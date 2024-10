Maja Kuczyńska: Jeśli w debiucie był brąz, to następnym razem będzie złoto

„Było super” – krótko podsumowuje zawody Maja Kuczyńska, która karierę w sportach powietrznych zaczęła od sukcesów w indoor skydivingu, czyli lotach w tunelu aerodynamicznym. „Zawody w skokach bardzo różnią się od tych w tunelu. Jest o wiele bardziej przyjaźnie, niż jestem do tego przyzwyczajona. No i cały wyjazd był bardzo udany. W Karolinie Północnej jest bardzo ładnie. Strefa Zrzutu jest położona tak, że praktycznie cały czas jest się nad wodą. Niestety, ze względu na pogodę same zawody trzeba było zmieścić w jednym dniu. Z drugiej strony to też było fajne, bo dzięki temu potem mieliśmy pięć dni na wakacje”.

Pierwsze miejsce zajęli Amerykanie Jason Brigmon i James (Jake) Carlton, a drugie Francuzi Lucas Colin i Cyrill Padieu. Mogłoby się wydawać, że reprezentanci gospodarzy, w kraju gdzie sporty lotnicze są popularne, zdominują podium, ale tylko jeden amerykański team znalazł się na jego stopniu. „W skydivingu bardzo silna jest Francja, gdzie zawodnicy mają duże wsparcie od swojego związku. W żadnym innym kraju pomoc nie jest aż tak duża. Rocznie mają zapewnione 400 skoków, co jest dla mnie szokujące, ponieważ tego rodzaju wsparcie można przeliczyć na naprawdę dużo pieniędzy. USA to co najwyżej jedno z dwóch najsilniejszych państw, jeśli chodzi o skydiving” – komentuje Maja.

, razem z Mairisem od dwóch lat skupiają się na skokach spadochronowych. „Tunel to symulator skoków, gdzie można robić praktycznie to samo, ale są pewne różnice, dlatego nadal jest to dla mnie trudne” – przyznaje. „W ubiegłym roku brałam jeszcze udział w zawodach w tunelu. Trenowaliśmy, ale nie tak intensywnie, jak teraz. Także przygotowania do tej imprezy trwały tak naprawdę dwa lata”.

I były bardzo intensywne. „Każdy skok trwa 45 sekund, a można zrobić maksymalnie 1 skok na 40 minut. W sumie, od maja zrobiliśmy około 600 skoków, co można przeliczyć na 5h treningów. 1/3 wszystkich moich skoków z samolotu zrobiłam tylko i wyłącznie przygotowując się bezpośrednio do tych zawodów” – zauważa Maja. „To bardzo ciężki sport do trenowania, ponieważ tutaj aż tak nie ograniczają cię limity i wytrzymałość twojego ciała, co chociażby twój czas, pogoda i pieniądze. Jest to bardzo drogie. Aeroklub Polski jest super i na tyle, na ile może pomaga, ale nie ma takich środków, jak francuski związek”.

