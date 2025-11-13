Silny jak... narciarz zjazdowy - sprawdź ulubione ćwiczenia Marco Odermatta

Mało kto musi trenować tak mocno jak narciarze alpejscy. Uprawianie tego sportu na najwyższym poziomie wymaga nieprawdopodobnej siły, zwinności, dynamiki i wytrzymałości. Do tego dochodzi oczywiście odporność psychiczna i kilka innych parametrów, które ciężko opisać w jednym akapicie.

Przygotowania do sezonu narciarskiego powoli dobiegają końca. To dobry moment, by nieco podkręcić intensywność treningu i dodać do swojej rutyny kilka ćwiczeń stosowanych przez topowych zawodników Pucharu Świata - na przykład Marco Odermatta . To narciarz, który w ostatnich sezonach praktycznie nie schodził z najwyższego stopnia podium i aż czterokrotnie zdobył zwycięstwo w klasyfikacji generalnej.

Marco wybrał 5 ulubionych ćwiczeń, które połączone w treningu gwarantują wzmocnienie niemal całej narciarskiej sylwetki. Życzymy dobrej zabawy, ale uprzedzamy, że łatwo nie będzie...

01 "Skoki łyżwiarskie"

Ice Skater Jumps © Irene Sackmann

To ćwiczenie budujące siłę eksplozywną w Twoich udach. Ruch przypomina jazdę na łyżwach, ale zaufaj nam - jeśli odpowiednio wykonasz to ćwiczenie, poczujesz aktywację mięśni, które z całą pewnością czujesz na nartach! Zacznij w pozycji wykrocznej z jedną nogą ugiętą, a drugą wyprostowaną. Przeskocz dynamicznie na drugą stronę, prostując zgiętą nogę i zginając prostą nogę. Odpowiednia technika jest kluczowa w tym ćwiczeniu. Marco wykonuje zestawy sześciu skoków w każdej serii, a im niższe pozycje początkowe i lądowania, tym lepsze osiąga efekty.

02 Muscle-upy

Muscle-ups © Irene Sackmann

Muscle-upy łączą podciąganie i dipy w jedno naprawdę trudne ćwiczenie. Chwyć drążek podchwytem. Najpierw wykonaj podciąganie, ale zamiast opadać z powrotem, wypchnij ciało w górę, aż ramiona będą prawie w pełni wyprostowane. Podciąganie na drążku nie jest łatwe, ale zapewnia aktywację prawie całej górnej części ciała. Jednocześnie angażuje głębokie mięśnie stabilizujące i buduje niesamowitą siłę. "Wyciśnięcie" drążka w dół dodatkowo angażuje między innymi mięśnie klatki piersiowej i tricepsy.

03 Skłony ze sztangą

Good Mornings © Irene Sackmann

Stań ze stopami rozstawionymi na szerokość bioder - jakbyś szykował się do wykonania przysiadu. Chwyć sztangę (z obciążeniem lub bez, w zależności od poziomu) za plecami obiema rękami. Z tego miejsca, z lekkim wygięciem pleców, pochyl górną część ciała do przodu w kontrolowany sposób, aż osiągniesz kąt prosty. Poziom trudności: wysoki - podobnie jak ryzyko kontuzji w przypadku nieprawidłowego wykonania, dlatego to ćwiczenie najlepiej jest wykonywać pod nadzorem profesjonalnego trenera. (zwłaszcza na początku)

04 Power Cleany

The Clean © Irene Sackmann

Niby Marco Odermatt jest narciarzem, a jak widzisz, wykonuje ćwiczenia, które kojarzone są raczej z trójboistami siłowymi. Niemniej jednak, jeśli wielki mistrz uznaje to ćwiczenie, za przydatne, to być może Ty też powinieneś wprowadzić je do swojej rutyny treningowej? Stań ze stopami rozstawionymi na szerokość bioder, chwyć sztangę obiema rękami, wyprostuj plecy i patrz prosto przed siebie. Następnie wyprostuj nogi, "podrzucając" sztangę w górę jednym płynnym ruchem. Na wysokości barków "złóż" nadgarstki i przesuń ciężar w kierunku ciała, opierając go o górną część klatki piersiowej. Odermatt podnosi 125 kg pod koniec swojego cyklu treningowego, ale radzimy zacząć od znacznie mniejszych ciężarów - i progresować powoli.

Nordic Hamstring Curls

Nordic Hamstring Curls © Irene Sackmann

W tym ćwiczeniu nogi muszą być zabezpieczone w kostkach lub w dolnej części łydek. Jeśli chcesz pójść w jego ślady, Odermatt podwiesza się do drabinki gimnastycznej, które na siłowniach montowane są na ścianach. Pozycja wyjściowa to klęczenie (nie zapomnij o macie lub podkładce pod kolana dla wygody) z wyprostowanym tułowiem. Możesz skrzyżować ręce przed klatką piersiową lub przycisnąć je do boków, patrząc przed siebie. Następnie opuść tułów, cały czas pamiętając o wyprostowanych plecach i niezałamanych biodrach. Zrób wydech podczas opuszczania i wdech podczas powrotu do pozycji startowej. Będzie palić w kilku różnych miejscach, ale to ćwiczenie zaprezentuje siłą, która przełoży się na pełną moc na stoku!