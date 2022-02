Jeśli jesteście na bieżąco z historiami Apex, nie mogła umknąć waszej uwadze przyjaciółka z dzieciństwa Fuse'a, bohatera, który dołączył w sezonie 8. Z jego historii dowiedzieliśmy się, że to przez nią stracił rękę. W trailerze do sezonu Fuse'a postanowiła znów uprzykrzyć mu życie, niszcząc wielkie show. EA dało fanom temat do gdybań, czy była ona jedynie częścią jego historii, czy może, tak jak w przypadku Revenanta i Loby, z czasem pojawi się w rozgrywce. W międzyczasie do Igrzysk dołączyli Seer, Walkiria i Ash, gdy znów na scenę w wielkim stylu wróciła Maggie, tym razem jako grywalna postać. I zrobiła ogromne zamieszanie wraz z nowym sezonowym trybem gry.