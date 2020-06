Czy koliber może nauczyć czegoś Maję Kuczyńską?

Kolibry to najmniejsze ptaki świata. Jako jedyne potrafią latać do tyłu, a nawet… do góry nogami. Zawisanie w powietrzu z dziobem zanurzonym w kwiaty to już przy tym błahostka. „Celem filmu było sprawdzenie czy człowiek też potrafi tak latać i odtworzenie w tunelu ruchów kolibrów” – podkreśla Maja.