Małpa: Czas na afirmację życia

Choć od premiery nowego albumu rapera Małpy „Bóg nie gra w kości” minęło ledwie kilka dni, już wiemy, że to jedno z najważniejszych rapowych wydarzeń 2022 roku w Polsce. Wiele pozytywnych recenzji i recepcja fanów gatunku dowodzi, że toruński artysta wciąż jak mało kto potrafi poruszyć emocje odbiorców. Jest raperem, który nie gryzie się w język i nie ma oporów przed mówieniem o nawet najbardziej osobistych kwestiach. Ponadto jest człowiekiem, którego twórczość jest swoistą kroniką życiowej drogi. Bez upiększeń, bez dróg na skróty, ale też bez upartego trwania w okopanej wcześniej pozycji.

Dla Red Bull Music toruński emce rozwinął 10 cytatów z płyty. Nie brakuje rozliczeń z przeszłością, nie brakuje wizyty w pokoju, w którym mieszkał za dzieciaka, jak i słów otuchy, których nam wszystkim tak bardzo potrzeba w zwariowanych, trudnych czasach. A Małpa jako raper, który jest zarazem po prostu człowiekiem z krwi i kości, doskonale pasuje do roli kompana i przewodnika w codziennej podróży.

Do miejsca, w którym jestem dziś nie ma większych obiekcji / Jeśli na końcu ścieżki, mam unieść róg obfitości / To nie chcę skróconych dróg, chcę palić za sobą mosty Małpa

To dobry czas. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że dotarłem do momentu, w którym jestem szczęśliwym człowiekiem i dokonane przeze mnie wybory okazały się słuszne, choć początkowo mogły się zdawać kosztowne. Nie mam oporów, żeby o tym opowiadać, bo zawsze w swoim rapie stawiałem na sto procent szczerości, otwartości.

Chyba nawet nie umiałbym inaczej.

Gdy dotarłem do momentu, w którym się uśmiecham, z radością podchodzę do każdego dnia, to przełożyło się to na teksty. Nie kalkuluję, gdy piszę. Jestem totalnym perfekcjonistą, wszystko dopracowuję naprawdę długo, ale nigdy nie łączy się to z obliczaniem, jak to będzie przyjęte, tylko z tym, aby nagrać najlepszy możliwy numer.

Przy tobie jaram się rapem jak dawniej / Czuję jakbym biegał boso po trawie Małpa

Wydaje mi się, że pisząc te wersy, miałem na myśli słuchanie rapu. To był czas, gdy wprowadziła się do mnie obecnie już żona, zabrała bagaż swoich płyt, na nowo dzięki niej wróciły mi pewne zajawki. Ona się mocno interesuje hip-hopem , tak polskim, jak i zagranicznym. Wspólnie dzielimy tę pasję, która w pewnym momencie u mnie trochę wygasła.

Natomiast naturalnie mogło być tak, że kryło się za tym też jego tworzenie. Zachodzi dość prosta korelacja pomiędzy tym, iż im więcej słucham rapu i mam satysfakcję jako słuchacz, bardziej chce mi się tworzyć.

W sumie całkiem fajnie, gdy miłości się ze sobą łączą.

Mam robotnicze korzenie, rodzice tęsknili za PRL-em / Mam robotnicze korzenie, pamiętam o tym, kiedy wchodzę na scenę Małpa

Za czasów dzieciaka odczuwałem pewien wstyd z racji na swoje korzenie. Taki zresztą wtedy dominował „nurt” myślenia, że warty jesteś coś wtedy, gdy masz wyższe wykształcenie, pracujesz biurowo, intelektualnie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że dawno już mam takie spojrzenie za sobą, dojrzałem do dumy z tego, co mnie ukształtowało. Myślę, że to w głównej mierze znak życiowej dojrzałości, pogodzenia się z tym, kim się jest, gdzie się doszło, a przede wszystkim skąd wyszło.

Doskonale wiemy, że to nie wykształcenie robi z ciebie wartościowego człowieka, a uczelnie często i gęsto „wypluwają” magistrów, którzy nie mają żadnej większej wiedzy życiowej. Sam mam ogromny dystans do tego, co dała mi magisterka. Oczywiście, że czas studiów był ok, pozwolił mi poznać ciekawych ludzi, dowiedzieć się różnych interesujących rzeczy, ale nie przeceniam tego.

Małpa © Sylwia Szyplik

Nie robi ze mnie bohatera morda na YouTubie / Jak frajera nie robiło niemodne obuwie / Za dzieciaka - wpatrywałem się w twarze na plakatach Małpa

Na pewno nie miałem nad łóżkiem plakatów z raperami. (śmiech) Wychowywałem się w takich czasach, kiedy to w sumie byłoby bardzo antyhiphopowe i antyzajawkowe. A kto tam był? Kurczę, może to była grupa R’n’G? To był taki duet z Holandii, eurorapowy. Śmieszna muzyka, patrząc z dzisiejszej perspektywy. Pewnie wisiały plakaty jakichś samochodów. Może jakieś boysbandy-girlsbandy. Połowa lat 90. i plakaty z „Bravo”, to co to w sumie mogło być innego? 2Pac i Notorious z pewnością nie. (śmiech)

No i na pewno nie byli to sportowcy. Nie miałem nad łóżkiem Michaela Jordana czy Davida Beckhama. Powód? Banalny. Nigdy nie byłem wkręcony w sport.

Powtarzała mi Mor W.A. że braci się nie traci / Tede, że prawdziwa przyjaźń to potęga / Trudno powiedzieć, czy to dziś to samo znaczy / Ale wiem, że wtedy każde słowo trafiało do sedna Małpa

Sporo miałem kaset z polskim rapem, ale nie wiem, czy gdzieś się ostały. Może gdzieś u ojca w piwnicy? Nie jestem przekonany. Ostała się zajawka, to najważniejsze, choć nie obyło się też bez sytuacji, gdy ludzie, których podziwiałem za dzieciaka, nie okazywali się najfajniejszymi osobami. Nie mam potrzeby strzelać ksywkami, ale tych rozczarowań było, niestety, całkiem dużo. To nie tak, że ktoś mi coś złego zrobił, zupełnie nie w tę stronę - po prostu nie miałem już potem ochoty słuchać ich muzyki, wracać do niej. Nie da się czasem oddzielić twórcy od tworzywa.

Natomiast z przyjemnością wspomnę tutaj ksywę Włodiego , który okazał się naprawdę znakomitym facetem. Poznając go faktycznie miałem taką myśl: „kurde, miałem nosa słuchając Molesty tych dziesięć-piętnaście lat temu, bo Włodek to jest gość!”. Nie znam w zasadzie nikogo, kto źle by się o nim wypowiadał i myślę, że każdy fan rapu powinien chociaż te pięć minut z nim kiedyś pogadać, by poczuć, jak wartościowy jest to człowiek, jak przyziemny.

Nie piję, nie palę i nie, że się chwalę, czy żalę / Czy liczę, że powiesz mi byle tak dalej Małpa

Nie jestem całkowitym abstynentem i w żadnym wypadku nie jestem też neofitą i kimś, kto wygłasza jakieś kazania w tym temacie. Po prostu kilka lat temu, gdy rozpocząłem pracę z psychiatrą i zacząłem brać leki, siłą rzeczy musiałem zrezygnować z alkoholu i palenia.

To nie jest tak, że miałem z tym niesamowite problemy, a po prostu konsekwencja podjęcia pewnych ruchów i decyzji. Z czasem okazało się, że mi po prostu z tym dobrze. Że fajnie sobie wypić czasem piwko w słoneczny dzień nad morzem, jest to frajda.

Frajdą jest również nie mieć kaca w niedzielę, bo umiało się odmówić sobotniemu spotkaniu na wódeczkę. Mogę porównać świat z używkami i ten bez, bo w obu w jakimś tam stopniu funkcjonowałem - zdecydowanie bardziej podoba mi się ten, który opisałem, ale robić z tego wielkiego story nigdy nie zamierzałem. Ciach.

Małpa © Sylwia Szyplik

Dostałem miłość w momencie, gdy było ze mną kiepsko / Dziś mogę przeszłość od nas odciąć grubą czarną kreską Małpa

Całkiem łatwo mi się pisze o uczuciach. Szczególnie tych dobrych. Pisanie o miłości z mojej dzisiejszej perspektywy jest komfortowe, bo mam już 37 lat, jestem ustatkowanym gościem i mam pełną świadomość, że to właśnie miłość pozwoliła mi w pełni stanąć na nogi. Ba, ona nadała mojemu życiu właściwy kierunek, w pewnym sensie odrodziła jako człowieka.

Żona usłyszała ten kawałek, te wersy, gdy całość była już praktycznie w pełni ukończona. Zrobiło jej się miło, i fajnie, bo przecież dla niej to napisałem. Wspominałem wcześniej o autentyczności w tekstach, no i siłą rzeczy nie mogłem przy tym albumie takich wersów nie napisać. Jestem z tych, którym miłość serio dała skrzydła.

Możesz uznać mnie za konserwę / Bo najpierw myślę, dopiero później otwieram gębę Małpa

Wychodzę z założenia, że wypowiadam się tylko o tym, o czym posiadam jakąś wiedzę i wiem, iż mam coś do powiedzenia. To nie jest obecnie popularny pogląd i trochę mnie to mierzi. Ostatnie lata wyzwoliły w ludziach jakiś pęd do bycia znawcą na każdy temat.

I nie mam tutaj w żadnym wypadku na myśli tylko artystów, ludzi ze świecznika. Ich mądrzenie się to zresztą, tak mi się wydaje, w pewnym sensie konsekwencja tego, że ludzie teraz oczekują od innych, aby znali się na wszystkim i o wszystkim mówili. Mnie jest to totalnie obce. Uważam wręcz, iż oznaką mądrości jest powiedzieć: „nie wiem, nie mam wiedzy w tym temacie, nie oczekuj ode mnie więc żadnej wypowiedzi”.

Nie ciągnie się za mną smród tematów z przeszłości / Długo czekałem na cud, choć mówili mi dorośnij Małpa

Cuda się nie zdarzają, ale czasem zdarzają się sytuacje, które w sumie trochę je przypominają. (śmiech) Każdy z nas niesie jakiś garb, u mnie było podobnie. Często wspominam o tym na płycie, może traktując to jako element terapii?

Wspomniałeś wcześniej, że jest na albumie afirmacja życia i mogę się z tym zgodzić. Zdecydowanie są takie momenty. To w ogóle ciekawe, bo album „Blur”, mega dołujący, wyszedł już po tym, gdy poznałem żonę i moja codzienność zaczęła wyglądać zupełnie inaczej. Nawet w wywiadach trudno mi się o pewnych sprawach mówiło, wracało do poruszonych spraw, bo był to taki czas przejścia i siłą rzeczy nie chciałem się w tym babrać. Teraz to już zupełnie inny moment, bo nabrałem dystansu, wszystko nabrało innego znaczenia.

Jeśli się zastanawiasz, czy jesteś coś warty / Jeśli wylewasz łzy słone bardziej niż Bałtyk / Zatrzymaj się na moment, żeby posłuchać Małpy / Jestem dowodem na to, że można powstać z martwych Małpa

Poprzednia płyta, bardzo ciężka w przekazie, sprawiła, że wśród moich słuchaczy było sporo osób cierpiących. To zupełnie naturalne. Myślę, że chciałem na nowym materiale dać im kilka takich słów wsparcia. Pokazać, że każdy może się odbić.

Różne mogą być impulsy do tego - u mnie miłość, u kogoś innego np. sukces w pracy, ale chciałbym wierzyć i tę wiarę przekazać też słuchaczom, że hej, na ciebie też coś takiego może czekać! Nie chcę tego określać jakoś górnolotnie, terapeutycznie czy motywacyjnie, natomiast czułem, że chcę dać słuchaczom siłę, bo często po prostu jej cholernie potrzebujemy, by ruszyć z jakiegoś bagna.

Ja naprawdę jestem zwykłym kolesiem, któremu bardzo się w życiu udało, ale swoje wyboje na drodze zaliczył. Bolesne, często bardzo. Zależało mi, aby słuchacz odczuwał tę więź ze mną nie tylko jako twórcą, ale też człowiekiem, bo przecież jesteśmy z tego samego świata, podwórka, środowiska - ujmując to szerzej.

Jeśli mój rap komuś da nadzieję, jakiegoś pozytywnego kopa - ekstra!

