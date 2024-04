Magiczny Olimpijski kocha wyzwania. Tu się rodzą rzeczy wielkie

29.07.2023.

Preferowany przez Polaków Drużynowy Puchar Świata wraca do globalnego kalendarza już tylko raz na kilka lat, ustępując miejsca Speedway of Nations. Ale ten wieczór znów ma należeć do nas. Po nim Rafał Dobrucki, nowy selekcjoner reprezentacji, ma być nie tylko wysoki, ale też wielki. Bitka jest zacięta, a scenariusz pozostawia sprawę otwartą do ostatniego biegu. Przed nim nieznacznie prowadzą Polacy (31), tuż za nimi są Brytyjczycy (30) i Duńczycy (29). Wszystko może się jeszcze przewrócić. I znów musi to dźwigać gospodarz Janowski, który nie jest tego dnia błyskotliwy i ani razu nie odnosi biegowego zwycięstwa. W początkowej fazie kluczowego wyścigu spada nawet na koniec stawki. Nie chce jednak jechać przed swoją publicznością z napisem „koniec wyścigu”. Szybko wyprzedza Duńczyka Thomsena, a nieco później na prostej także Anglika Lamberta. Ludzie wiwatują, a „Magic” dowozi dwa punkty za Australijczykiem Fricke’em. Znów jest bohaterem. A złoto znów jest nasze.