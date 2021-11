Już 18 listopada odbędzie się Małopolska MTB Film Festiwal!

Jak wiadomo rowerzyści kochają filmy o swojej zajawce. Gdy tylko nadarzy się okazja oglądają je, nagrywają i występują w nich tak często, jak to tylko możliwe. Gdy dodatkowo mogą zobaczyć efekty swojej pracy na wielkim, kinowym ekranie, są po prostu zachwyceni. Właśnie dlatego, jesienny "Małopolska MTB FILM FESTIVAL" to już tradycja, w którą co roku, angażuje się kilkuset riderów i filmowców z całej Polski.