Marc Marquez wraca do ścigania się w MotoGP!

Choć po pewnym czasie Hiszpan wrócił do niezłej formy i nawet wygrał trzy wyścigi w sezonie 2021, w końcówce znów musiał pauzować. Po upadku na crossówce, uszkodzeniu uległ jeden z nerwów prawego oka Marqueza. Przez to, dokładnie tak jak 10 lat wcześniej, zaczął widzieć podwójnie. Najlepsza metodą leczenia było... czekanie na poprawę. Marc wrócił na motocykl dopiero tuż przed rozpoczęciem sezonu 2022, a potem w Indonezji znów upadł i ponownie uszkodził nerw oka. Tym razem opuścił jednak zaledwie dwa wyścigi.

Choć po pewnym czasie Hiszpan wrócił do niezłej formy i nawet wygrał trzy wyścigi w sezonie 2021, w końcówce znów musiał pauzować. Po upadku na crossówce, uszkodzeniu uległ jeden z nerwów prawego oka Marqueza. Przez to, dokładnie tak jak 10 lat wcześniej, zaczął widzieć podwójnie. Najlepsza metodą leczenia było... czekanie na poprawę. Marc wrócił na motocykl dopiero tuż przed rozpoczęciem sezonu 2022, a potem w Indonezji znów upadł i ponownie uszkodził nerw oka. Tym razem opuścił jednak zaledwie dwa wyścigi.

Choć po pewnym czasie Hiszpan wrócił do niezłej formy i nawet wygrał trzy wyścigi w sezonie 2021, w końcówce znów musiał pauzować. Po upadku na crossówce, uszkodzeniu uległ jeden z nerwów prawego oka Marqueza. Przez to, dokładnie tak jak 10 lat wcześniej, zaczął widzieć podwójnie. Najlepsza metodą leczenia było... czekanie na poprawę. Marc wrócił na motocykl dopiero tuż przed rozpoczęciem sezonu 2022, a potem w Indonezji znów upadł i ponownie uszkodził nerw oka. Tym razem opuścił jednak zaledwie dwa wyścigi.

ogłosił, że musi przejść kolejną operację. Jak się bowiem okazało, prawa ręka #93 nadal nie jest w odpowiedniej formie, kość jest zrotowana, przez co ręka Hiszpana układa się nienaturalnie, a to wymusza też dziwną pozycję na motocyklu. Dodatkowo braki osłabionej, prawej ręki, rekompensował tą lewą, co wkrótce mogło doprowadzić do kolejnej kontuzji.

Operację ostatecznie przeprowadzono na początku czerwca w klinice w Stanach Zjednoczonych. Zabieg zakończył się sukcesem, ale Marc przez sześć tygodni nie mógł obciążać prawej ręki. Potem, pod okiem rehabilitantów i lekarzy, wracał do treningów. Na początku września, dokładnie 93 dni po operacji, pierwszy raz wsiadł na motocykl – zaliczył testy na drogowej Hondzie CBR600RR na torze MotorLand w Aragonii. Dwa dni później znów wsiadł na motocykl, a po próbach poleciał do Misano Adriatico, gdzie ścigali się zawodnicy MotoGP.

Operację ostatecznie przeprowadzono na początku czerwca w klinice w Stanach Zjednoczonych. Zabieg zakończył się sukcesem, ale Marc przez sześć tygodni nie mógł obciążać prawej ręki. Potem, pod okiem rehabilitantów i lekarzy, wracał do treningów. Na początku września, dokładnie 93 dni po operacji, pierwszy raz wsiadł na motocykl – zaliczył testy na drogowej Hondzie CBR600RR na torze MotorLand w Aragonii. Dwa dni później znów wsiadł na motocykl, a po próbach poleciał do Misano Adriatico, gdzie ścigali się zawodnicy MotoGP.

Operację ostatecznie przeprowadzono na początku czerwca w klinice w Stanach Zjednoczonych. Zabieg zakończył się sukcesem, ale Marc przez sześć tygodni nie mógł obciążać prawej ręki. Potem, pod okiem rehabilitantów i lekarzy, wracał do treningów. Na początku września, dokładnie 93 dni po operacji, pierwszy raz wsiadł na motocykl – zaliczył testy na drogowej Hondzie CBR600RR na torze MotorLand w Aragonii. Dwa dni później znów wsiadł na motocykl, a po próbach poleciał do Misano Adriatico, gdzie ścigali się zawodnicy MotoGP.