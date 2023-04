Maja Kuczyńska wicemistrzynią świata w indoor skydivingu!

"Do MŚ zaczęłam trenować już w styczniu. Starałam się, aby mój układ był nie tylko trudny, ale też bardzo dobrze przećwiczony. Niestety z lataniem jest tak, że nigdy nie wychodzi na 100% perfekcyjnie. Tymczasem jest to pierwszy raz, kiedy za każdym razem gdy wychodzę do tunelu, czuję, że byłabym zadowolona z tego, jak dany układ wyglądałby na zawodach. Nie każdy ruch wychodzi super pięknie, ale każdy układ jest na takim poziomie, że cieszyłabym się latając tak na zawodach" - mówiła Maja przed wyjazdem na MŚ (

