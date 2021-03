Marc Marquez coraz bliższy powrotu do ścigania!

Po przejechaniu dwóch treningów, Marquez wycofał się jednak z dalszej rywalizacji w GP Andaluzji. Postanowił odpocząć i wrócić do ścigania podczas kolejnej rundy, w Brnie. Kilka dni przed tym, otwierając okno tarasowe, w prawej ręce Marka doszło jednak do uszkodzenia tytanowej płytki. Konieczna była druga operacja. Niestety kość nie zrastała się, a Hiszpan nie mógł normalnie trenować. Wspominał potem, że "lekarze mówili, że jest dobrze, na prześwietleniach nic nie było widać, a ja czułem, jakby tam się coś ruszało!"

Hiszpan opowiedział też, jak wyglądały w ostatnich tygodniach jego treningi. "Każdy dzień był taki sam. Wstawałem o 8:00 rano, miałem pierwszą sesję fizjoterapii i treningu od 9:00 do 11:00. Potem mój trening od 11:30 do 13:30, którym było bieganie, jazda na rowerze albo coś innego. Po południu znowu sesja fizjo połączona z pracą na siłowni. Potem trochę czasu wolnego, a o 22:00 byłem już w łóżku, bo zupełnie nie miałem energii".

Oto, jak trenuje mistrz świata MotoGP Marc Marquez, kiedy nie musi leczyć żadnej kontuzji: