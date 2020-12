Marcin Dzieński: to było do przewidzenia

Wspinaczka na czas będzie jedną z dyscyplin igrzysk w Paryżu w 2024 roku. Decyzję MKOl pozytywnie przyjęli zawodnicy. Wspinaczka sportowa co prawda jest już w programie igrzysk, które w 2021 roku zostaną rozegrane w Tokio, jednak tam medale zostaną przyznane w trójboju – formule niekorzystnej głównie z punktu widzenia speed climberów (więcej o olimpijskim trójboju wspinaczkowym). O komentarz poprosiliśmy Marcina Dzieńskiego, który w Moskwie wywalczył brązowy medal mistrzostw Europy, a także pobił rekord Starego Kontynentu.

Jak odebrałeś wiadomość o włączeniu speed climbingu jako osobnej dyscypliny wspinaczkowej do programu igrzysk w 2024?

Poczułem ogromną radość. To było do przewidzenia, ponieważ trójbój, który ma zostać zaprezentowany w Tokio, okazał się lekką pomyłką. Z drugiej strony jest to też olbrzymia szansa dla wspinania, żeby je wypromować. To ta promocja pozwoliła na to, żeby czasówka została odłączona od trójboju. Zdecydowanie jest to świetna wiadomość.

Video: Marcin Dzieński vs. winda - to trzeba zobaczyć!

Moim zdaniem nawet ostatnie ME pokazały jedną wadę trójboju. Jeśli ktoś trenuje dość specyficzny speed climbing, to może być najszybszy w swojej flagowej konkurencji, ale nie odnieść sukcesu w trójboju. Jeśli jednak ktoś trenuje np. bouldering, to wystarczy, że w speedzie będzie przeciętny - tylko trochę lepszy od innych zawodników wywodzących się z jego dyscypliny - aby odnieść wielki sukces. Czy ja to dobrze odbieram?

Czasówkowicz bardzo łatwo może dostać się do finału trójboju. Na przykład ja byłem ostatni w boulderingu i prowadzeniu, ale wszedłem do finału, ale nie byłem w stanie nic zrobić na baldach i w prowadzeniu i to trochę pokazało, jak to rzeczywiście wygląda – obnażyło wadę tej dyscypliny. Wszystko układa się na podstawie wyników pozostałych zawodników. Ta punktacja wygląda trochę dziwnie i zamiast na końcu skupić się na wyniku sportowym, wszyscy skupiają się na liczbach. Pierwszy raz miałem możliwość wystartowania w trójboju w Moskwie i trochę dziwnie to wszystko wyglądało. Myślę, że decyzja o odłączeniu wspinaczki na czas była jak najbardziej na miejscu.

To trwa tylko pięć sekund, ale myśli wybrzmiewają dłużej – takie dziwne zjawisko Marcin Dzieński

W tym roku doceniłeś lockdown. Latem opowiadałeś, że przerwa od ścianki pozwoliła ci nabrać dystansu do twoich przygotowań.

Szczególnie przerwa od zawodów. Przerwa od ścianki nie była za długa. Może w jakimś okresie było mniej takich jednostek ze względu na dostęp do ścianki. Ale na pewno na mnie korzystnie wpłynęła przerwa od zawodów. Odpoczęła głowa i można było na spokojnie się przygotowywać.

Rekordowy bieg Marcina o brąz ME od 1:28:04:

A propos głowy. W wywiadzie dla Sportowych Faktów powiedziałeś, „nie uwierzyłbyś, ile myśli może pojawić się w głowie w czasie tych sześciu sekund”. O czym myślałeś bijąc rekord Europy w Moskwie?

Byłem tak zły na wcześniejszy bieg o wejście do ścisłego finału, że właściwie myślałem tylko, żeby pobiec jak najszybciej. Skupiłem się głównie na wykonie – na drodze. W ciągu tych pięciu sekund to były pojedyncze zdania. Mocny początek! Teraz drabina! Ogień na końcówce! Przyspiesz, przyspiesz! Wyłącz. Tak to wyglądało. To trwa tylko pięć sekund, ale myśli wybrzmiewają dłużej – takie dziwne zjawisko.

Półfinałowy bieg Marcina z Moskwy:

To była furia?