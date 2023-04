Maja Kuczyńska jest „przygotowana jak nigdy”

Tak, ale wiele lat temu. Trochę martwię się o te zawody, ponieważ organizatorzy nie wybrali dobrze lokalizacji. Czeska technologia, w której zbudowano ten tunel jest bardzo stara. W Warszawie mamy technologię ISG (Indoor Skydiving Germany), która zapewnia inny obieg powietrza. Gdy turbiny się rozgrzewają, wpuszcza się zimne powietrze z zewnątrz, co pozwala utrzymać odpowiednią temperaturę w tunelu. Czeskie nie mają tej technologii, a jedynie klimę, która nie działa zbyt dobrze. Od osób, które już tam są i trenują, słyszałam że w środku jest 45°C. To tragedia jeśli chodzi o możliwości fizyczne zawodników. We freestyle’u układ trwa 1,5 minuty. To nie brzmi jakoś długo, ale gdy musisz w tym czasie zachować 100% koncentracji i dać z siebie 100% wysiłku, w tej temperaturze robi się to wręcz niebezpieczne.

