę wieczorem przyleciałam natomiast do Włoch, bo mamy mało czasu przed startem sezonu klubowego. W sobotę czeka nas już pierwszy mecz ligowy, więc musiałam się stawić w Monzie.

Tych emocji w siatkarskim mundialu dostarczyłyście kibicom naprawdę sporo...

To był fajny turniej. Można powiedzieć, że trwał bardzo długo, ale scalił naszą drużynę. Miałyśmy fajny zespół, zarówno na boisku, jak i poza nim. Widać było w nas chęć walki, determinację i jestem zadowolona nawet z tego siódmego miejsca. To dla nas nowa sytuacja: miałyśmy nową drużynę, nowe inspiracje, nowego trenera… Wszystko jeszcze przed nami!

Magdalena Stysiak © Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool

Przed turniejem wiele osób w was nie wierzyło…

To prawda, ale poprzednie lata pokazały, że polska żeńska siatkówka nie umie się odnaleźć i grać z najlepszymi na dobrych falach. W tym roku zaczęła się nowa era, to coś wspaniałego! Pokazałyśmy, że potrafimy walczyć z każdym przeciwnikiem i nie jesteśmy dziewczynkami do lania. Trzymamy głowy w górze i walczymy, a to jest super! Mimo niektórych przegranych widać było też zmianę zachowania naszych kibiców. Nie było już hejtu i negatywnych komentarzy, ale dużo podziwu. Oni też uwierzyli w nas i zdali sobie sprawę, że potrzebujemy trochę czasu, ale coś z tego będzie!

Ale pamiętam, że sama mówiłaś, że przed turniejem nie powiedziałabyś, że znajdziecie się w ósemce.

Mi też samej było ciężko w to uwierzyć. Oczywiście bardzo chciałam się znaleźć w najlepszej ósemce. Pokazałyśmy, że małymi krokami idziemy do przodu i ten wynik jest dla nas znakomity! Przed turniejem jednak wzięłabym go w ciemno. A przecież mało zabrakło, żebyśmy zaszły jeszcze dalej! Taki jest jednak sport, ale wszystko przed nami i na pewno dalej będziemy walczyć.

Na pewno widać zmianę w naszym nastawieniu. Wychodzimy na mecz i walczymy do końca.

Magda Stysiak © Gabriele Seghizzi Magda Stysiak © Gabriele Seghizzi Magda Stysiak © Gabriele Seghizzi Magda Stysiak © Gabriele Seghizzi Magda Stysiak © Gabriele Seghizzi Magda Stysiak © Gabriele Seghizzi Magda Stysiak © Gabriele Seghizzi Magda Stysiak © Gabriele Seghizzi Magda Stysiak © Gabriele Seghizzi Magda Stysiak © Gabriele Seghizzi

Zaczęłyście dobrze ten turniej i z meczu na mecz się napędzałyście…

Na pewno widać zmianę w naszym nastawieniu. Wychodzimy na mecz i walczymy do końca. To jest nasz wielki plus. W tym turnieju turnieju pokazałyśmy, że potrafimy walczyć z każdym przeciwnikiem, a przede wszystkim wygrywać! Na pewno psychicznie i mentalnie jesteśmy dużo mocniejsze, niż wcześniej. A to w siatkówce jest bardzo ważne.

Niemal w każdym meczu prezentowałyście się dobrze, ale to spotkanie z USA chyba dodało wam jeszcze większej pewności siebie? Pokonałyście mistrzynie olimpijskie 3:0!

Zagrałyśmy wtedy znakomitą siatkówkę. Czego się nie dotknęłyśmy, zamieniało się w punkt! Takie mecze też są bardzo potrzebne w kwestii mobilizacji i wiary we własne umiejętności. Ten zespół buduje się i jestem w pełni przekonana, że to początek czegoś niesamowitego!

Liderka zespołu - Magda Stysiak © ARTUR MARCINKOWSKI / FotoNews / Forum

Kolejne dwa spotkania drugiej fazy, z Kanadą i Niemkami, to znów ogromny pokaz waszego charakteru.

Jeżeli ktoś myślał, że te dwa mecze będą łatwe, to grubo się mylił. Kanada i Niemcy to naprawdę dobre i waleczne zespoły. Tutaj nikt nie oczekiwał od nas zwycięstwa 3:0. To oczywiście było realne, ale bardzo trudne do osiągnięcia. A oba te zespoły pokazały znakomitą siatkówkę, więc brawa dla nas, ale ważne… że to my wygrałyśmy!

W tym sezonie jako zespół zyskałyście jeszcze chyba coś więcej, bo sama podkreślasz, że bardzo się zżyłyście i nie chciałaś wyjeżdżać z kadry.

Atmosfera była niesamowita! Faktycznie, mimo że spędziłyśmy ze sobą tyle czasu, to miałyśmy tak dobry kontakt, że ciężko było wyjechać. Te wszystkie sytuacje na boisku czy poza nim, śmiechy w pokojach… To było coś niesamowitego. Ale to jest fajne, a tak naprawdę… normalne! To musi być zawsze w drużynie.

Na miejsce w najlepszej ósemce MŚ żeńska kadra czekała aż 60 lat…

Na pewno jest to dla nas sukces. Napędzali nas kibice, którzy pojawiali się na meczach w coraz większym gronie. To jest coś niesamowitego i coś, co dodaje otuchy. Zawsze podkreślam, że uwielbiam grać w Polsce. To dodaje powera, a ten doping i echo w hali nas niesie i wspiera. I cieszę się, że możemy grać przy takim dopingu jako jedna z niewielu reprezentacji. Mamy naprawdę wspaniałą publiczność, która w tak wielkim gronie przychodzi do hal i nam kibicuje.

Jak czujesz się jako liderka tej kadry? Bez ciebie trudno byłoby o taki wynik…

Lubię presję związaną ze sportem oraz moją pozycję na boisku. Jestem atakującą, więc każdy wie, że kluczowe, ważne piłki powędrują do mnie. Lubię wyzwania, tak samo jak pomagać drużynie i chcę czuć ten ciężar na swoich barkach. Jesteśmy jedną drużyną i każda z nas daje coś od siebie. Brawa dla każdej z dziewczyn, bo jeśli nie będzie przyjęcia czy wystawy, to ja też nie zaatakuję. Tak wygląda sport zespołowy. Cieszę się bardzo, że zyskałam zaufanie, zarówno drużyny, jak i kibiców. To naprawdę megauczucie!

Jaki masz sposób na regenerację? Po tak wyczerpującym dla ciebie turnieju, a przed nowym sezonem ligowym ona będzie bardzo ważna.

Jest istotna, ale nasz terminarz był tak ściśnięty, że nie było na to czasu. Co chwila miałyśmy mecze, przejazdy z jednej miejscowości do drugiej, po turnieju kilka dni wolnego i już zaczyna się sezon klubowy. W sobotę gramy pierwszy mecz, więc nie ma czasu na odpoczynek. Staram się czerpać ze wszystkiego, z czego mogę. Fajnie byłoby nabrać trochę luzu, spokoju, energii, żeby zacząć sezon w dobrej formie. Mam mało czasu na odpoczynek, czego żałuję, ale taki jest terminarz i nie ma się na co denerwować. Nie mam na to wpływu.

Wracając do kadry… "W następnym roku damy z siebie jeszcze więcej" - to twoje słowa po meczu z Serbią. Jaki jest więc długofalowy plan na reprezentację Polski?

W przyszłym roku czekają nas mistrzostwa Europy. Chcemy tam pokazać się z jak najlepszej strony. Wiadomo, że nie będzie łatwo, bo patrząc na najlepszą ósemkę mistrzostw świata, większość zespołów jest właśnie z Europy. Ale ja wierzę w nas zespół i wiem, że stać nas na dużo i chciałabym, żebyśmy osiągnęły lepszy wynik, niż w mistrzostwach świata. Widać, że nasza reprezentacja pnie się po szczeblach i jest to coś niesamowitego!