Myślę, że to również pokazuje, jak daleko nasza dyscyplina doszła od kiedy mój tata się ścigał. To również dodaje motywacji wszystkim, także nowym zawodnikom i zespołom, co pozwala się wszystkim rozwijać. Coraz większe zainteresowanie naszym sportem jest bardzo ważne. Myślę, że to naturalny rozwój i czekam z niecierpliwością, jak rozwiną się mistrzostwa. Już nie mogę się doczekać., kiedy sezon ruszy.

Bez wątpienia to był dziwny rok i fajnie, że od Extreme XL Lagares wrócimy do normalnego ścigania. Mimo że wygrałem tytuł WESS 2019, nigdy nie miałem okazji go bronić. Mistrzostwa Świata Hard Enduro to już inna seria, więc nie czuję żebym był na celownikach. Po prostu chcę się znowu ścigać na moim motocyklu, walczyć o wygraną i stawać na podium. Po takim roku, jaki mieliśmy, jeszcze nigdy nie byłem tak głodny ścigania.