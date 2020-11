Marcin Dzieński z brązem ME i rekordem kontynentu!

„Z osiągniętych czasów jestem bardzo zadowolony, bo 3-krotnie poprawiałem dziś rekord Polski, ale lekki niedosyt pozostaje. Zabrakło przecież dwóch tysięcznych sekundy, aby bić się o złoto!” – mówił w sobotę wieczorem Marcin. „Spokojnie, krok po kroku przygotowywałem się do tego startu. Współpraca z nowym trenerem Mateuszem Mirosławem układa się bardzo dobrze. Sezon jest specyficzny, nie było zawodów, dlatego też nie nakładaliśmy sobie dodatkowej presji. To jednak nie koniec mistrzostw dla mnie, bo czekają mnie jeszcze

Eliminacje do kolejnych konkurencji olimpijskiego trójboju już w niedzielę. Przypomnijmy, że Marcin jest mistrzem Europy z 2017 roku we wspinaczce na czas, a w 2016 sięgnął po mistrzostwo świata. Na ME brąz zdobył już w 2015 roku, a w 2013 srebro. Speed climbing to niezwykle dynamiczna i widowiskowa konkurencja, w której dwóch zawodników musi jak najszybciej wspiąć się na szczyt standardowej (takiej samej podczas każdych zawodów) ściany o wysokości 15 metrów - po takich samych, równolegle przygotowanych drogach.