01 3 dni z Szymonem Godźkiem

Część z nas słyszała o nim legendy, inni widzieli go na żywo, a każdy, kto 1–3 maja wpadnie do Złotego Gronia, będzie miał szansę pojeździć z nim na trasach. Wiadomo, Szymon Godziek to normalny gość, który nigdy nie broni się przed kontaktem z fanami, ale jednak wspólne przejazdy ze srebrnym medalistą zawodów Red Bull Rampage to całkiem niezły wpis do rowerowego CV, prawda?

My na pewno pojawimy się w Złotym Groniu i z tego co słyszymy w środowisku, na miejscu ma się zebrać cała lokalna elita. To będzie świetna okazja, by rozpocząć sezon rowerowy z konkretnym przytupem, pogadać o planach na nadchodzący rok i sprawdzić, co lokalni diggerzy przygotowali w (podobno) najlepszym polskim bike parku.

Warto zaznaczyć, że luźna jazda z Szymonem to nie jedyna atrakcja zaplanowana na majówkę. Już w piątek na miejscu pojawi się ekipa Red Bulla z nagłośnieniem i oświetleniem, która zadba o klimat podczas motocrossowego show Szymona oraz wieczornej sesji na hopach dirtowych. Jak majówka, to gril - więc w piątek prawdopodobnie odbędzie się też rowerowe barbeque. Czy to w mniejszych grupach, czy pełną ekipą - to jeszcze musimy ustalić.

Sobota to dzień oficjalnych konkurencji i atrakcji. Best Trick, Whip Contest, warsztaty na temat bezpieczeństwa na rowerze, które poprowadzi właśnie Szymon, a do tego mnóstwo pobocznych atrakcji, w których do zgarnięcia będą karnety do bike parku, miejsce na freeride’owym obozie Szamana i cała masa dodatkowych bajerów. Wieczorem - oficjalne ognisko i konkretne afterparty, które znów nakręci ekipa Red Bulla. Jedno może być pewne, mimo wielu atrakcji energii na pewno nikomu nie zabraknie!

Niedziela . Jak to powiedział kiedyś jakiś wielki myśliciel albo jeden z tych słynnych amerykańskich naukowców: „niedziela jest do odpoczywania”, no i my się z tym w pełni zgadzamy. Planujemy odpoczywać, ale aktywnie, korzystając z bikeparkowych dobrodziejstw.

Według wielce szanowanych ekspertów z naszej rodzimej sceny freeride’owej bike park w Złotym Groniu jest obecnie najlepszą miejscówką w kraju, oferującą kilka różnych tras o bardzo zróżnicowanym charakterze oraz nowoczesny wyciąg, dzięki któremu da się świetnie pracować nad powtarzalnością. Ale o konkretach opowiemy poniżej:

02 O bike parku Złoty Groń

Klimacik niczego sobie, prawda? © Dawid Biernacik

Zaczniemy niestandardowo - od wyciągu. Mogłoby się wydawać, że ta kwestia nie ma większego znaczenia, ale prawda jest zupełnie inna. Przejazd nowoczesnym, 6-osobowym wyciągiem trwa 4 minuty. 4 minuty! Człowiek ledwo wsiądzie na karuzelę, a już musi z niej zsiadać. Nie ma nawet czasu na to, żeby na spokojnie odpocząć!

W praktyce przekłada się to na ogromną efektywność każdej „motogodziny” spędzonej na rowerze i ogromny progres, który jest wypadkową niezliczonej liczby przejazdów. Byliśmy na miejscu i musimy przyznać, że jest to pierwszy bike park, w którym nigdy nie możemy spamiętać liczby wykonanych przejazdów. Robotę robi szybki, nowoczesny wyciąg i… piekielnie dobre trasy!

W kwestii tras... Złoty Groń został zbudowany przez riderów z myślą o riderach. W powstanie miejscówki zaangażowani zostali najlepsi reprezentanci lokalnej sceny rowerowej, a wszystko wyszło tak dobrze, że Szymon został ambasadorem bike parku. Trzeba przyznać, że pasuje jak ulał, bo kluczowym elementem każdej trasy w Złotym są hopki! Duże, małe, płaskie, pionowe, na wprost i do boku - wszystko, czego dusza zapragnie. W końcu doczekaliśmy się spotu, na którym można bezpiecznie i w kontrolowanych warunkach rozwijać swój lotniczy potencjał.

Każdy rider, niezależnie od poziomu, znajdzie coś dla siebie. Początkujący mogą progresować na małych stolikach, które cieszą nawet bardzo doświadczonych riderów. Ci, którzy mają już wylatane „motogodziny”, będą mogli cieszyć się większymi przeszkodami, połączonymi w płynną, spójną całość. Do tego jeden singiel o charakterze enduro-zjazdowym - również płynny, również z hopkami, no i cała strefa dirtowa, na której bezpiecznie można rozwijać swój arsenał trików. Miejscówka marzenie? Przez grzeczność nie zaprzeczamy!

Pisząc ten tekst, aż nie możemy się doczekać majóweczki! Nie ma co przedłużać - 1 maja widzimy się w kolejce do superszybkiego wyciągu. Będzie sporo dobrej jazdy, będą pokazy motocrossowe, będzie ognisko - kto odpuści, ten trąba! Więcej szczegółów na stronie wydarzenia!