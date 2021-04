Marc Marquez, witamy z powrotem w MotoGP!

W lipcu 2020 roku, Marc Marquez nabawił się najpoważniejszej kontuzji w swojej dotychczasowej karierze. Ponad dziewięć miesięcy później, Hiszpan wraca do ścigania się – pierwszym startem będzie GP Portugalii, trzecia runda sezonu 2021 MotoGP .

8-krotny mistrz świata wyjaśniał, że powrót trwał tak długo, bo chciał się upewnić, że będzie w stuprocentowej formie. Wielcy mistrzowie różnią się od normalnych zawodników tym, że po kontuzji chcą wrócić silniejsi, dojrzalsi i jeszcze bardziej zdeterminowali. Dla kibiców to świetna wiadomość. Gorzej z rywalami z toru...

Jeśli masz na koncie osiem tytułów mistrzowskich – po jednym w klasach 125cc i Moto2 oraz sześć w MotoGP – musisz być wyjątkowym zawodnikiem. Tym bardziej, jeśli masz dopiero 28 lat. Marc Marquez prezentuje ponadto cechy, które trudno znaleźć razem u któregokolwiek innego zawodnika: talent, umiejętność ciężkiej pracy, inteligencję, zdrową agresję na torze, doświadczenie, odwagę oraz szczyptę niepokorności.

Marc zawsze wraca silniejszy po kontuzjach

Patrząc na karierę zawodnika Repsol Hondy, można śmiało stwierdzić, że kontuzje nie są mu obce: połamane kończyny, uszkodzenie wzroku, wybicie obu barków i to tak mocne, że musiał przejść operacje. Wszystko to jednak było małymi kontuzjami (poza uszkodzeniem wzroku), w porównaniu z urazem z 2020 roku: złamanie kości ramiennej, co już jest niespotykane w sportach motocyklowych. Potem przyszła cała seria komplikacji.

Pomimo fizycznych ograniczeń, Marc zawsze pokazywał, na co go stać na torze. W sezonie 2019 jego najgorszym rezultatem było drugie miejsce, oczywiście pomijając upadek w Teksasie (gdzie wcześniej był bezkonkurencyjny). Chociaż ma 28 lat, Marquez już jest uznawany za jednego z najlepszych w historii.

Nauczyłem się, że masz przed sobą wiele wyścigów, ale masz tylko jedno ciało Marc Márquez

Marquez często jeździł na absolutnym limicie, aż upadał podczas treningu. Wyciągał z tego lekcję i potem triumfował w wyścigu. To jednak, co odróżnia go od rywali, to umiejętność wyratowania się przed upadkiem. Tzw. save'y w wykonaniu Hiszpana stały się już kultowe. Nikt nie opanował tej sztuki – często zwanej łamaniem praw fizyki – tak dobrze, jak Marc.

Świadomi tego, co zobaczyliśmy w kilka dni po złamaniu ręki, teraz wiemy, że powrót już podczas GP Andaluzji nie był najlepszym pomysłem. Marquez próbował jazdy w zaledwie cztery dni po operacji złamanej kości ramiennej, czwartej najdłuższej kości w ciele człowieka. Pozytywny skutek tej kontuzji jest jednak taki, że Marc dojrzał jako osoba i jako zawodnik. Wykorzysta to doświadczenie, by być jeszcze silniejszym.

Czego nauczyła mnie kontuzja? Że coś może się skończyć w najmniej oczekiwanym momencie, ale to nie zmieni mojego stylu Marc Márquez

Przypominamy, jak wyglądało ostatnich dziewięć miesięcy z życia Marka Marqueza, który w tym czasie musiał przejść aż trzy operacje.

Nieudana pogoń za rywalami

Marquez zaliczył poważny upadek dokładnie 19 lipca 2020 roku podczas wyścigu o GP Hiszpanii na torze imienia Angela Nieto w Jerez de la Frontera. Po tym, jak prowadził zaraz po starcie, wyjechał poza tor w czwartym zakręcie, ale wyratował się przed upadkiem. Wrócił na 13. miejscu i rozpoczął pogoń za rywalami. Przewrócił się jednak na kilka kółek przed metą, jadąc wówczas na trzecim miejscu! Jego Honda RC213V tak nieszczęśliwie uderzyła go w prawą rękę, że doszło do złamania kości ramiennej...

Marc Marquez w pełnym złożeniu

Pierwsza operacja

Dokładnie 21 lipca 2020 roku Marc przeszedł operację w Dexeus University Hospital w Barcelonie. To tam leczy się całkiem spora liczba zawodników Grand Prix. Przeprowadzili ją Dr Xavier Mir oraz Dr Barrera. Złamaną kość połączono przy pomocy tytanowej płytki oraz śrub. Na szczęście udało się też stwierdzić, że nerw promieniowy nie został uszkodzony.

Testowanie kontuzji w Andaluzji

Po operacji we wtorek, zawodnik Repsol Honda co prawda wycofał się z następnej rundy – rozgrywanego w Jerez ale już jako GP Andaluzji – ale dopiero w sobotę po odjechaniu dwóch treningów!

"W tym czasie cały czas słuchałem lekarzy i swojego ciała. Dziś rano czułem się dobrze i byłem zadowolony z naszych postępów. Niestety, kiedy przyszedł czas na uzyskanie szybkiego wyniku na jednym okrążeniu – kiedy nie musisz jechać równo, ale nieco bardziej agresywnie – w ręce nie miałem po prostu siły. Nie wiem, czy to przez stan zapalny, czy przez upał, ale wiedziałem, że muszę słuchać swojego ciała" – mówił Marquez po wycofaniu się z dalszych jazd.

Druga operacja

Marquez w dniu 3 sierpnia musiał przejść drugą operację. Tytanowa płytka w jego ręce uległa uszkodzeniu z powodu nagromadzenia naprężeń – oficjalnie podczas otwierania dużego okna w domu. "Marc Marquez przeszedł operację 13 dni temu i dziś miał miejsce kolejny zabieg. Nagromadzenie naprężeń w operowanym obszarze spowodowało pewne uszkodzenie płytki, dlatego dotychczasową tytanową płytkę usunięto i zastąpiono nowym mocowaniem" – wyjaśniał wówczas doktor Mir.

Powrót i trzecia operacja

Początek grudnia 2020 roku to kolejna, trzecia już operacja. Tym razem przeprowadzono ją w Ruber International Hospital w Madrycie. Podczas zabiegu okazało się, że w miejscu złamania utworzył się tzw. staw rzekomy (pseudoartroza), wynikający z infekcji. Operacja trwała osiem godzin. W jej trakcie wymieniono poprzednią tytanową płytkę na nową, a w miejsce niezrastającego się złamania przeszczepiono fragment kości z talerza biodrowego Hiszpana.

Lepiej, ale lepiej nie ryzykować

22 marca 2021 roku, dokładnie 15 tygodni po trzeciej operacji, Marquez otrzymał zgodę na ostrzejsze treningi. Uraz goił się bowiem zgodnie z oczekiwaniami lekarzy. Biorąc jednak pod uwagę to, do jakiej dyscypliny miał wracać Marc, lekarze zalecili stopniowy powrót do akcji. Wszystko po to, by nie obciążać zbytnio ręki po tak długim rozbracie ze sportem wyczynowym.

Prawda jest też taka, że po pierwszej zgodzie na treningi, Marc natychmiast wsiadł najpierw na minimoto, a potem na drogową Hondę RC213V-S. To wtedy lekarze zalecili zwolnienie tempa i odradzili start w inauguracji sezonu w Katarze .

Zielone światło!

W piątek 9 kwietnia lekarze w końcu zezwolili Marquezowi na pełny powrót do MotoGP! Okazało się, że uraz goi się tak, jak powinien i nie ma już medycznych przeciwskazań do jazdy na motocyklu. Tym samym Marc wystartuje już w najbliższy weekend – jego sezon 2021 rozpocznie GP Portugalii na torze Portimao!

„Jestem bardzo szczęśliwy! Przeszedłem badania i lekarze dali mi zielone światło do powrotu do rywalizacji! To było trudnych dziewięć miesięcy, z momentami niepewności, wzlotami i upadkami. Ale teraz będę mógł znów robić to, co kocham! Do zobaczenia w Portimao!” – cieszył się 28-latek.

Nie od dziś wiadomo, że kontuzje są nieodłączną częścią sportu wyczynowego. Zawodnik Repsol Hondy dobrze o tym wie. Po urazach zawsze wraca silniejszy i szybszy, a także z wyciągniętymi wnioskami.

Złe widzenie

Złamanie prawej kości ramiennej to fizycznie największy uraz w karierze Marqueza. W 2011 roku nabawił się jednak kontuzji, która o mały włos nie wykluczyła go z dalszego ścigania w Grand Prix! Kłopoty zaczęły się 21 października 2011 roku, kiedy Marc na dobre walczył ze Stefanem Bradlem o mistrzostwo Moto2 i zdawał się mieć tytuł w kieszeni.

Podczas jednego z treningów wirażowi nie wywiesili na czas flag ostrzegających przed padającym deszczem i śliską nawierzchnią. Przez to kilku zawodników jadących na oponach typu slick, w tym Marquez, upadło. Po wypadku Marc był nieco oszołomiony, a lekarze poradzili, żeby po prostu odpoczął w hotelu. W dniu wyścigu wycofał się z rywalizacji, bo widział podwójnie! "Musisz mieć pełnię wzroku, bo jeździsz z prędkościami ponad 200 km/h. Musisz myśleć nie tylko o swoim zdrowiu, ale też o innych zawodnikach" – wyjaśniał.

Marquez opowiadający o problemach ze wzrokiem w 2011 roku

W kolejnych tygodniach problem nie znikał, a Marquez wycofał się z finału sezonu w Walencji. Tym samym bez walki oddał tytuł mistrza świata Moto2 w ręce Bradla. "Chociaż zakończyliśmy rok z wicemistrzostwem, to był świetny sezon" – przyznawał Marc, który w pierwszym roku startów w Moto2 został Debiutantem Roku.

Operacja oka i powrót na szczyt

16 stycznia 2012 roku Marquez przeszedł operację, mającą wyeliminować problem podwójnego widzenia, z którym zmagał się od trzech miesięcy. Zabieg przeprowadzono w Hospital Clínico de Barcelona i zakończył się on sukcesem.

Kilka miesięcy później wystartował sezon 2012. Już podczas inauguracji w Katarze, dokładnie 8 kwietnia, Marquez sięgnął po zwycięstwo ! Potem rywalizacja układała się dla Hiszpana wyśmienicie, bo nie tylko wygrał dziewięć wyścigów, ale sięgnął po mistrzostwo świata! Wówczas o 59 punktów pokonał drugiego Pola Espargaro – swojego tegorocznego, nowego team-partnera w Repsol Hondzie.

Marquez świętujący zwycięstwo w wyścigu Moto2 w Walencji

Mistrz z Carvery notował w swojej karierze co najmniej kilka poważnych kontuzji. Ale zawsze wracał silniejszy i bardziej zdeterminowany, niż wcześniej. Jak zwykli mówić brytyjscy dziennikarze: "Kiedy kot wraca, myszy przestają tańczyć".

