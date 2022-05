Janowski speedway team – otwarte 24/7

„Tak wygląda nasza rzeczywistość w szczycie sezonu. W ubiegłym roku film

pokazał wycinek mojego świata. Treningi, starty i ciągłe podróże to nieodłączna część mojego sportowego życia. Pierwsze mecze ligowe i turnieje w Polsce były swoistą rozgrzewką, a teraz faktycznie karuzela rozkręciła się na dobre. Jestem do tego przygotowany, zarówno mentalnie, jak i fizycznie. Żeby wytrzymać ten ciągły ruch, trzeba być w naprawdę dobrej formie. Wielkie słowa uznania należą się chłopakom z mojego teamu – to oni muszą przygotować motocykle do wszystkich startów, pokonać tysiące kilometrów i jeszcze pomagać mi w trakcie zawodów. Każdy z nas wie, na co się pisze, ale to naprawdę ciężka praca. Chyba wszyscy to kochamy. Bez pasji nie dałoby się tego ciągnąć” – mówi Janowski.