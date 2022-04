Maja Kuczyńska: Ludzie znają mnie dzięki social mediom

Maja Kuczyńska: Wstaję, robię sobie śniadanie, oglądam social media… Potem zbieram się i idę do tunelu na trening. Siedzę tam 4 godziny, a nawet dłużej. Jedna godzina treningu rozkłada się mniej więcej na cztery. Pomiędzy kolejnymi wejściami do tunelu przeglądam filmiki. Zapisuję, co mi się podobało, a co nie. Po treningu czasami zajmuję się inną pracą, a jeśli nie, to treningiem uzupełniającym, e-mailami, albo wychodzę ze znajomymi i tak dalej.