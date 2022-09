Marcin Rot i Clemens Kaudela polecą z Szymonem Godźkiem na Red Bull Rampage

W pierwszym akapicie nie bez powodu wspomnieliśmy o kopaczach. Jeśli jeszcze tego nie wiesz, to musimy Ci wyjaśnić, że Red Bull Rampage to tak naprawdę dość nietypowe zawody drużynowe, w których na sukces każdego ridera pracuje dwóch doświadczonych i niezawodnych diggerów. Trasa każdego zawodnika powstaje w ciągu tygodnia poprzedzającego imprezę. Po jednym dniu scoutingu i sprawdzania potencjalnych możliwości, ekipy łapią za narzędzia i zabierają się do roboty. Na miejscu zawiązują się też nieoficjalne komitywy między różnymi drużynami. Jeśli zawodnicy planują razem przejeżdżać dany fragment trasy, to często wspólnie pracują nad jego przygotowaniem. Jazda po trasie danego zawodnika bez wcześniejszej konsultacji takiej możliwości, jest traktowana jako naruszenie "nieoficjalnego paktu" między riderami. Co więcej, fragmenty tras zbudowane w poprzednich latach są często wykorzystywane przez zawodników. Nie trudno się domyślić, że jeśli ktoś rywalizował wcześniej na danej strefie, to leci do Utah z bardzo konkretną przewagą...