Marc Marquez – poznaj historię gwiazdy MotoGP

Nie będzie zaskoczeniem fakt, że poza wieloma trofeami, Marquez ma też na koncie co najmniej kilka rekordów. Wymienienie ich wszystkich zajęłoby co prawda zbyt dużo czasu, ale wspomnimy o takich wyczynach, jak największa liczba pole position we wszystkich klasach, najwięcej wygranych w debiutanckim sezonie, najwięcej triumfów w jednym sezonie, najwięcej pole position w jednym sezonie i wiele, wiele więcej. Sporo rekordów Marca związanych jest też z jego wiekiem – to najmłodszy zwycięzca wyścigu, najmłodszy mistrz świata MotoGP, czy najmłodszy zdobywca stu podiów w Grand Prix.