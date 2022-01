Marc Marquez wraca do zdrowia i na motocykl

Ten triumf był jasnym sygnałem, że Marquez wrócił do formy i w sezonie 2022 ponownie włączy się do walki o tytuł. Zresztą, jeszcze w 2021 miał szansę nawet na finisz w czołowej trójce klasyfikacji generalnej. I to pomimo niewystartowania w dwóch wyścigach, a potem jeszcze upadając w sumie w czterech startach.

Wkrótce okazało się, że to nie wstrząśnienie mózgu jest problemem. Marc na crossówce upadł tak nieszczęśliwie, że uszkodził jeden z nerwów prawego oka. Ten sam, którego uraz w 2011 roku nieomal nie zakończył kariery Hiszpana. Lekarze zalecili spokojne dochodzenie do siebie i nie podejmowanie gwałtownych decyzji o operacji.

“Problemy ze wzrokiem nigdy nie są łatwe. Słuchałem po prostu rad moich lekarzy, którzy pomagali mi ze wzrokiem w 2011 roku. To był bardzo powolny proces, ale wiedzieliśmy, że tak będzie. To nerw, który wpływa na mięsień. Ze wzrokiem jednak nie ma żartów i niedomówień. Albo widzisz dobrze, albo źle. Jestem pierwszy, który chce jak najszybciej wrócić po urazie, ale mając doświadczenie z 2011 wiedziałem, że nikt nie zagwarantuje, kiedy to nastąpi” – tłumaczył Marc Marquez.

To był chyba najtrudniejszy czas w mojej karierze. To czwarta zima, podczas której jestem kontuzjowany. Najpierw prawy bark, potem lewy, potem ręka, a teraz, kiedy wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, przydarzyła się kolejna kontuzja. I to po zwycięstwach w Austin i Misano, kiedy naprawdę dobrze się czułem.

To motocykl najbardziej zbliżony do jego wyścigowej Hondy RC213V, a jednocześnie wciąż maszyna seryjna. Dzięki temu Marquez może testować na niej zgodnie z obowiązującymi przepisami – na motocyklu MotoGP zawodnicy mogą jeździć tylko podczas oficjalnych testów i rund Grand Prix.

