Spotkaj się z Szymonem Godźkiem na Małopolska MTB Film Festival

W Multikinie pojawi się

we własnej osobie! Po zaliczeniu konkretnej gleby na zawodach Red Bull Rampage, „Szaman” postanowił przedstawić całej rowerowej społeczności filmowy dokument zrealizowany przez Dawida Wilkusa. Mamy nadzieję, że produkcja będzie odpowiedzią na wiele pytań, które pojawiły się w naszych głowach po fatalnym upadku Szymona. To będzie premiera, na którą czeka całe Polskie środowisko rowerowe, a ty będziesz mieć szansę na to, by zobaczyć ją na własne oczy - premierowo i to na wielkim, kinowym ekranie!