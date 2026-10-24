Maja Kuczyńska wicemistrzynią świata w skydivingu

Kilka tysięcy metrów nad ziemią miała zaledwie kilkadziesiąt sekund na wykonanie perfekcyjnego układu. Maja Kuczyńska połączyła precyzję, kontrolę nad ciałem i artystyczną ekspresję, zdobywając srebrny medal mistrzostw świata w skydivingu. Polka zajęła drugie miejsce w konkurencji Freestyle Skydiving. W duecie z Mairisem Laivą wyprzedziła niemal całą światową czołówkę i sięgnęła po najważniejsze trofeum w swojej dotychczasowej karierze w skokach spadochronowych.

To historyczny sukces polskiego skydivingu. Maja Kuczyńska zdobyła jeden z najcenniejszych medali w historii polskich występów w tej konkurencji. Polski duet uzyskał 60,1 punktu, ustępując jedynie reprezentantom Francji, którzy zakończyli rywalizację z wynikiem 62,4 punktu.

Maja Kuczyńska © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Taniec w powietrzu

Freestyle Skydiving to jedna z najbardziej widowiskowych odmian sportów lotniczych. Zawodnik wykonuje w powietrzu wcześniej zaplanowany układ akrobatyczny, łącząc obroty, salta, zmiany pozycji i dynamiczne przejścia. Całość przypomina choreografię - tyle że zamiast parkietu sportowiec ma do dyspozycji otwarte niebo. W rywalizacji mistrzowskiej duet składa się z dwóch osób. Jedna wykonuje układ, a druga pełni funkcję operatora kamery i rejestruje skok. Nagranie trafia następnie do sędziów, którzy oceniają między innymi:

płynność wykonania,

stopień trudności elementów,

synchronizację,

kontrolę ciała,

wartość artystyczną układu.

W przypadku Mai Kuczyńskiej filmującym ją partnerem jest Mairis Laiva. Ich wynik jako pary zależał więc nie tylko od umiejętności polskiej zawodniczki, lecz także od perfekcyjnego zgrania obojga sportowców. Operator musi utrzymać odpowiedni dystans i kadr, podążać za wykonującą ewolucje Mają oraz uchwycić każdy element układu.

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Sukces Mai to nie jedyny ważny polski akcent na tych zawodach. Pierwszy medal dla naszego kraju na trwających w Eloy w Arizonie Mistrzostwach Świata FAI 2026 wywalczył Robert Pełka zdobywając srebro w konkurencji Speed Skydiving w kategorii Masters. Ustanowił przy tym nowy rekord Polski wynoszący 497,17 km/h, zaledwie o krok od symbolicznej granicy 500 km/h.

Maja Kuczyńska © Scott Palmer / Red Bull Content Pool Maja Kuczyńska © Scott Paterson / Red Bull Content Pool

Mistrzostwa świata w trzech lokalizacjach

Tegoroczne mistrzostwa świata FAI w skydivingu są rozgrywane w kilku niezależnych wydarzeniach, podzielonych według dyscyplin. Główna część zawodów odbywa się od 18 do 24 października 2026 roku w Eloy w Arizonie, na obiekcie Skydive Arizona.

W programie zawodów znalazły się tam:

Formation Skydiving - zespołowe formacje FS4 i FS8,

Artistic Events - Freestyle Skydiving i Freefly,

Speed Skydiving,

Canopy Piloting,

Canopy Piloting Freestyle, czyli swooping.

Wcześniej, od 8 do 14 października, w Lake Elsinore w Kalifornii rozegrano konkurencje Canopy Formation oraz Wingsuit Flying - w odmianach Performance i Distance. Klasyczne dyscypliny spadochronowe odbyły się natomiast od 29 sierpnia do 4 września w Nowej Wsi Spiskiej na Słowacji. W ramach 39. FAI World Championships zawodnicy rywalizowali w celności lądowania i akrobacji indywidualnej.

Mistrzostwa świata w skydivingu odbywają się co dwa lata. Poprzednia edycja została rozegrana w 2024 roku, między innymi w Beaufort w Stanach Zjednoczonych oraz w czeskim Prostějovie.

Maja Kuczyńska © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Od pierwszego tandemu do wicemistrzostwa świata

Maja Kuczyńska swoją przygodę z lataniem rozpoczęła bardzo wcześnie. Pierwszy skok spadochronowy w tandemie wykonała jako dziesięciolatka. Niedługo później zaczęła trenować w tunelu aerodynamicznym. Dziś z powodzeniem łączy dwie odmiany skydivingu. W indoor skydivingu rywalizuje w tunelu aerodynamicznym, gdzie zdobywała doświadczenie i budowała pozycję jednej z najbardziej rozpoznawalnych zawodniczek specjalizujących się we freestyle’u. W outdoor skydivingu przenosi wypracowane umiejętności na otwarte niebo, wykonując skoki z samolotu z wysokości kilku tysięcy metrów.