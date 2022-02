Lettenbichler: „Nie jestem drugi Letti, tylko pierwszy Mani”.

Ma 23 lata i mnóstwo osiągnięć na koncie. Wielokrotnie wygrywał najtrudniejsze wyścigi hard enduro na świecie, zwyciężył cykl World Enduro Super Series i był mistrzem świata SuperEnduro juniorów. Stosunkowo niedawno osiągnął największy sukces – wyszedł z cienia swojego słynnego ojca. Opowiedział nam o tym, a okazją do rozmowy był powrót do rywalizacji w SuperEnduro. Manuel Lettenbichler znów ścigał się w hali, od razu wskakując na podium w Łodzi. Zapraszamy do lektury – będzie to świetny sposób przygotowania się do sobotniej, drugiej rundy mistrzostw świata w Budapeszcie, choć jego samego na starcie niestety zabraknie…

Kiedy podjąłeś decyzję o powrocie do SuperEnduro?

Tuż po ostatnich zawodach mistrzostw świata FIM Hard Enduro. Kiedy tylko zszedłem z podium Getzenrodeo, w zespole zaczęła się dyskusja – jechać zimę, czy nie jechać? Argumenty były różne, ale w końcu zdecydowałem, że wchodzę w to. Może zadecydowało to, że byłem w świetnym humorze, bo przecież wygrałem właśnie „Getzen” (śmiech)?

Top 3 GetzenRodeo: Manuel Lettenbichler, Billy Bolt i Mario Roman © Future7Media/Red Bull Content Pool

Co czułeś wracając pod dach po tak długiej przerwie?

Przed startem byłem na pewno bardzo podekscytowany. Nie ścigałem się w tej serii przez kilka lat i czułem, że wracam do miejsc i ludzi, do których było mi blisko. Od mistrzostwa świata w kategorii juniorskiej minęło pięć lat, potem był jeszcze sezon wśród seniorów i moje drogi z SuperEnduro na jakiś czas się rozeszły, ale nie było w tym żadnego żalu, tylko czysta kalkulacja. Pewne analizy przekonały mnie do powrotu i po prostu wystartowałem w Łodzi. Choć… niewiele brakowało, a nie przyjechałbym do Polski na zawody.

Jak to?!

Dwa tygodnie przed inauguracją sezonu doznałem kontuzji nadgarstka i tak naprawdę niemal do końca nie byłem pewien, czy wrócę do SuperEnduro jeszcze w 2021, czy może już w 2022 roku (śmiech). Lekarze i fizjoterapeuci z kliniki Red Bulla zdziałali jednak cuda i mogłem pościgać się w Polsce. Cieszyłem się z tego przed zawodami, ale dopiero później uświadomiłem sobie, co bym stracił, gdybym jednak nie zdążył się wykurować. Mam na myśli nieprawdopodobną atmosferę, jaka panowała na trybunach. To było coś fantastycznego! Jazda przed takimi kibicami to czysta przyjemność. Teraz już wiem, dlaczego Taddy tak często wygrywa w swojej ojczyźnie (śmiech)!

Widać było, że przez tych kilka lat stałeś się zupełnie innym zawodnikiem. O Manu-juniorze już chyba nikt nie będzie pamiętał…

No tak, pięć lat w tym sporcie to bardzo dużo (śmiech). A tak serio, to swój występ w Łodzi na pewno oceniam bardzo pozytywnie. To był mega udany powrót do dyscypliny. Wszystko zagrało – frekwencja na trybunach, oprawa, klimat, tor i same wyścigi – myślę, że inauguracja sezonu wypadła znakomicie. Tym bardziej cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tym wydarzeniu i to jeszcze z takim wynikiem! Przyznam, że nie wiedziałem czego się spodziewać i sam byłem zaskoczony, że poszło mi tak dobrze!

Jak podczas twojej nieobecności zmieniło się SuperEnduro?

Na pewno wszystko wygląda bardziej profesjonalnie. Same wyścigi zawsze były ekscytujące, ale teraz aspekt sportowy został godnie opakowany. Kibice w hali dostają produkt najwyższej jakości, prawdziwe show – połączenie sportowej rywalizacji z topowym eventem rozrywkowym. Doszły transmisje telewizyjne, co jest kamieniem milowym w rozwoju każdej dyscypliny. To ogromny skok jakościowy. I widać, że to wszystko gra. Czas antenowy nie jest z gumy i telewizja wymusiła sprawne przeprowadzanie zawodów. Kiedyś bywało, że harmonogram dnia wisiał sobie w paddocku, ale nikt specjalnie się nim nie przejmował, a teraz… bach – bach, wybija godzina, więc wyjeżdżasz na tor, nie ma przeciągania i oglądania się na siebie. To zmusiło wszystkich do większej uwagi, ale na pewno poprawiło funkcjonowanie całej organizacji.

Manuel Lettenbichler - Odkrywca

A poziom sportowy? W stawce pierwszy raz w historii walczy czterech mistrzów świata, tymczasem do serii wraca sobie młodzieniec i po kilku latach przerwy wbija się na 2. miejsce! Czy to nie jest niepokojące?

Oj, tak na pewno nie powinniśmy do tego podchodzić. Po pierwsze za nami dopiero jeden turniej i jest zdecydowanie za wcześnie na wyciąganie poważnych wniosków. Po drugie…. jakby to powiedzieć – chyba tak do końca sroce spod ogona nie wypadłem (śmiech). Coś tam potrafię, coś tam wygrałem, więc i w SuperEnduro mogę powalczyć. Czołówka jechała w Łodzi naprawdę zacnie. Billy, Taddy, Colton – jedno wielkie wow. Ale też Jonny Walker był strasznie szybki, a jednak na podium się nie załapał, co pokazuje, że poziom jest naprawdę bardzo wysoki. Nie ma porównania do tego, co pamiętałem sprzed lat. Wtedy każdy marzył o tym, bo postraszyć Tadka Błażusiaka, a teraz w stawce jest przynajmniej sześciu gości, z których każdy na poważnie myśli o wygrywaniu.

Alfredo Gomez, Taddy Blazusiak i Mani Lettenbichler w SuperEnduro © Future7Media / Red Bull Content Pool

Taddy Błażusiak – kojarzysz faceta?

Coś słyszałem (śmiech)! Bez żartów, Taddy to gigant. Nasze relacje są bardzo w porządku. Znamy się od lat, mamy podobny sportowy rodowód, choć oczywiście dzieli nas pokolenie i pochodzenie. Ale w motorsporcie takie bariery szybko się zacierają i tracą na znaczeniu. Taddy to dwustuprocentowy profesjonalista i wzór do naśladowania. Osiągnął wszystko, ale nigdy nie nasycił się sukcesami i nadal chce rywalizować na najwyższym poziomie. Ciągle się stykamy, a w Łodzi nasze motocykle stały obok siebie w parku maszyn. Z Taddym zawsze można pogadać, podzielić się obserwacjami itp.

Jak podchodzisz do SuperEnduro?

Dla mnie priorytetem jest sezon outdoorowy. Starty w SuperEnduro traktuję jako formę przygotowań do wiosny i coś, co pozwala mi utrzymać się w rytmie startowym, nie zardzewieć zimą. Pomyślałem, że realne zawody zrobią to lepiej, niż nawet najbardziej wyczerpujący trening. Na razie, po pierwszej rundzie, widzę, że to było słuszne podejście. Oby kolejne utwierdziły mnie w przekonaniu, że to był dobry wybór. Ale jeszcze raz podkreślę – dla mnie najważniejszy jest sezon letni.

Manuel Lettenbichler © Lukasz Nazdraczew/Red Bull Content Pool

Kiedy stałeś się sobą, a nie synem swojego ojca? Sam pamiętam, że kiedy startowałeś w SupeEnduro wiele lat temu, wszyscy mówili o tobie – o, to jest Manuel Lettenbichler, syn Andreasa. Spikerzy na wszystkich halach, przedstawiając cię kibicom, krzyczeli, że oto jest Manuel, syn słynnego Andreasa. Kiedy to się skończyło?

Hahaha (śmiech), doskonałe pytanie! Faktycznie tak było i na początku moich startów byłem tym bardzo mocno naznaczony. Myślę, że jestem już sobą, co daje mi wielki komfort (śmiech). To ciągłe porównywanie mnie do taty, a wręcz określanie mnie nie jako zawodnika, ale jako syna „tego” Andreasa, skończyło się jakieś trzy, może cztery lata temu. Na pewno kiedy zacząłem wygrywać poważne wyścigi, ludzie zaczęli to doceniać i dostrzegać. Ogromnie dużo zawdzięczam ojcu i dzięki niemu miałem niezmiernie ułatwiony start w sportowe życie, ale w pewnym momencie dla wszystkich stało się jasne, że to jednak ja siedzę na motocyklu, ja odkręcam gaz i ja dobieram ścieżki. Ojciec nie usiądzie za mną na kanapie i nie pokieruje za mnie – niezależnie od tego, jak bardzo by chciał (śmiech). Jestem sobą i sam pracuję na swoją pozycję, myślę, że z całkiem niezłym skutkiem. I wszyscy powinni już to wiedzieć - to nie żaden drugi „Letti”, tylko pierwszy „Mani”. To mega ważne.

Niestety, na początku roku Manuel doznał kontuzji kolana i nie będzie mógł wystartować w Budapeszcie. Druga runda mistrzostw świata SuperEnduro odbędzie się już w najbliższą sobotę!