Red Bull Chojrak Dual Manual: Nowa dyscyplina na festiwalu w Kluszkowcach!

Pomysł

"To może wybierzmy jakąś bardzo widowiskową dyscyplinę i dorzućmy im do tego jazdę na tylnym kole"! Cóż... Nie wiemy, czy takie zdanie padło na spotkaniu pomysłodawców konkurencji, ale podejrzewamy, że mogło to być coś podobnego.

Red Bull Chojrak Dual Manual to - jak sama nazwa wskazuje - dyscyplina, której motywem przewodnim jest jazda na tylnym kole. Oczywiście nie było by w tym nic ciekawego, gdyby nie fakt, że zawodnicy rywalizować będą w dwójkach, na przygotowanym przez organizatorów torze. To taki Dual Slalom na sterydach, ale w tym wypadku trasą, na której odbędą się zmagania, będzie asfaltowa droga z kilkoma niespodziankami.

Co, gdzie, kiedy? Informacje o konkurencji

Zasady i regulamin

Nagrody