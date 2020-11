To jest H-A-R-D Enduro! To jest Red Bull Romaniacs 2020!

i to dopiero pod koniec października, ale rumuński przystanek wycisnął z najlepszych zawodników na świecie wszystko, co się dało i brutalnie ich sprawdził w sercu dzikich Karpat.

Zobacz skrót kwalifikacji Red Bull Romaniacs:

Przez cztery długie dni trwała zacięta wojna pomiędzy broniącym tytułu Manuelem Lettenbichlerem, a sześciokrotnym zwycięzcą Red Bull Romaniacs Grahamem Jarvisem. To ta dwójka najlepiej radziła sobie na szalenie stromych i wręcz nie możliwych do wjechania podjazdach oraz zabójczych zjazdach, wymieniając się codziennie prowadzeniem.

Przez cztery długie dni trwała zacięta wojna pomiędzy broniącym tytułu Manuelem Lettenbichlerem, a sześciokrotnym zwycięzcą Red Bull Romaniacs Grahamem Jarvisem. To ta dwójka najlepiej radziła sobie na szalenie stromych i wręcz nie możliwych do wjechania podjazdach oraz zabójczych zjazdach, wymieniając się codziennie prowadzeniem.

Przez cztery długie dni trwała zacięta wojna pomiędzy broniącym tytułu Manuelem Lettenbichlerem, a sześciokrotnym zwycięzcą Red Bull Romaniacs Grahamem Jarvisem. To ta dwójka najlepiej radziła sobie na szalenie stromych i wręcz nie możliwych do wjechania podjazdach oraz zabójczych zjazdach, wymieniając się codziennie prowadzeniem.

Skrót wideo pierwszego dnia Red Bull Romaniacs: