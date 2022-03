Były hokeista, urodzony w Brnie Szwajcar, we wszystkich górach czuje się jak w domu - czy to uprawiając wspinaczkę skałkową, czy zakładając raki i chwytając za czekany, albo bijąc rekordy szybkości na szczytach takich jak na przykład Eiger. Właśnie dlatego był idealnym kompanem dla ekipy. "Jestem dość wszechstronny w terenie alpejskim. Do tego wytrenowanym, szybkim i przyzwoitym wspinaczem" - mówi Nico. To, co było naprawdę ważne, to żeby na ścianie dotrzymać tempa Honnoldowi. Niewielu jest takich, którzy mogą powiedzieć to, co Nico Hojac wyraża z dumą: "Nie spowolniałem go!"