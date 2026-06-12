Fotografia, która obiegła świat! Czar Dakaru na jednym ujęciu Marcina Kina

Są zdjęcia, które zachwycają perfekcyjną kompozycją i doskonale dobranymi proporcjami. Są takie, które ujmują zapierającą dech w piersiach ekspozycją. Są takie, które podziwiamy za unikalne walory artystyczne. I są takie, które nie spełniają żadnego z tych kryteriów, ale nie możemy oderwać od nich wzroku. Bo oddają emocje i zdobywają nasze serca. Takie warto zrobić nawet za cenę… odebranej akredytacji. Poznajcie historię fotografii, która zelektryzowała cały sportowy świat!

Kiedy w styczniu Luciano Benavides wygrywał Dakar z przewagą 2 sekund w klasyfikacji generalnej, wszyscy mieli świadomość, że są świadkami wyjątkowej chwili. Czołowi rajdowi fotoreporterzy świata rzucili się w kierunku zwycięzcy, by uwiecznić moment, który miał na zawsze zapisać się w historii motorsportu. Najlepsze zdjęcie zrobił Polak, Marcin Kin .

Marcin Kin w biurze © arch, prywatne Marcina Kina

Fotograf Red Bulla pracował przy dziewięciu Dakarach , w Ameryce Południowej i Arabii Saudyjskiej. Dokumentował też Africa Eco Race – rajd odbywający się na pierwotnej, afrykańskiej trasie wiodącej z Francji do Senegalu. Na trzech kontynentach doświadczył wszystkiego, co niosą ze sobą najtrudniejsze offrodowe wyzwania, ale wyjątkową scenę uchwycił w miejscu, które zwykle nie dostarcza ekstremalnych emocji i nie daje szans na niepowtarzalne ujęcie – na mecie.

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„Meta jest miejscem, w którym trzeba być, zarejestrować zawodników, zrobić swoje i pojechać spokojnie do hotelu, żeby wysłać zdjęcia. Zwycięzcy zwykle są już znani, bo ostatni etap jest krótki i trudno spodziewać się na nim roszad w generalce, szczególnie na czołowych miejscach. Tak było również w tym roku. Zamykający rajd oes liczył zaledwie 50 kilometrów, a prowadzący Ricky Brabec miał nad Luciano Benavidesem prawie 3,5 minuty przewagi. W normalnych okolicznościach, przy tej klasie zawodników – ich wyrównanych umiejętnościach i bardzo porównywalnym tempie – takie rzeczy po prostu się nie dzieją. Koledzy z Czech, którzy pracują dla Hondy, mieli już przygotowane czapeczki dla Brabeca i szykowali się do serii miłych zdjęć swojego zawodnika” – wspomina Marcin Kin .

Świętujący Benavides w obiektywie Kina © Marcin Kin

Wtedy, na przedmieściach Miasta Króla Abdula, 100 kilometrów na północ od Dżuddy, pośród saudyjskich piasków, zaczyna rozgrywać się pustynna burza emocji. Sportowy teatr oczekiwania, niepewności, euforii i smutku. Dziesiątki fotoreporterów czeka na Amerykanina, który ma po prostu dowieźć bezpieczną przewagę do mety. Tymczasem na ostatnim checkpoincie pierwszy pojawia się… Benavides! Ten obrazek wywołuje początkowo sporą konsternację. Zaczyna się nerwówka, spoglądanie na siebie, pytania do sędziów, sprawdzanie czasów. Po chwili na punkt dojeżdża także Brabec. Obaj zawodnicy stoją obok siebie, nie znają wyników, czekają… Kilka sekund później w górę wyskakują członkowie zespołu KTM Red Bull Factory Racing. Staje się jasne, że rajd wygrywa Argentyńczyk!

Zobacz próbkę zdjęć z Dakaru w obiektywie Marcina Kina:

Zdjęcia Marcina Kina z Rajdu Dakar © Marcin Kin / Red Bull Content Pool Zdjęcia Marcina Kina z Rajdu Dakar © Marcin Kin / Red Bull Content Pool Zdjęcia Marcina Kina z Rajdu Dakar © Marcin Kin / Red Bull Content Pool Zdjęcia Marcina Kina z Rajdu Dakar © Marcin Kin / Red Bull Content Pool Zdjęcia Marcina Kina z Rajdu Dakar © Marcin Kin / Red Bull Content Pool Zdjęcia Marcina Kina z Rajdu Dakar © Marcin Kin / Red Bull Content Pool Zdjęcia Marcina Kina z Rajdu Dakar © Marcin Kin / Red Bull Content Pool Zdjęcia Marcina Kina z Rajdu Dakar © Marcin Kin / Red Bull Content Pool Zdjęcia Marcina Kina z Rajdu Dakar © Marcin Kin / Red Bull Content Pool Zdjęcia Marcina Kina z Rajdu Dakar © Marcin Kin / Red Bull Content Pool Zdjęcia Marcina Kina z Rajdu Dakar © Marcin Kin / Red Bull Content Pool Zdjęcia Marcina Kina z Rajdu Dakar © Marcin Kin / Red Bull Content Pool Zdjęcia Marcina Kina z Rajdu Dakar © Marcin Kin / Red Bull Content Pool

„Nigdy w historii Dakaru końcówka nie była tak dramatyczna, a ja nigdy nie doświadczyłem takich emocji. A nieskromnie powiem, że widziałem wiele… To był obłęd! Kiedy Luciano podjechał do ludzi z zespołu, zareagowałem automatycznie. I dobrze, bo gdybym zastanawiał się choćby chwilę, mogłoby być za późno. Ruszyłem w stronę szalejącego z radości tłumu. Musiałem przedrzeć się przez szpaler stewardów, szarpałem się z ochroną, zerwano mi z szyi akredytację, ale dopadłem pierwszy do Benavidesa i chwyciłem za aparat. Myślę, że nie obędzie się bez konsekwencji i spodziewam się problemów przy kolejnym Dakarze. Być może organizator nie przepada za mną, bo zwykle jestem bezkompromisowy i dobre zdjęcie stawiam ponad procedury – oczywiście wyłączając sytuacje związane z bezpieczeństwem. Tu nie było mowy o jakimkolwiek zagrożeniu, więc musiałem postawić na swoim. Ja tam jestem, żeby wykonać swoją robotę, zrobić to jak najlepiej i dostarczyć ludziom dobre zdjęcia, więc szczerze mówiąc średnio mnie interesuje przychylność ochroniarzy. Zdjęcie jest najważniejsze” – wyjaśnia Kin.

Marcin Kin fotografuje z góry © Marcin Kin

Warto było. Zdjęcie tonącego w objęciach członków zespołu, płaczącego ze szczęścia Benavidesa ozdobiło czołówki wszystkich portali piszących o motorsporcie. Jest źle wykadrowane, nie ukazuje całej sylwetki głównego bohatera, a tło stanowią dziesiątki innych fotografów przy pracy. Ale jest wyjątkowe. Jak żadne inne – a wykonano ich wtedy tysiące - oddaje emocje, nastrój chwili i dzikie podniecenie spełnionych ludzi. To, co mogłoby deprecjonować jego walory, staje się bezdyskusyjnym atutem.

„Pod kątem walorów estetycznych, kompozycji, czy wartości artystycznej można tę fotografię oceniać krytycznie, ale to kompletnie nie ma znaczenia. Ona oddaje niewyobrażalne emocje. To sytuacja, kiedy jedna klatka opowiada całą historię walki, poświęcenia, ryzyka, odwagi, wiary we własne siły i spełnienia. Nie było czasu, żeby troszczyć się o kadr, trzeba było reagować na wydarzenia błyskawicznie, ale to nie znaczy, że nie szukałem swojego patentu na ten moment. Zawsze staram się pracować po swojemu, inaczej, niż inni, jakoś się wyróżnić. Ja jestem wysoki i silny chłop, mam prawie dwa metry i nie boję się tego używać (śmiech). Widziałem, że pozostali fotografują od dołu i w poziomie, podniosłem więc aparat do góry i pracowałem ponad wszystkimi. Na moim ujęciu widać całą rzeszę fotoreporterów i… podoba mi się to. Ostatecznie dało to naprawdę fajny efekt. Dzięki temu zdjęcie nabrało dynamiki i jeszcze lepiej oddaje burzę emocji, które wtedy wszystkich opanowały” – mówi Marcin Kin.

Marcin Kin: "zdjęcie jest najważniejsze". © arch. prywatne Marcina Kina

Sekwencja ujęć z mety Dakaru 2026 przez długie lata będzie zdobić oficjalne albumy, materiały promocyjne i prywatne galerie. Luciano świętował sukces razem ze starszym bratem, Kevinem, który wygrał najtrudniejszy rajd świata trzy lata wcześniej. Trudno wyobrazić sobie fotografie lepiej oddające szczerą, niczym nieskrępowaną radość sportowców.

"To fetujące grono ciągle się zmieniało i powiększało. Do Luciano przebił się Kevin, potem ich ojciec, wszyscy dziko świętowali. To piękne obrazki, całkowicie spontaniczna radość. W takich chwilach pracuje się automatycznie, stara uchwycić wszystko, a potem wybiera się najlepsze, najbardziej znaczące i oddające najwięcej emocji zdjęcia. Nie można przegapić żadnego potencjalnie ważnego momentu. Takie fotografie nie muszą być piękne estetycznie. Muszą być prawdziwe" - kończy Kin.

Wystawa zdjęć Marcina Kina w Warszawie od 16 czerwca:

Wkrótce prace Marcina Kina trafią do galerii. Najlepsze, oddające najciekawsze i najważniejsze momenty Dakaru fotografie będzie można oglądać na stacjonarnej wystawie. Zdjęcia będą prezentowane na terenie toru kartingowego w Warszawie, przy ul. Annopol 24 B . Początek ekspozycji 16 czerwca . To naprawdę warto zobaczyć!