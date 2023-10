MotoGP: Historyczny transfer! Marc Marquez przechodzi do Gresini Racing

Marc Márquez: ALL IN Marc Márquez staje przed najtrudniejszą decyzją w swojej karierze, ale robi wszystko, by wrócić do ścigania się na najwyższym poziomie i powalczyć o kolejny tytuł mistrza świata MotoGP.

w klasie królewskiej zadebiutował w 2013 roku, jako mistrz świata klasy 125cc oraz Moto2. Już w zaledwie drugim starcie w MotoGP wywalczył pole position i zwycięstwo, stając się najmłodszym triumfatorem wyścigu (klasy królewskiej) w historii. Kilka miesięcy później, mając 20 lat został mistrzem świata MotoGP – ponownie jako najmłodszy, któremu udała się ta sztuka. Od czasu debiutu w MotoGP, Hiszpan wygrał 59 wyścigów, w 101 stał na podium i co najważniejsze – sześciokrotnie zdobywał tytuł mistrzowski.